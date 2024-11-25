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70歲鄔友正曾歷2次患癌驚魂，以為末期前列腺癌，悟出生命中最寶貴的兩件事
健康Tips

70歲鄔友正曾歷2次患癌驚魂，以為末期前列腺癌，悟出生命中最寶貴的兩件事

健康解「迷」
健康解「迷」

　　70歲的鄔友正自開通小紅書帳號後，便經常語出驚人，繼指老婆前港姐冠軍翁嘉穗「好貪錢」後，近日更自爆過去曾有2次患癌驚魂，一度以為患上前列腺癌末期及肺癌。

 

　　鄔友正於小紅書以「人生最重要的兩樣寶貝」為題，指自己是新移民出身，而且曾住公屋七樓最頂層，「沒有電梯，每天都要行樓梯上落」，雖然貧困，但他卻形容是福氣，因這段時間正正令他得到不少歷練，並令他發覺到人生最重要的是兩様寶貝，分別是健康的身體同愉快的心情。

 

　　鄔友正指曾見過不少人以「太忙、冇錢、冇決心及目光唔夠長遠」失去這兩様寶貝，到後悔時已為時已晚，包括他已過逝的母親。

 

　　悔之已晚，包括我患糖尿病的媽媽！我媽媽50多歲得到糖尿病，一路不斷併發其他疾病，度過非常痛苦的10年，甚至失去了寶貴的生命！

 

　　鄔友正又分享經驗之談指自己無論遇到甚麼困難，都覺得能活著就是最幸福，為保兩大寶貝，不惜有所取捨：「犧牲工作時間，不天天加班，仲要留時間來做運動，寧願減少收入！減少社交應酬，多在家煮健康餐，留多些時間做運動！」

 

　　鄔友正更自爆68歲那年，在深圳因為前列腺發炎，照MRI的時候，有醫生對他說他患上前列腺癌末期，要立即醫治！而他當下反應是：「我真係好樂觀，我完全唔驚，大不了就去醫，醫唔好大不了就上天堂，心情依然愉快！」

 

　　鄔友正再自爆之後69歲那年再有肺癌疑魂：「照到肺部有個腫瘤！我家庭醫生好緊張，覺得肺癌機會好大！」慶幸經過檢查後，鄔友正補充指兩次均是虛驚一場，但經過以上事件，令他更覺得健康的身體同愉快的心情，這兩大寶貝是非常重要。

 

名人養生丨鄔友正自爆2次患癌驚魂 一度被判患前列腺癌末期

70歲的鄔友正自開通小紅書帳號後，頻頻與網民互動，而且語出驚人。(小紅書圖片) 

名人養生丨鄔友正自爆2次患癌驚魂 一度被判患前列腺癌末期

70歲的鄔友正自開通小紅書帳號後，頻頻與網民互動，而且語出驚人。(小紅書圖片)

名人養生丨鄔友正自爆2次患癌驚魂 一度被判患前列腺癌末期

翁嘉穗與鄔友正1998年成婚。二人婚後一直相當恩愛，至今結婚25年。(小紅書圖片)

名人養生丨鄔友正自爆2次患癌驚魂 一度被判患前列腺癌末期

二人婚後一直相當恩愛，至今結婚25年，而且育有兩子。(小紅書圖片)

 名人養生丨鄔友正自爆2次患癌驚魂 一度被判患前列腺癌末期

二人婚後一直相當恩愛，至今結婚25年，而且育有兩子。(小紅書圖片)

 

曾捲二女爭一男風波

 

　　1997年港姐亞軍李明慧認識了鄔友正不久，便公布訂婚消息，惟沒多久，即傳出同屆港姐冠軍翁嘉穗偷偷和鄔友正正約會，訂婚最終不了了之，其後翁嘉穗與鄔友正成婚。二人婚後一直相當恩愛，至今結婚25年，而且育有兩子。

 

鄔友正保養心得

 

　　現在70歲的鄔友正曾公開保養心得：「我不抽煙，不喝酒，盡量不應酬，食得健康，勤練詠春，跳舞，拉筋，舉重，游泳，唱歌等等！當然注意飲食，不過偶然也享受一下垃圾食物！」

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#鄔友正#肺癌#前列腺癌#健康#癌症#名人#生活方式#運動#飲食#糖尿病#情緒#癌症檢測#婚姻#娛樂圈八卦#保養
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