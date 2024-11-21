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25歲女子末期大腸癌，手術後奇蹟康復，呼籲勿忽略4大早期徵兆！
健康Tips

25歲女子末期大腸癌，手術後奇蹟康復，呼籲勿忽略4大早期徵兆！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　英國一名女子25歲時確診患上大腸癌第4期，癌細胞已擴散至多個器官，需要切除子宮及部分大腸，幸而術後奇蹟康復、未見復發。事主事後稱確診患癌前，曾出現過4大徵兆，卻因自己忽視或被醫生誤診為其他問題耽誤病情，呼籲大眾多加留心。

 

大腸癌｜腹痛求醫揭患大腸癌4期

 

　　綜合外媒及《Daily Mail》報道，英國彼德堡女子Ellie Wilcock於2022年因腹部疼痛求醫，期間進行了泌尿道感染檢測、超聲波檢查，被醫生懷疑患有卵巢囊腫。惟之後Ellie之後痛楚持續加劇，最終決定前往急症室，醫生經活組織切片檢查後，於2022年2月14日確診罹患大腸癌4期，並已擴散到卵巢、子宮、肝臟及腹膜。

 

大腸癌｜手術切除卵巢大腸後奇蹟康復

 

　　之後一年半，Ellie接受了手術及化療，切除了卵巢、輸卵管、子宮、子宮頸、闌尾，以及部分腹膜、網膜和大腸，並於2023年8月完成全部治療，並持續接受追逐。幸而，Ellie沒有檢測任何癌細胞的跡象（No evidence of disease），奇蹟康復。

 

大腸癌｜25歲女確診大腸癌4期兼擴 術後奇蹟康復籲4先兆勿忽視

大腸癌｜25歲女確診大腸癌4期兼擴 術後奇蹟康復籲4先兆勿忽視

之後一年半，Ellie接受了手術及化療。（IG@ellie_wilcock）

大腸癌｜25歲女確診大腸癌4期兼擴 術後奇蹟康復籲4先兆勿忽視

期間她切除了卵巢、輸卵管、子宮、子宮頸、闌尾，以及部分腹膜、網膜和大腸。（IG@ellie_wilcock）

大腸癌｜25歲女確診大腸癌4期兼擴 術後奇蹟康復籲4先兆勿忽視

她於2023年8月完成全部治療，至今未有檢測任何癌細胞的跡象，奇蹟康復。（IG@ellie_wilcock）

大腸癌｜25歲女確診大腸癌4期兼擴 術後奇蹟康復籲4先兆勿忽視

事後Ellie於社交平台發布影片，分享抗癌經歷。（IG@ellie_wilcock）

大腸癌｜25歲女確診大腸癌4期兼擴 術後奇蹟康復籲4先兆勿忽視

她坦言自己確診患癌前，曾經出現過4大症狀，惟當時自己未有在意。（IG@ellie_wilcock）

大腸癌｜25歲女確診大腸癌4期兼擴 術後奇蹟康復籲4先兆勿忽視

Ellie強調癌症可能發生在任何人身上，坦言自己能成功抗癌後，深深感受到簡單活著，便是一件非常珍貴的事。（IG@ellie_wilcock）

 

大腸癌｜大腸癌早期4大症狀

 

　　事後Ellie於社交平台發布影片，分享抗癌經歷，坦言自己確診患癌前，曾經出現過4大症狀，惟當時自己未有在意，求醫時亦被醫生誤當成是其他問題，呼籲大眾假如出現相關症狀，應及早求醫擺脫疾病：

 

● 排便習慣改變：排便習慣改變，交替出現腹瀉和便秘。

● 身體疼痛或腫脹：因腫瘤阻塞了大腸，導致腹部及骨盆左側劇烈疼痛

● 疲勞：經常感到疲勞，回家後便只想躺在床上休息，工作時亦經常累到快要睡著。

● 大便有血：曾出現鮮紅色或暗紅色血便。

 

　　報道引用英國國民保健署 (National Health Service)資訊指，任何出現這些症狀三週或更長時間，都應該立即求醫。

 

　　Ellie強調癌症可能發生在任何人身上，它沒有歧視、無論甚麼性別、年齡或種族都有可能發生，她亦坦言自己能成功抗癌後，深深感受到簡單活著，便是一件非常珍貴的事。

 

大腸癌｜大腸癌7大症狀

 

　　台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

 

大腸癌7大症狀

 

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

 

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

 

大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

 

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

 

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

 

資料來源：Daily Mail

 

轉載自晴報

 

Tags:#大腸癌#癌症#便秘
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