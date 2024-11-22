58歲藍心湄自創每日6分鐘「藍式慢深蹲」，有效降血壓減走13磅

人到中年，要預防三高問題，最終還是要靠做運動和健康飲食，維持健康體魄。台灣女星藍心湄曾患高血壓，情況一度嚴重到要長期服藥控制，後來她自創運動，不但有效降血壓，更順便減走13磅，只需每天做6分鐘就見效！

高血壓｜踏入更年期患高血壓

有「時尚教主」之稱、現年58歲的台灣女星藍心湄，在2017年患上高血壓，經常覺得疲累遂求醫。當時醫生告訴她身體問題可能與步入更年期有關。加上她家族有三高病史，故比起一般人更容易有血壓問題，需要長期服用血壓藥控制血壓。藍心湄曾透露，自己血壓一度飆高到190mm/Hg，而且曾經出現心律不正，尤其是一喝酒，就會出現心跳加速的情況，形容「後腦有一條筋會跳一下」。醫生當時建議她，如果要改善高血壓問題，必須要運動，惟她從來沒有做運動的習慣，亦對於做運動毫無興趣。

高血壓｜養成運動習慣 改變飲食逆轉病情

由於藍心湄原本不愛運動，於是自創「藍式慢深蹲」，每次18秒，每天蹲6分鐘；加上改變飲食習慣，如吃大量原型食物、芹菜和秋葵，甚至開始做伸展和跳舞等好習慣。之後，她高血壓的情況大有改善，最後甚至能夠將降血壓藥的份量減半，體重更減掉5至6公斤（約13磅），更顯線條美。

高血壓｜降血壓操3式

台灣體適能教練陳少偉指出，控制高血壓除了吃藥，做運動亦很重要，尤其是肌肉等長收縮的動作。陳少偉教3個降血壓操動作，做的時候越慢越好，能夠鍛煉核心肌肉群。

深蹲

肚子稍微繃緊出力，防止腰部受傷

然後慢慢蹲下，數18秒，然後慢慢站起來

可以轉弓步，同樣保持腹部張力

平板支撐（Plank）

可以增加訓練強度：提起一隻腳，然後放下，全程都要以慢為主

Y字伸展

身體往前傾 雙膝微微屈曲，屁股向後翹

雙手舉起呈Y字，維持10秒

過程中一定要保持呼吸不要閉氣

高血壓｜可誘發器官病變 容易患心臟病

台灣心臟內科醫生陳冠任指出，高血壓會誘發身體5大器官病變，尤其是對心血管影響甚大，更容易患上心臟疾病：

身體5大器官病變

腦栓塞：腦內出血

眼動脈狹窄

心室肥大：心臟衰竭

動脈粥狀硬化

腎衰竭：蛋白尿

高血壓｜6大主要症狀

視力模糊

嚴重頭痛

胸痛

呼吸困難

心律不正

血尿

轉載自晴報