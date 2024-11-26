番薯趁熱吃益處更多！補脾益腎、養心益氣、治酒積、止泄瀉… 推介3款簡單易做番薯食療

氣溫確定轉冷！每次見到街邊香味四溢的烤番薯，即使熱到燙手，還是忍不住買幾個剝著皮邊行邊吃。註冊中醫師李殷兒話，番薯最好就是趁熱吃，熱辣辣的番薯不僅香甜，而且澱粉質較柔軟，比起冷硬的凍番薯來得好消化，就好似食飯也要趁熱一樣，古藉就已記載吃番薯可治酒積、止泄瀉等作用，可謂是藥食同源。

《本草綱目》記載：「薯蒸、切、曬、收充作糧食，使人長壽少病。」

李醫師表示，番薯性味甘平，補脾益腎、養心益氣、去宿瘀毒、滋補強壯的功效。《本草綱目》中記載：「薯蒸、切、曬、收充作糧食，使人長壽少病。」現代有研究指出，番薯是偏鹼性食物，可調節人體血液的酸鹼度，特別適合多肉食的現代人作為保健食品。而番薯中的纖維物質不僅可增加飽足感，還可刺激腸胃蠕動，幫助排便，適合愛美纖體的女性選用為副食。研究還發現，番薯中特有的多醣類物質可增強人體抗病能力，防止動脈硬化，有助於改善心血管疾病。唯是小心多食引起胃滯肚脹，而糖尿病患者亦要慎食，因番薯所含的澱粉質較高。

三款番薯食療，簡單易做︰

● 番薯老薑糖水

材料：紅心番薯兩個（約八至十兩），老薑約十片，片糖或紅糖適量。

製法：番薯洗淨削皮切塊，老薑切片，加水四至五碗共入煲，煮約半小時後加入片糖煮至溶解即可。

功效：滋補益血，可促進血液循環，緩和輕微風寒感冒症狀及經痛。

● 番薯芥菜湯

材料：芥菜一斤，番薯兩個（約八至十兩），生薑三片。

製法：番薯去皮洗淨切塊，芥菜洗淨切段，加清水六至八碗入煲燒滾，加入全部材料再文火煮至番薯熟透，加鹽調味即可。

功效：健胃生津。

● 番薯粥

材料：番薯兩個（約八至十兩），珍珠米適量，紅棗（去核）三粒，生薑三片

製法：番薯去皮洗淨切塊，珍珠米、紅棗洗淨，加適量水入煲煮滾，再加入番薯等材料，用中火煲至粥花成。

功效：養胃化積，活血補身，適合小孩及體虛人士食用。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。