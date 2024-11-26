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《破．地獄》效應 必學三句支持照顧者的說話
照顧者
壓力

《破．地獄》效應 必學三句支持照顧者的說話

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記
PHOTO:相片由作者提供

《破．地獄》效應 必學三句支持照顧者的說話

　電影《破．地獄》中，許冠文(右)與衛詩雅飾演父女，後者在電影中段成為照顧者，演活了照顧者的辛酸。(圖：《破．地獄》劇照）

 

　　電影《破．地獄》席捲全城，生離死別的場景固然感人，對照顧者的描寫亦見細膩。其中衛詩雅飾演的郭文玥，因着喃嘸師傅父親「Hello文」(許冠文飾演)中風後行動不便，突然成為照顧者，卻被自尊心重、表面重男輕女的父親刁難，令人心酸。現實中，真人版「Hello文」並不罕見，而郭文玥的處境，更是不少照顧者的血淚寫照。如果你的身邊也有照顧者，究竟要說甚麼，才能夠真正支持他們，而不是多踩一腳？

 

　　「可以照顧父母係福氣。」

 

　　「始終係一家人。」

 

　　「你好孝順。」

 

　　很抱歉，這幾句是大部分照顧者最不想聽到的說話，形同情緒勒索，保證一秒激嬲。照顧者心底最需要的，除了旁人落手幫忙，也包括認同、肯定他們的努力與付出，明白他們的難處。

 

《破．地獄》效應 必學三句支持照顧者的說話

衛詩雅在電影《破．地獄》中，從事救護員，亦懂得照顧技巧。(圖：《破．地獄》劇照）

 

VAR三部曲   肯定個人價值

 

　　如何抱持同理心與照顧者溝通，恰如其份地支援，其實有方法。筆者近日參加由浸信會愛羣社會服務處舉辦的「照顧者支援導航計劃」導航員培訓課程，學習如何由義工變身「導航員」，亦即成為照顧者的同行夥伴。利用由英國引入、實證為本的「照顧之星」(Carers Star)評估工具，協助照顧者找出和實現目標，展現希望。

 

　　課程重點之一，就是學習照顧者溝通心法——VAR三部曲。導師解釋，VAR意指Validation(驗證)，Affirmation(肯定)，以及Reconciliation/Reconnection(調和/相連)三個步驟，實踐時由V至R循序漸進。

 

　　例如與照顧者溝通時，首先透過主動聆聽，去驗證(V)對方的真正情緒和感受，並肯定(A)他們的優勢與特質。這時毋須提出解決方案，而是選擇與他們同行、連繫(R)。VAR好處在於，它是一種健康的溝通工具，適用於各種場景，把情緒引導往更正面的方向。

 

《破．地獄》效應 必學三句支持照顧者的說話

筆者參加由浸信會愛羣社會服務處舉辦的「照顧者支援導航計劃」導航員培訓課程，獲取課程證書，現正處於三個月實習期。導師講解VAR溝通工具時，生動且輔以大量實戰個案，與照顧者溝通方式千變萬化，加上同屬照顧者的同學們臥虎藏龍，令筆者體會到每個照顧者也是獨一無二，照顧者是自己的專家。

 

同理心與真誠  避免踩雷

 

　　具體例子就如，當照顧者吶喊：「每天都覺得很疲累，怕自己撑不下去了。我嘗試找家人討論，卻擔心他們太忙，不想跟他們為了送媽媽入老人院的事爭執，應該怎麼辦？」

 

　　可見從字裏行間，已感受到對方的壓力，也聽得出對方盡力照顧。不妨嘗試這樣回應：

 

　　「我聽到你的壓力好大，身心疲累好無助。」——此為V，驗證對方當刻情緒，接着說：

 

　　「我好欣賞你這麼盡力去照顧老人家，又為家人着想，還設法解決這麼多問題。」——此為A，肯定照顧者的強項，然後說：

 

　　「如果我是你，我都會好迷惘。不如我們嘗試一起看看，有沒有方法解決？」——此為R，與照顧者同行。對方會感到較易接受。

 

　　溝通時，最需要同理心和真誠。然而平日與照顧者閒談，匆忙之際未必能夠盡用VAR三道板斧，那麼請先好好運用同理心，肯定照顧者的盡心盡力。筆者綜合課程導師、同樣是照顧者的同學與師姐，以及身邊照顧者的意見，得出下列三句，照顧者最想聽到的說話：

 

三句最想聽到的說話  主動幫忙

 

1.「你已經非常努力了。」

解說：這是真摯的認同，容易感到被理解。

 

2.「好欣賞你這麼盡力地幫忙屋企。其實你好愛錫屋企人，讓他們放心。你的角色很重要，也很不容易。」

解說：進階版，這也道出不少照顧者陷入家庭鬱結的實況。

 

3.「讓我來幫手，你去休息一下吧。」

解說：身邊人捲起衣袖，有力出力最實際，任何時候也適用。這亦是照顧者最需要的，讓他們逃出困獸鬥稍作喘息。

 

　　城中還有不少照顧者，像衛詩雅飾演的郭文玥，躲在暗角偷偷拭淚。但願這些眼淚被更多人看見，由心出發支援照顧者，主動幫忙，不要讓他們孤單。

 

《破．地獄》效應 必學三句支持照顧者的說話

家庭成員可以支援照顧者，亦有機會是壓力來源。電影中衛詩雅飾演的郭文玥(左二)，因為兄長郭志斌(右一，朱柏康飾演)一家三口移民，令她成為父親(許冠文飾演)的主要照顧者。(圖：《破．地獄》劇照）

 

Tags:#《破．地獄》#照顧者#溝通#情緒#家庭#壓力#支援#衛詩雅#許冠文#香港浸信會愛羣社會服務處#照顧之星#Carers Star#同理心
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