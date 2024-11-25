69歲金燕玲勇敢抗癌：3年內戰勝乳癌和子宮頸癌，切除5器官，化療過程生不如死仍堅持到底！

69歲資深女演員金燕玲曾患乳癌和子宮頸癌，3年內患上2種「極惡癌症」，幸運地兩度戰勝癌魔。她公開大談抗癌經歷，坦言化療過程生不如死，而堅強的她仍咬緊牙關捱得過，直言最怕居然是「這東西」。

子宮頸癌｜父母癌逝 輕視家族遺傳病史

現年69歲資深女演員金燕玲（Elaine）日前在「Do姐」鄭裕玲的YouTube頻道《Do You Know？健康篇》受訪，大談兩度抗癌經歷。金燕玲憶述雙親同是癌逝的，但自己起初輕視家族遺傳的嚴重性，未有定期做婦科檢查。直到2019年做子宮頸抹片檢查時，發現體內癌指數異常，終確診子宮頸癌2期，腫瘤位於子宮頸，是一個「極具侵略性」的惡性腫瘤。

當時醫生問我忍唔忍得痛，因為佢要立即幫我刮出體內活組織做化驗……係非常之痛。

得悉患癌後，金燕玲直言「腦袋一片空白」。確診後她很快安排做手術，一共切除5個器官，包括子宮、淋巴、盲腸、大網腸等，將復發機率減至最低。第一次手術後，她需接受6次化療，首4次化療過程使她非常痛苦，及後副作用如全身骨痛、掉頭髮等接踵而來，她坦言「生不如死」。

子宮頸癌｜大談化療：生不如死

她憶述第一次化療當晚全身刺痛，她形容「嗰種痛你係唔知道身體邊度嚟」，坐立不安和經常嘔吐，沒有任何舒緩方法，旁人亦無法幫忙。化療後的7至8日，她只能夠攤在床上，半睡半醒，只要身體挪動一下都會劇痛無比。她表示，一般來說化療每3周做一次，而及後副作用通常到第8至9日就會慢慢緩解，所以她會把握化療前的幾天約朋友去飯局等，然後再一次陷進化療的無間地獄。

（化療）只會一次比一次辛苦……我終於明白點解我媽咪完成唔到成個化療，我好好彩身體夠strong（強壯），但係到第6次，我都係唔得啦。

金燕玲指，如果體內白血球不足是無法準時進行化療的，幸好自己最後一次化療才遇上樽頸位，最終延遲10天後完成全部化療，但她知道完成化療並不代表完全康復，及後3年是復發的高峰期。

乳癌｜捱過化療 只怕乳房重建

2021年初再次傳來噩耗，金燕玲確診患上乳癌一期，她坦言不怕做化療，唯獨是很擔心和糾結自己可能要切除乳房，或做乳房重建。萬幸的是，這次她及早發現病灶，醫生告知她毋須切除整個乳房，切除腫瘤和接受電療便可，淋巴亦沒有受到癌細胞感染，在手術翌日便出院。她感恩自己是「非常幸運的病人」，患子宮頸癌至今已經超過3年，度過第一個安全線。而乳癌仍需要觀察5年。

子宮頸癌｜罹患子宮頸癌3大症狀

據醫管局，子宮頸癌（Cervical Cancer）是香港常見癌症，在婦女癌病中排名第10，每年有超過400名婦女患上此病。近年統計顯示子宮頸癌的發病年齡有年輕化的趨勢，由20歲至70歲的婦女均有可能患上此病。數據顯示，早期子宮頸癌的治癒率高達百分之90，不過，由於早期子宮頸癌可能毫無徵狀，所以有問題也不易察覺。

1.異常的陰道出血

子宮頭癌伯狂「非經期」間，在內褲出現血漬戌紅點經期超過7天甚至幾個星期

流血量變多

在性行為後陰道出血

2.陰道有異常分泌物

分泌物可能會夾雜異味或血絲，而量愈來愈多

3.性行為時感到下體疼痛

資料來源：外科專科醫生白映俞

子宮頸癌｜4招預防子宮頸癌

1.定期接受子宮頭癌篩查

2.接重HPV疫苗，在未有性行為之前接重效果最佳

3.採取安全性行為：使用安全套、避免布多個性伴侶等

4.避免吸煙

資料來源：衞生署學生健康服務

乳房檢查｜乳癌5大症狀

醫院管理局日前公布2022年十大癌症統計數字，其中肺癌發病宗數繼續居於首位，而乳腺癌超越大腸癌成為第二大癌症殺手，乳癌一年逾5200人中招。據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1.脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2.手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3.用同樣的方法檢查乳房外側。

4.檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5.輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會

轉載自晴報