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54歲女歌手8月宣布成功抗癌，卻第三度確診需切脷恐難再唱歌：人生磨難何時盡？
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54歲女歌手8月宣布成功抗癌，卻第三度確診需切脷恐難再唱歌：人生磨難何時盡？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地女歌手張咪曾患扁桃腺癌及口腔癌晚期，抗癌5年後於今年8月宣布戰勝病魔。然而她周二（19日）發布影片透露自己確診舌癌，需要切除半個舌頭，日後可能無法再唱歌。

 

　　現年54歲的張咪於2019年宣佈確診扁桃腺癌及口腔癌第四期，雖然並未透露詳細病情，但就曾在2022年4月上載微博影片分享抗癌經歷。她憶述，當時腫瘤擴散面積很大，臉部也受癌細胞侵蝕，導致她一度呼吸困難、無法進食和說話，甚至轉移到腦部。她覺得自己時日無多，因此亦曾設計葬禮、挑選衣服，並選了一張最喜歡的照片作遺照。

 

　　之後她決定「和生死賭一次」，堅強接受化療，期間經歷了臉部和頸部皮膚脫落、口腔潰爛等副作用，大腿也佈滿血點，甚至只要有一點破裂，就可能因大量出血而喪命。所幸她在經過化療後病情逐漸好轉，至今已抗癌5年，並在今年8月發文開心宣布戰勝病魔，正式回歸。

 

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

內地歌手張咪於2019年確診扁桃腺癌及口腔癌晚期。（影片截圖）

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

她一度覺得自己時日無多，但之後決定「和生死賭一次」，堅強接受化療。（影片截圖）

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

張咪在化療期間經歷多種副作用。（影片截圖）

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

張咪在化療期間大腿佈滿血點，只要有一點破裂，就可能因大量出血而喪命。（影片截圖）

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

張咪指自己在化療期間被折磨得面目全非。（微博圖片）

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

抗癌5年後，張咪於今年8月開心宣布戰勝病魔。（微博圖片）

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

然而好景不常，張咪周二（19日）在微博上載影片，透露自己確診舌癌。（影片截圖）

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

張咪需要接受手術切除半個舌頭。（影片截圖）

癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌 需切脷保命重返樂壇無望

日後恐怕重返樂壇無望。（影片截圖）

 

　　然而好景不常，時隔3個月，張咪周二（19日）於微博上載影片，表示雖然癌症5年沒有復發，但最近接受檢查時發現舌頭上長出腫塊，確診患上舌癌，需要進行手術切除半個舌頭。對於病情，她坦言難以接受自己再次患癌，也不知道以後是否能清楚地說話，日後亦恐怕難以再次唱歌，令她一度情緒崩潰，慨嘆「人的一生要經過多少磨難才是盡頭！」

 

　　冷靜過後，張咪透露自己趁做手術前錄了幾首歌，預計會在治療期間陸續公開。她表示，雖然感到很無助，但也告訴自己要堅強，努力戰勝病魔，希望能盡快康復。

 

癌症殺手｜口腔癌5大症狀

 

　　根據本港衞生署資料，口腔腫瘤是口腔內的硬或軟組織出現不正常的增生或病變，它多發生在長者身上。口腔腫瘤可分為良性和惡性。惡性腫瘤就是口腔癌，它是會蔓延的，並會對生命構成威脅。因此一旦發現口腔組織出現異常情況，應立即找醫生或牙科醫生作詳細檢查，尋求適當治療。口腔癌5大症狀如下：

 

  • 潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。
  • 口腔疼痛，且無故或容易出血。
  • 面部忽然局部麻痺。
  • 頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。
  • 頜下或頸部淋巴無故腫脹。


　　醫學界至今仍未確知口腔腫瘤的成因，但以下4大因素跟口腔腫瘤會增加患上口腔癌的風險：

 

  • 化學因素：化學物質例如煙草中的尼古丁和焦油、酒精、或檳榔的汁液等會慢慢地破壞口腔組織，因此長期吸煙、咀嚼煙草、過量喝酒或咀嚼檳榔都有機會引致口腔腫瘤。
  • 物理因素：長期過度吃喝太熱的食物、配戴不合適的假牙托以致口腔組織長期受損、長期過度曝曬或受到放射性物質傷害等，都有可能使口腔內的組織出現病變。
  • 受病毒或細菌感染：病毒如人類乳頭狀瘤病毒 (Human Papilloma virus) 跟口腔腫瘤有密切的關係。
  • 健康問題：內分泌、免疫系統或新陳代謝出現問題都可能導致口腔腫瘤。

 

癌症殺手｜舌癌5大症狀

 

　　舌癌是口腔癌的一種，台灣彰化基督教醫院院長暨台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬曾分享案例，指一名女子舌頭持續潰瘍逾2個月才求醫，最後發現舌頭潰瘍已演變成舌癌，須立即安排做手術切除腫瘤。他提醒若出現以下5大症狀，必須盡快求醫：

 

1.口腔疼痛

2.口腔潰瘍

3.口腔不明出血

4.口腔腫塊

5.頭部腫塊

資料來源：台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#網絡熱話#口腔癌#舌癌#癌症#化療#手術#治療
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