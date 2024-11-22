57歲謝天華內地現身引熱議：粉絲捕獲驚見臉容浮腫凸腩

現年57歲的謝天華近年長駐內地工作，日前他現身長沙時，便被粉絲於下塌的酒店大堂「野生捕獲」。相關影片流出後，不少網民驚訝他似乎走樣嚴重，臉容浮腫之餘更凸腩。

其中一段影片，謝天華疑似想用綠色鬆身外套掩飾發脹的身型，不過裏面的貼身白色T-shirt，卻令他凸出的肚腩受到注目。除此之外，留了鬚的謝天華配上浮腫臉容，令整個人更顯憔悴。起初謝天華對熱情跟拍的粉絲一度較為冷漠，直至對方表示：「老師你好，我有看你的戲，你的戲演得特別好。」謝天華才微笑回應「謝謝！」並揮手與粉絲揮手再見。

而另一段影片可見，謝天華已換上另一件粉紅色恤衫，即使有粉絲熱情跟他打招呼，他亦只淡淡回應，便快速步向私家車。影片流出後，不少網民直指他身型大走樣，慨嘆「歲月無情」。

57歲的謝天華近年長駐內地工作，日前他現身長沙時，便被粉絲於下塌的酒店大堂「野生捕獲」，網民驚訝他似乎走樣嚴重，臉容浮腫之餘更凸腩。(影片截圖)

另一段影片，謝天華已換上另一件粉紅色恤衫，即使有粉絲熱情跟他打招呼，他亦只淡淡回應，便快速步向私家車。(影片截圖)

另一段影片，謝天華已換上另一件粉紅色恤衫，即使有粉絲熱情跟他打招呼，他亦只淡淡回應，便快速步向私家車。(影片截圖)

太太為求誕子花60萬人工受孕

「Laughing哥」謝天華與拍拖12年的太太李天恩（Tina）於2005年結婚，二人婚後10年無所出，花了60萬接受4次人工受孕，Tina捱著無數針藥，終在2015年順利誕下兒子謝浩飛（天天）。直2018年，Tina以45歲高齡誕下女兒Mia，成功湊成「好」字。

子女得來不易，因此謝天華對老婆和仔女疼錫有加，平日必定抽時間陪伴子女共度天倫樂，不過他甚少晒出家庭照，對家人較為保護。

謝天華對妻兒愛錫有加。（微博圖片）

太太Tina接受4次人工受孕才誕下大仔謝浩飛（天天）。（微博圖片）

太太Tina接受4次人工受孕才誕下大仔謝浩飛（天天）。（微博圖片）

至2018年，Tina以45歲高齡誕下女兒Mia，成功湊成「好」字。

至2018年，Tina以45歲高齡誕下女兒Mia，成功湊成「好」字。

至2018年，Tina以45歲高齡誕下女兒Mia，成功湊成「好」字。

謝天華一家四口。（微博圖片）

轉載自晴報