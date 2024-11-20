36歲內地退役軍人網紅抗癌離世：妻子含淚拔針頭，終於解脫！

內地抗癌退役軍人網紅「陳班長」於周日（17日）離世，而陳班長在34歲退役後查出淋巴癌晚期，去世時年僅36歲，且女兒兩周前剛滿3歲。

抗癌勇士｜36歲抗癌網紅病逝

綜合内地媒體報道，抖音賬號「陳班長老婆」於11月17日發布訃告稱，愛人陳偉去世，終年36歲。她又發文指，丈夫臨終時沒有任何心願，惟「迷糊的時候一直牽掛着我和女兒，一直喊着我們」。

此外，陳班長妻子亦在擁有20多萬粉絲的抖音賬號「陳班長加油」發布影片，内容為一根輸液的針頭，並配文：

「下午4點32分你丟下了我和女兒，我和女兒沒有家了，我該怎麽辦。我親手幫你拔掉的，你終於解脫了，再也不用遭罪了，去那邊享福吧！」

內地抗癌退役軍人網紅「陳班長」於17日離世。（影片截圖）

妻子親自為陳班長拔掉針頭。（影片截圖）

陳班長迷糊的時候一直牽掛著妻女。（影片截圖）

他的妻子一直陪伴在他身邊，不離不棄。（影片截圖）

陳班長逐漸從英俊帥氣的樣子變得憔悴浮腫。（影片截圖）

抗癌勇士｜退役後確診淋巴癌晚期

據悉，「陳班長」原名陳偉，是一名退役軍人。他於2006年18歲時當兵，2022年退役，陳班長在部隊裡時嚴守紀律，技能精湛，榮獲8枚勳章，立過三等功一次。

然而，陳班長在退役那年確診淋巴癌晚期，2023年10月12日，妻子開始於「陳班長加油」賬號發布影片，記錄丈夫的抗癌生活。

在一年多時間裡，陳班長和妻子發布了許多積極接受治療、努力抗癌的影片記錄。在抗癌過程中，陳班長逐漸從英俊帥氣的樣子變得憔悴浮腫，但影片中陳班長和妻子一直面帶微笑，而女兒亦在兩周前剛過完3歲生日，陳班長還給女兒紮頭發，畫面非常溫馨。

此前，妻子曾曬出陳班長在醫院治療的畫面，當時他的眼神無光，面色發黑，身體上的疼痛更讓他一度難以承受，如此狀態也讓他的妻子心疼到淚流滿面，並一直陪伴在他身邊，不離不棄。而在彌留之際，陳班長還一直在說「謝謝我老婆」。

「陳班長」原名陳偉，是一名退役軍人。（影片截圖）

他於2006年18歲時當兵，2022年退役。（影片截圖）

他在部隊里嚴守紀律，技能精湛，榮獲了8枚勳章，立過三等功一次。（影片截圖）

陳班長在退役那年確診淋巴癌晚期。（影片截圖）

2023年10月12日，妻子開始記錄丈夫的抗癌生活。（影片截圖）

兩人結婚後異地生活。（影片截圖）

淋巴癌｜病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

1.頸內、腋窩或腹股溝的淋巴結內出現腫大或不痛的腫塊，摸起來堅硬且無痛感，用手觸摸不易滑動

2.大量流汗或發燒，尤其是在夜晚

3.全身持續出現紅疹、痕癢

4.食慾不振、體重下降

5.容易疲累

6.咳嗽、呼吸急促

資料來源：香港防癌會及智友站

若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

淋巴癌5大風險

1.遺傳基因病變

2.病毒感染（如感染愛滋病病毒）

3.輻射

4.化學藥物

5.體內免疫系統失常（如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）

資料來源：香港防癌會及智友站

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。

要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

轉載自晴報