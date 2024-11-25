歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
【讚好有禮】立即讚好 經濟通etnet Facebook專頁
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
18歲少年減肥發現糖尿病：醫生揭示4大無痛症狀，注意2個部位皮膚變黑
健康Tips

18歲少年減肥發現糖尿病：醫生揭示4大無痛症狀，注意2個部位皮膚變黑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　保持健康生活遠離慢性病！台灣一名少年一直都不知道自己患有糖尿病，直到要減肥求醫才發現。有醫生指出，糖尿病前期有4大無痛症狀，只要細心留意身體變化就會知道。

 

　　台灣減重醫生周建安在YouTube頻道發布短片，指一名18歲少年一開始是為了減肥求醫，完成抽血檢查後，發現少年的糖化血色素居然高達9.2%，糖化血色素為5.7%至6.4%已屬糖尿病前期，正常值為4%至5.6%。而且體檢更發現少年的肝功能、尿酸、血脂等數值全部超標。醫生初步診斷他已患上糖尿病，但少年自己卻不自知。

 

糖尿病｜２部位變黑要小心

 

　　周建安指出，糖尿病前期其實有跡可尋，若出現以下4大無痛症狀要留意，尤其是某些部位的皮膚突然變黑要小心。

 

1. 頸部或腋下皮膚變黑

 

　　周建安解釋，糖尿病會導致角質變化，皮膚產生黑色素沉澱造成「黑色棘皮症」

 

2. 體重不正常下降

 

　　周建安提醒，糖尿病會造成身體大量脫水，體重驟降。

 

3. 吃多、喝多、尿多

 

　　當身體血糖出現問題，糖分無法被吸收就會透過小便排出體外，而身體亦因而缺水，造成口渴的症狀。

 

4. 視力模糊

 

　　若出現視力模糊而非近視或老花所引致，要小心是高血糖造成眼角膜水腫。

 

　　周建安亦提醒，就算出現以上症狀亦無須過分焦慮，若懷疑自己患上糖尿病，最好的方法都是求醫抽血檢查。

 

糖尿病｜年輕人現黑色棘皮症多與糖尿病有關

 

　　本港內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業曾受訪指出，「黑色棘皮症」是因體內生長荷爾蒙過多，刺激皮下細胞增生，令皮膚變黑、變厚。最常見出現在肥胖、患糖尿病或糖尿病前期的人士，因他們體內胰島素濃度高，令皮膚出現「黑色棘皮症」。另外，受荷爾蒙問題（如甲狀腺分泌不足）及癌症影響亦可出現此徵狀；亦有部分人士受遺傳所影響。

 

黑色棘皮症的常見成因

 

1. 肥胖

2. 糖尿病

3. 荷爾蒙問題

4. 癌症

 

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業

 

　　唐俊業補充，一般而言，胰島素過多引致的黑色棘皮症較常出現在10多歲至20多歲的年輕人身上，並多與糖尿病有關；而年紀較大的人士因胰臟功能減弱，不會有過多胰島素，若出現黑色棘皮症則較大機會由癌症等疾病導致。

 

4大不良習慣恐誘糖尿病

 

　　瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

 

4大不良習慣恐誘糖尿病

 

1. 熬夜

2. 喜愛高糖油膩飲食

3. 飲酒

4. 好靜不好動

 

資料來源：瑞金醫院急診科副主任盛慧球醫生

 

糖尿病8大症狀

 

1. 皮膚搔癢

2. 傷口癒合不良

3. 視野模糊

4. 疲勞

5. 體重下降

6. 經常飢餓

7. 尿頻

8. 經常口渴

 

資料來源：衛生署

 

8種食物可逆轉糖尿病

 

　　台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

 

1. 蘋果、藍莓、提子

2. 覆盆子

3. 薑

4. 薑黃、肉桂

5. 蜂蜜

6. 輔酶CoQ10

7. 魚油

8. 維他命D

 

轉載自晴報

 

Tags:#糖尿病#健康問題#健康養生#長期病#中醫師#減肥#肥胖#健康#慢性病#台灣#糖尿病前期#黑色棘皮症#胰島素#內分泌及糖尿科#胰臟#飲食#運動#蘋果#藍莓#薑#薑黃#肉桂
Add a comment ...Add a comment ...
直腸癌 ｜ 90年代艷星患4期直腸癌！舌頭呈一種顏色是脷苔最嚴重情況？中醫：發現3種舌象應盡快求醫！
更多健康解「迷」文章
直腸癌 ｜ 90年代艷星患4期直腸癌！舌頭呈一種顏色是脷苔最嚴重情況？中醫：發現3種舌象應盡快求醫！

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處