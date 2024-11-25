18歲少年減肥發現糖尿病：醫生揭示4大無痛症狀，注意2個部位皮膚變黑

保持健康生活遠離慢性病！台灣一名少年一直都不知道自己患有糖尿病，直到要減肥求醫才發現。有醫生指出，糖尿病前期有4大無痛症狀，只要細心留意身體變化就會知道。

台灣減重醫生周建安在YouTube頻道發布短片，指一名18歲少年一開始是為了減肥求醫，完成抽血檢查後，發現少年的糖化血色素居然高達9.2%，糖化血色素為5.7%至6.4%已屬糖尿病前期，正常值為4%至5.6%。而且體檢更發現少年的肝功能、尿酸、血脂等數值全部超標。醫生初步診斷他已患上糖尿病，但少年自己卻不自知。

糖尿病｜２部位變黑要小心

周建安指出，糖尿病前期其實有跡可尋，若出現以下4大無痛症狀要留意，尤其是某些部位的皮膚突然變黑要小心。

1. 頸部或腋下皮膚變黑

周建安解釋，糖尿病會導致角質變化，皮膚產生黑色素沉澱造成「黑色棘皮症」

2. 體重不正常下降

周建安提醒，糖尿病會造成身體大量脫水，體重驟降。

3. 吃多、喝多、尿多

當身體血糖出現問題，糖分無法被吸收就會透過小便排出體外，而身體亦因而缺水，造成口渴的症狀。

4. 視力模糊

若出現視力模糊而非近視或老花所引致，要小心是高血糖造成眼角膜水腫。

周建安亦提醒，就算出現以上症狀亦無須過分焦慮，若懷疑自己患上糖尿病，最好的方法都是求醫抽血檢查。

糖尿病｜年輕人現黑色棘皮症多與糖尿病有關

本港內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業曾受訪指出，「黑色棘皮症」是因體內生長荷爾蒙過多，刺激皮下細胞增生，令皮膚變黑、變厚。最常見出現在肥胖、患糖尿病或糖尿病前期的人士，因他們體內胰島素濃度高，令皮膚出現「黑色棘皮症」。另外，受荷爾蒙問題（如甲狀腺分泌不足）及癌症影響亦可出現此徵狀；亦有部分人士受遺傳所影響。

黑色棘皮症的常見成因

1. 肥胖

2. 糖尿病

3. 荷爾蒙問題

4. 癌症

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業

唐俊業補充，一般而言，胰島素過多引致的黑色棘皮症較常出現在10多歲至20多歲的年輕人身上，並多與糖尿病有關；而年紀較大的人士因胰臟功能減弱，不會有過多胰島素，若出現黑色棘皮症則較大機會由癌症等疾病導致。

4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

4大不良習慣恐誘糖尿病

1. 熬夜

2. 喜愛高糖油膩飲食

3. 飲酒

4. 好靜不好動

資料來源：瑞金醫院急診科副主任盛慧球醫生

糖尿病8大症狀

1. 皮膚搔癢

2. 傷口癒合不良

3. 視野模糊

4. 疲勞

5. 體重下降

6. 經常飢餓

7. 尿頻

8. 經常口渴

資料來源：衛生署

8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

1. 蘋果、藍莓、提子

2. 覆盆子

3. 薑

4. 薑黃、肉桂

5. 蜂蜜

6. 輔酶CoQ10

7. 魚油

8. 維他命D

轉載自晴報