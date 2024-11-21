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內地女子肝功能嚴重受損，因食了1種食物中毒！醫生警告：毒性達砒霜68倍！
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食物安全

內地女子肝功能嚴重受損，因食了1種食物中毒！醫生警告：毒性達砒霜68倍！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　禍從口入！內地一名女子半夜突然出現嚴重嘔吐腹瀉，送院後驚揭肝功能受到嚴重破壞。經檢查後發現，女子發病前曾進食發霉花生，導致1類致癌毒素攝取超標，出現急性中毒。醫生強調，這種毒素毒性是砒霜的68倍、氰化鉀的10倍，不容忽視！

 

　　綜合內媒及《央視新聞》報道，

 

　　福建福州一名女子突然半夜嘔吐狂瀉，送院後醫生初時認為其症狀與胃腸炎相似，惟事主雖面色蒼白，但眼睛鞏膜（即眼白）呈黃色，醫生認為可能與肝膽疾病相關，故為其進行血液檢查。

 

　　報告一出，醫生驚見事主轉氨酶指標超出正常人10倍，肝功能受到嚴重損壞，懷疑是因中毒引發肝臟問題，於是再對其糞便及嘔吐物作檢測，發現其中黃麴毒素超標。醫生經了解後得悉，對方在病發前一、兩日曾吃過一包存放許久，且已經發霉的花生而肇禍。

 

食物中毒｜內地女半夜突嘔吐狂瀉肝功受創 醫生揭食1物中毒：砒霜的68倍

福州一名女子突然半夜嘔吐狂瀉，送院後驚揭肝臟嚴重受損。（網上圖片）

食物中毒｜內地女半夜突嘔吐狂瀉肝功受創 醫生揭食1物中毒：砒霜的68倍

醫生經了解後得悉，對方病發前一、兩日曾吃過一包存放許久且已經發霉的花生而肇禍。（網上圖片）

食物中毒｜內地女半夜突嘔吐狂瀉肝功受創 醫生揭食1物中毒：砒霜的68倍

醫生指出，黃麴毒素B1最為常見毒性可達砒霜68倍。（網上圖片）

 

食物中毒｜黃麴毒素毒性可達砒霜68倍

 

　　福州市第二總醫院消化內科主任曹雯指出，黃麴毒素是黃麴菌及寄生麴菌的代謝物，是至今發現的真菌毒素中，毒性與致癌性最強的毒素之一，目前已發現的黃麴毒素及其衍生物約20種，其中以黃麴毒素B1最為常見，其毒性可達砒霜68倍。

 

食物中毒｜黃麴毒素6大常見地方

 

　　曹醫生強調，黃麴毒素耐高溫、裂解溫度是280℃，日常烹調溫度只有100℃至200℃，因此無法以水煮或油炸等方法將其殺滅，惟這些毒素廣泛存在於日常生活中，以下6大地方及食物最易出現，應該多加注意：

 

  • 發霉的穀物：米、小米、玉米、豆類等澱粉含量高的穀物。
  • 發霉的花生及堅果：花生及堅果富含油脂，且黃麴毒素溶於油脂、容易感染黃麴菌。
  • 劣質芝麻醬：有些商家為了降低成本，用糠芝麻、癟花生甚至變質的芝麻、花生做原料，其中變質的花生中含有黃麴毒素。
  • 小作坊自榨油：有些花生外表正常，但內部已出現黃麴黴素，而小作坊榨油機工藝簡單，缺乏除去有害物質的工藝，不能對原料進行精煉，可能會出現農藥殘留、重金屬污染及存在黃麴毒素等問題。
  • 長期不清理的雪櫃：食物長時間放在冰箱內亦會發霉，長期不清理雪櫃易滋生黃麴毒素及其他細菌。
  • 木製砧板、木筷子：砧板及筷子的縫隙中易藏匿食物殘渣，如使用後清潔不到位，或長時間放置在潮濕陰暗的角落，就容易產生霉變。

 

食物中毒｜減少攝取黃曲霉毒素貼士

 

　　由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

 

食物防霉貼士

  • 馬鈴薯、番薯、紅蘿蔔、穀類和果仁等食物，應存放陰涼乾爽、通風好、遠離熱源的地方
  • 接「先入先出」原則存取食物，優先食限期較近的食材
  • 避免用濕的餐具或木匙
  • 乾製香料如胡椒粉、辣椒粉等，不要放暹雪櫃，以免出現「倒汗水」

資料來源：食物安全中心、方麗影博士

 

食物中毒｜食物防霉貼士

 

　　香港高等教育科技學院食品科學及安全（榮譽）理學士課程主任方麗影博士曾表示，霉菌的生長會產生代謝產物，即是霉毒素，常見的霉毒素有黃曲霉毒素，其毒性強，被列為致癌物質，曾有研究發現在攝氏100度或150度下加熱90分鐘，分別只能破壞其4成及8成毒素，反映高溫下也未能完全破壞其毒性：

 

減少攝取黃曲霉毒素貼士

 

購買方面

  • 留意食物是否存放在陰涼的環境內
  • 向衞生可靠和信譽良好的零售商購買食物
  • 如發現食品包裝不清潔、已打開式破損，便不要購買該食品。

 

儲存方面

  • 避免陽光直接照射
  • 保持乾爽、和清涼的環境（溫度最好在攝氏20度以下，相對濕度在80％以下）

資料來源：食物妻全中心

 

資料來源：央視新聞


轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#食用安全#霉菌#腹瀉#食物中毒
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