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一家三口一氧化碳中毒送院，專家提醒電熱水爐5大安全事項
健康Tips

一家三口一氧化碳中毒送院，專家提醒電熱水爐5大安全事項

健康解「迷」
健康解「迷」

　　謹記一定要用合資格熱水爐！大窩口邨一單位發生一宗一氧化碳中毒事件，懷疑屋主使用無「GU」標誌熱水爐，淋浴期間無通風，導致住所驟變毒氣室，一家三口均中毒送院。

 

家居安全｜沖涼閂窗無開抽氣扇 淋浴時頭暈不適

 

　　衞生署於昨日（24日）公佈一宗一氧化碳中毒事件，事發在前日（23日）凌晨，56歲男戶主半夜起床淋浴期間，因感到頭暈走出客廳坐下休息。稍息一會仍未有好轉，故大喊妻子帶他到醫院求醫。醫院為男戶主驗血，發現他一氧化碳中毒，繼而發現妻子亦同樣中毒。兩人13歲兒子獨留家中，警方上門調查，發現兒子當時處於清醒狀態，其後送往醫院檢查同樣發現一氧化碳中毒。三人目前情況穩定，當中兩人其後已出院。

 

家居安全｜熱水爐無「GU」標誌 屬無煙道式禁在港使用

 

　　據了解，他們一家三口居住大窩口一個單位內，半夜男戶主因為身體痕癢而淋浴，當時住所所有窗戶全被關上，亦未有開啟抽氣扇。機電工程署其後到場調查，發現涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦無有「GU」標誌，懷疑是因使用不合資格熱水爐，加上在淋浴期間通風不足，導致排出的一氧化碳廢氣在家中積聚釀禍。

 

家居安全｜一氧化碳中毒可致腦受損

 

　　一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

 

　　據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

 

一氧化碳中毒6大高危族群

 

1. 幼童

2. 孕婦

3. 長者

4. 心血管或呼吸道疾病的患者

5. 血液疾病患者，如貧血8

6. 血液中含較高一氧化碳人士，如吸煙者

 

資料來源：衛生署

 

 

　　衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方：

 

室外方面：

● 近道路交匯處或有交通擠塞的地方

● 近工業廢氣排放口

 

室內方面：

● 於通風不良的工作場所、家居或食肆使用故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭

● 通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

 

家居安全｜機電署安全使用建議

 

　　衞生防護中心和機電署提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

 

使用電熱水爐 5大安全事項

 

1. 須由專業人士安裝

必須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠進行電熱水器的安裝或改裝工程。

 

2. 勿長開電源

使用後應把電熱水器的電源關掉。

 

3. 定期檢查

定期安排有經驗的技師檢查及維修電熱水器。

 

4. 跳掣後即停用

若使用電熱水器時有異常情況（例如跳掣）應立刻停止使用，並聯絡供應商檢查維修。

 

5. 避用有開關花灑

切勿在「花灑儲水式電熱水器安裝設有開關水掣的花灑頭，以免電熱水器的水缸因壓力過大而爆炸。

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#家居意外#機電署#家居
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