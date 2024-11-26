34歲媽媽抗癌路：骨癌後再患血癌，醫生詳解症狀

天意弄人！内地一名34歲女子因膝蓋不適就醫確診骨癌，惟接受化療17次後竟再確診白血病，令她崩潰大喊：「孩子還那麽小」。

癌症殺手｜34歲媽媽確診骨癌後再患白血病

據内地媒體《都市報道》，江蘇一名34歲女子一開始腿痛不當回事，後來因膝蓋不適沒有緩解，遂前往醫院檢查。女事主指，在等待結果期間還以為沒事，結果醫生看了她的X光片後，診斷其患上骨癌。

該名女患者表示，由於自己還有一個2歲孩子，如果不接受治療的話，「寶寶這麽小就沒有了媽媽，很可憐」，於是她下定決心積極治療。惟經過手術及化療17次後，本來一家人以為苦盡甘來，結果今年竟再確診白血病，「很崩潰，孩子還那麽小，這幾年我都沒有怎麽陪伴孩子。」

骨癌｜骨癌症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

骨癌常見症狀

持續性疼痛

因為骨膜被腫瘤撐開而疼痛，是最常見症狀，尤其是夜間，症狀出現約3-4個月，甚至有超過6個月之久。多數青春期患者表示膝蓋疼痛而沒有明顯的外傷病史。

組織腫脹

良性腫塊通常可出現很久，但成長速度不快且比較小，皮膚外觀良好；惡性腫塊則可能會迅速長大，且會出現局部皮膚腫脹、潰爛。

運動功能障礙

可能與疼痛或腫瘤刺激到肌肉或神經系統或發生病理性骨折而造成運動功能的障礙。

神經系統障礙

因為腫瘤壓迫神經造成，必須觀察是否有神經急症，必要時需施行緊急手術，也可能出現排泄功能障礙。

病理性骨折

平時沒有明顯症狀的患者，突然不明原因或輕度外力而發生骨折，表示骨骼已被癌細胞嚴重破壞。

其他症狀

如疲倦、厭食、體重減輕等這些症狀可能與癌症的進展和轉移部位有關

資料來源：台灣癌症基金會

白血病｜醫生拆解白血病

台灣皮膚科醫生吳吉妮曾指出，白血病即是血癌，當用於造血的骨髓，被血癌細胞佔據，導致無法正常造血，而用於凝血的血小板沒法正常製造，血液亦因此無法凝固，導致出現多處瘀青及流血症狀。台灣家庭醫生柳朋馳曾在節目上指，患上急性骨髓性白血病會出現3大明顯症狀，如果發現自己或身邊長者出現以下類似徵狀，就要多加注意：

急性骨髓性白血病3大症狀

1. 發燒

經常出現感冒、發燒

2. 出血

牙齦出血、流鼻血、大片瘀青（尤其頸部及腹部）

3. 莫名感覺疲憊

尤其慢性白血病大部分以疲倦為明顯象徵

血癌｜血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

1. 容易疲倦、盜汗 （晚間睡覺時大量出汗）

2. 發熱

3. 貧血、消瘦、無胃口

4. 肝脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大

5. 頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

6. 經常有出升（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

資料來源：醫院管理局

轉載自晴報