歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
【讚好有禮】立即讚好 經濟通etnet Facebook專頁
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
57歲謝天華內地現身引熱議：粉絲捕獲驚見臉容浮腫凸腩
健康Tips

57歲謝天華內地現身引熱議：粉絲捕獲驚見臉容浮腫凸腩

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年57歲的謝天華近年長駐內地工作，日前他現身長沙時，便被粉絲於下塌的酒店大堂「野生捕獲」。相關影片流出後，不少網民驚訝他似乎走樣嚴重，臉容浮腫之餘更凸腩。

 

　　其中一段影片，謝天華疑似想用綠色鬆身外套掩飾發脹的身型，不過裏面的貼身白色T-shirt，卻令他凸出的肚腩受到注目。除此之外，留了鬚的謝天華配上浮腫臉容，令整個人更顯憔悴。起初謝天華對熱情跟拍的粉絲一度較為冷漠，直至對方表示：「老師你好，我有看你的戲，你的戲演得特別好。」謝天華才微笑回應「謝謝！」並揮手與粉絲揮手再見。

 

　　而另一段影片可見，謝天華已換上另一件粉紅色恤衫，即使有粉絲熱情跟他打招呼，他亦只淡淡回應，便快速步向私家車。影片流出後，不少網民直指他身型大走樣，慨嘆「歲月無情」。

 

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

57歲的謝天華近年長駐內地工作，日前他現身長沙時，便被粉絲於下塌的酒店大堂「野生捕獲」，網民驚訝他似乎走樣嚴重，臉容浮腫之餘更凸腩。(影片截圖)

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

另一段影片，謝天華已換上另一件粉紅色恤衫，即使有粉絲熱情跟他打招呼，他亦只淡淡回應，便快速步向私家車。(影片截圖)

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

另一段影片，謝天華已換上另一件粉紅色恤衫，即使有粉絲熱情跟他打招呼，他亦只淡淡回應，便快速步向私家車。(影片截圖)

 

太太為求誕子花60萬人工受孕

 

　　「Laughing哥」謝天華與拍拖12年的太太李天恩（Tina）於2005年結婚，二人婚後10年無所出，花了60萬接受4次人工受孕，Tina捱著無數針藥，終在2015年順利誕下兒子謝浩飛（天天）。直2018年，Tina以45歲高齡誕下女兒Mia，成功湊成「好」字。

 

　　子女得來不易，因此謝天華對老婆和仔女疼錫有加，平日必定抽時間陪伴子女共度天倫樂，不過他甚少晒出家庭照，對家人較為保護。

 

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

謝天華對妻兒愛錫有加。（微博圖片）

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

太太Tina接受4次人工受孕才誕下大仔謝浩飛（天天）。（微博圖片）

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

太太Tina接受4次人工受孕才誕下大仔謝浩飛（天天）。（微博圖片）

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

至2018年，Tina以45歲高齡誕下女兒Mia，成功湊成「好」字。

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

至2018年，Tina以45歲高齡誕下女兒Mia，成功湊成「好」字。

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

至2018年，Tina以45歲高齡誕下女兒Mia，成功湊成「好」字。

男神崩壞丨57歲謝天華現身內地身形1變化惹觸目 被「野生捕獲」粉絲一句話即變臉

謝天華一家四口。（微博圖片）

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#謝天華#人工受孕#長沙
Add a comment ...Add a comment ...
巴西空難62人不幸罹難！包括8名頂尖癌症醫生！原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
更多健康解「迷」文章
巴西空難62人不幸罹難！包括8名頂尖癌症醫生！原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處