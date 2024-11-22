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本港日本料理爆食物中毒，7人腹瀉嘔吐發燒，曾食3類食物！衞生防護中心提醒外用膳10大重點
健康Tips

本港日本料理爆食物中毒，7人腹瀉嘔吐發燒，曾食3類食物！衞生防護中心提醒外用膳10大重點

健康解「迷」
健康解「迷」

　　殿大喜屋日本料理爆食物中毒！7名市民於今月10日及14日於餐廳食用午膳及晚膳後，出現腹瀉、嘔吐及發燒等病徵，患者於店內曾進食3款同類食物，目前食物安全中心人已到涉事餐廳進行視察及調查。

 

　　衞生防護中心昨日（20日）公布，指兩個群組共7名市民，在11月10日分別於殿大喜屋日本料理午膳及晚膳。首宗個案涉及1男3女，年齡介乎26至28歲，多人當日於餐廳食用午膳約6.5至57小時後，出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等症狀；第二宗個案涉及2男1女，年齡介乎37至43歲，幾人於11月14日在餐廳晚膳後，約38至54小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及發燒等症狀，其中3人求醫、全部毋須入院。

 

食安問題｜多名患者曾進食3類食物 籲市民感到不適盡快求醫

 

　　衞生防護中心指出，多名受影響人士曾進食同類食物，包括榴槤果蓉、蝦刺身及三文魚刺身。

 

　　目前食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）人員已到餐廳進行視察，並已抽取食物樣本化驗，亦已通知涉事餐廳暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處理、改善有關食物烹調流程及衞生，並向對餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育，事件目前仍在調查中。

 

　　衞生防護中心及食安中心不排除個案會增加，亦呼籲曾於11月10日至14日到上述食肆進食有關食物人士，如有不適請儘快求醫。

 

食安問題｜衞生防護中心：外出進食應注意以下10點

 

　　衞生防護中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

 

● 光顧可靠及有牌照的食肆

● 避免進食生的海產

● 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

● 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食

● 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物

● 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物

● 不要光顧無牌食物檔

● 飲用經煮沸的水

● 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用

● 進食前及如廁後要洗手

 

食安問題｜在外用膳10大重點

 

　　衞生防護中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衛生。在外進食時，應注意以下要點：

 

 

 

1. 光顧可靠及有牌照的食肆

2. 避免進食生的海產

3. 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

4. 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食

5. 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物

6. 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物

7. 不要光顧無牌食物檔

8. 飲用經煮沸的水

9. 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用

10. 進食前及如廁後要洗手

 

資料來源：衛生防護中心

 

食安問題｜6大食物類別易致食物中毒

 

　　台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

 

　　高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

 

6大食物類別易致食物中毒

 

1. 生鮮海產及貝殼類等是引起腸炎弧菌食品中毒的常見食品。

2. 受污染之家畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品及豆製品等容易引起沙門氏桿菌食品中毒。

3. 受糞便污染的食品或水源，是主要引起病原性大腸桿菌 食品中毒的源頭。

4. 肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律等容易引起金黃葡萄球菌食品中毒。

5. 米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉及乳製品等容易引起仙人掌桿菌 食品中毒。

6. 低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品及真空包裝豆乾製品，是引起肉毒桿菌食品中毒的常見食品。

 

資料來源：高敏敏營養師

 

細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

病毒：例如諾如病毒

天然毒：如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

 

資料來源： 衞生防護中心

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#食用安全#食安中心#食物環境衞生署#食物中毒
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