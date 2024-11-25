64歲女子運動逆齡，滑浪瑜伽攀石跑，48場全馬鍛練出馬甲線，外貎似3、40歲！

有心唔怕遲！內地一名64歲女子退休後開始做運動，9年過去跑過48場全程馬拉松，亦會玩山地摩托車、攀岩、滑翔傘等極限運動，滑浪瑜伽樣樣在行，連不少網民忍不住大讚：「身材超FIT！」

運動健身｜退休後持續運動9年 參加逾48場全程馬拉松

綜合內媒及《大米Video》報道，遼寧瀋陽64歲劉女士55歲退休後，覺得自己體脂較高，為了健康及維持好身材便開始嘗試跑3公里，期間陸陸續續參加逾48場全程馬拉松，又逐漸增加瑜珈訓練。

9年過去，64歲的她如今已可輕鬆完成一字馬和倒立等瑜珈動作，喜愛運動的她退休後每日生活都以運動為主，又會經常去玩一些刺激的極限運動。她坦言，部分運動其實已超過了她可參與的年齡，但因為自己極為喜愛，加上體能較好，因此認為有能力完成，故仍時不時會參與。

運動健身｜身材超Fit！網民大讚勁後生

現時馬甲線及肌肉線條愈來愈明顯的她，看上去恍如3、40歲女子，玩攀岩時現場不少人亦會圍觀大讚她體能及狀態超好。劉女士坦言，運動為她帶來許多快樂，因此任何事都不算困難：「喜歡就堅持下去。」

劉女士亦會於「抖音」上分享自己的運動心得，影片一出不少人都大讚她看上去完全不似64歲，外表如同3、40歲，大嘆：「運動是最好的整容方法！」

資料來源：大米Video 、抖音@一隻老鼠(64歲)

轉載自晴報