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58歲藍心湄自創每日6分鐘「藍式慢深蹲」，有效降血壓減走13磅
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58歲藍心湄自創每日6分鐘「藍式慢深蹲」，有效降血壓減走13磅

健康解「迷」
健康解「迷」

　　人到中年，要預防三高問題，最終還是要靠做運動和健康飲食，維持健康體魄。台灣女星藍心湄曾患高血壓，情況一度嚴重到要長期服藥控制，後來她自創運動，不但有效降血壓，更順便減走13磅，只需每天做6分鐘就見效！

 

高血壓｜踏入更年期患高血壓

 

　　有「時尚教主」之稱、現年58歲的台灣女星藍心湄，在2017年患上高血壓，經常覺得疲累遂求醫。當時醫生告訴她身體問題可能與步入更年期有關。加上她家族有三高病史，故比起一般人更容易有血壓問題，需要長期服用血壓藥控制血壓。藍心湄曾透露，自己血壓一度飆高到190mm/Hg，而且曾經出現心律不正，尤其是一喝酒，就會出現心跳加速的情況，形容「後腦有一條筋會跳一下」。醫生當時建議她，如果要改善高血壓問題，必須要運動，惟她從來沒有做運動的習慣，亦對於做運動毫無興趣。

 

高血壓｜58歲藍心湄患高血壓飆至190 每日6分鐘做1種運動少吃一半血壓藥

高血壓｜58歲藍心湄患高血壓飆至190 每日6分鐘做1種運動少吃一半血壓藥

高血壓｜58歲藍心湄患高血壓飆至190 每日6分鐘做1種運動少吃一半血壓藥

高血壓｜58歲藍心湄患高血壓飆至190 每日6分鐘做1種運動少吃一半血壓藥

高血壓｜58歲藍心湄患高血壓飆至190 每日6分鐘做1種運動少吃一半血壓藥

高血壓｜58歲藍心湄患高血壓飆至190 每日6分鐘做1種運動少吃一半血壓藥

高血壓｜58歲藍心湄患高血壓飆至190 每日6分鐘做1種運動少吃一半血壓藥

高血壓｜58歲藍心湄患高血壓飆至190 每日6分鐘做1種運動少吃一半血壓藥

高血壓｜58歲藍心湄患高血壓飆至190 每日6分鐘做1種運動少吃一半血壓藥

 

高血壓｜養成運動習慣 改變飲食逆轉病情

 

　　由於藍心湄原本不愛運動，於是自創「藍式慢深蹲」，每次18秒，每天蹲6分鐘；加上改變飲食習慣，如吃大量原型食物、芹菜和秋葵，甚至開始做伸展和跳舞等好習慣。之後，她高血壓的情況大有改善，最後甚至能夠將降血壓藥的份量減半，體重更減掉5至6公斤（約13磅），更顯線條美。

 

高血壓｜降血壓操3式

 

　　台灣體適能教練陳少偉指出，控制高血壓除了吃藥，做運動亦很重要，尤其是肌肉等長收縮的動作。陳少偉教3個降血壓操動作，做的時候越慢越好，能夠鍛煉核心肌肉群。

 

深蹲

  • 肚子稍微繃緊出力，防止腰部受傷
  • 然後慢慢蹲下，數18秒，然後慢慢站起來
  • 可以轉弓步，同樣保持腹部張力

 

平板支撐（Plank）

  • 可以增加訓練強度：提起一隻腳，然後放下，全程都要以慢為主

 

Y字伸展

  • 身體往前傾 雙膝微微屈曲，屁股向後翹
  • 雙手舉起呈Y字，維持10秒
  • 過程中一定要保持呼吸不要閉氣

 

高血壓｜可誘發器官病變 容易患心臟病

 

　　台灣心臟內科醫生陳冠任指出，高血壓會誘發身體5大器官病變，尤其是對心血管影響甚大，更容易患上心臟疾病：

 

身體5大器官病變

  • 腦栓塞：腦內出血
  • 眼動脈狹窄
  • 心室肥大：心臟衰竭
  • 動脈粥狀硬化
  • 腎衰竭：蛋白尿

 

高血壓｜6大主要症狀

  • 視力模糊
  • 嚴重頭痛
  • 胸痛
  • 呼吸困難
  • 心律不正
  • 血尿

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#減肥#養生#高血壓#降血壓藥#心臟病
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