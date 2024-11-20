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煙鏟BB近況曝光！14年前煙鏟BB近況曝光！14年前每日吸40支煙，今日戒煙成功？
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醫生解說

煙鏟BB近況曝光！14年前每日吸40支煙，今日戒煙成功？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　14年前，印尼一名2歲大的男童吞雲吐霧的樣子讓全球嘩然，他每日食40支煙之多。經過戒煙和減肥治療後，這名「煙鏟BB」長大成少年，如今16歲的他完全判若兩人！

 

吸煙習慣｜「印尼煙鏟BB」日食40支煙震驚全球

 

　　綜合外媒報道，印尼蘇門達臘一名16歲少年Ardi Rizal在2010年因為吸煙震驚全球。當年只有2歲的Ardi Rizal煙癮驚人，每天吸煙多達40支，煙癮超過不少成年吸煙人士，堪稱「印尼煙鏟BB」。Ardi Rizal每天都會喝完3樽煉奶，導致他一般同齡小朋友肥胖。Ardi Rizal的母親Diana受訪時曾透露，Ardi Rizal的煙癮在18個月時開始養成，從父親身上學會吸煙。Diana亦曾經出手阻止，但一拿走香煙，Ardi Rizal就會大發脾氣，甚至用頭撞牆等瘋狂行為索取香煙。母親表示：「他陷入瘋狂了，如果不抽煙就會傷害自己。」

 

吸煙習慣｜印尼2歲男童吸烟成癮日食40支煙震驚全球 16歲現況曝光竟想從事這個職業

吸煙習慣｜印尼2歲男童吸烟成癮日食40支煙震驚全球 16歲現況曝光竟想從事這個職業

吸煙習慣｜印尼2歲男童吸烟成癮日食40支煙震驚全球 16歲現況曝光竟想從事這個職業

吸煙習慣｜印尼2歲男童吸烟成癮日食40支煙震驚全球 16歲現況曝光竟想從事這個職業

 

吸煙習慣｜父親教而不善 誘兒子染上煙癮

 

　　隨著Ardi Rizal長大，Diana愛子心切希望能夠幫助兒子及早戒煙，遂向當地政府和專家求助，揭發事件。Ardi Rizal在2017年曾接受《CNN》訪問，透露自己戒煙初期的情況：「我很難戒掉。如果我不吸煙，我的嘴裡的味道會很酸，而且我的頭會感到頭暈。」

 

　　幸好，當地權威的兒童心理專家幫助下成功戒煙，當時專家透過玩耍、奔跑、攀爬活動等分散Ardi Rizal的注意力，慢慢降低每天的吸煙量。此外，他配合飲食管控，在飲食中增加水果和蔬菜，減少飲用煉奶等高糖高脂的奶製品，慢慢體重已恢復健康範圍。

 

吸煙習慣｜印尼2歲男童吸烟成癮日食40支煙震驚全球 16歲現況曝光竟想從事這個職業

吸煙習慣｜印尼2歲男童吸烟成癮日食40支煙震驚全球 16歲現況曝光竟想從事這個職業

吸煙習慣｜印尼2歲男童吸烟成癮日食40支煙震驚全球 16歲現況曝光竟想從事這個職業

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吸煙習慣｜成功戒煙 立志想做醫生

 

　　現年16歲的Ardi Rizal再次受訪時表示，他已經成功戒煙，在學校也有不錯的成績，希望未來能夠成為醫生。不過，亦有報道指出，由於家境問題，Ardi Rizal已經輟學，目前在菜市場幫忙賣菜。

 

　　據了解，印尼現時仍缺乏對煙草的監管和法律，因此被稱為「吸煙者的天堂」。根據世界衛生組織（WHO）的資料，截至2018年，印尼有63%的成年男性有吸煙的習慣；10至18歲的青少年吸煙的比例高達10%。

 

吸煙習慣｜肺癌是癌症「頭號殺手」

 

　　吸煙容易導致肺癌，根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

 

肺癌常見6大症狀

 

1.發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2.常常覺得喘不過氣

3.咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染，難根治

5.深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6.聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

吸煙習慣｜罹患肺癌4大常見成因

 

1.吸入二手煙
香煙對健康危害很大，即使吸入二手煙，裏面至少有70種以上的化學物質會致癌。

 

2.氡氣

這是一種無色、無味、但有放射性的氣體，普通存在於岩石與士壤內。始終用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生

 

3.空氣污染

若每天呼吸的空氣裹參雜濃度愈高的PM2.5，肺部健康就極為堪慮

 

4.工作時暴露化學物質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙於肺部健康。

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#煙草產品#養生#兒童健康#治療#減肥#肥胖#吸煙#戒煙#肺癌#腫瘤科#精神心理
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