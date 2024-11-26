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余文樂6年無出席公開活動再踏舞台獻唱，坦言曾患驚恐症，病發時手震呼吸困難！
健康Tips

余文樂6年無出席公開活動再踏舞台獻唱，坦言曾患驚恐症，病發時手震呼吸困難！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年43歲的余文樂年輕時被喻為「千禧男神」，近年因揭患驚恐症退出幕前工作。不過，余文樂近日復出登台演唱，卻被批走音兼走樣變「油膩大叔」。

 

昔日男神｜余文樂復出登台被批走音兼走樣

 

　　余文樂日前以香港青年代表的身份現身深圳，出席《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節灣區青年藝術薈》，以一襲西裝上陣的他在台上獻唱 Supper Moment於2022年為慶祝香港回歸25週年推出的歌曲《共創新篇》。有現場觀眾還分享了當日的演唱片段，「好久沒見余文樂唱現場了，這還是他嗎？」，不過就狠批他走音兼走樣，「現場有點跑調，體態也臃腫了，步履也有點蹣跚了，成了痞帥的中年大叔了。」

 

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

余文樂日前以香港青年代表的身份出席活動。（圖自微博）

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

以一襲西裝上陣的他在台上獻唱《共創新篇》。（圖自微博）

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

有現場觀眾還分享了當日的演唱片段，不過就狠批他走樣兼走音。（影片截圖）

 

　　從影片中可見，余文樂在台上一手揸咪，一手插袋演唱，而且身形明顯發福，暴脹不少，髮型亦甚為前衛，被網民狠批「臉和脖子連在一起了」、「好像沒有左頸線，是發福了嗎」、「我覺得他改髮型會帥點」。而余文樂事後亦有在微博曬出現場照，並寫道，「很久很久沒有上台唱歌了。很榮幸以香港藝術代表身份參與『創藝同行』灣區青年藝術薈，和眾多灣區藝術家同台演繹灣區的文化。」

 

昔日男神｜曾自揭患驚恐症3年

 

　　余文樂在2021年6月1日，於IG自爆3年前患上驚恐症：「我三年前突然在飛機上很害怕，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。」

 

　　尚幸當時機上有一位醫生在場，檢查後給他吃了鎮定劑，他才平安度過旅程。余文樂續稱，經過一年藥物治療，本以為已根治驚恐症，可是又再復發，十分不安地表示：「我怕我以為（後）都好不起來，但我相信只要我保持正面態度和心情，我還是可以克服它的！」

 

　　據了解，余文樂有次在活動中病發，稱當時很害怕、手震、呼吸不了，吃藥也來不及，「因藥物要15至20分鐘才開始有用」；他更近6年拒出席公開活動。不過，余文樂在2023年8月26日出席台灣某時尚活動時，對此坦言：「剛好前段時間比較嚴重，我會突然很害怕，無法控制自己的病情，發作的時候會很想要離開，但現在好多了，已經算是滿穩定的狀態。」

 

　　余文樂同時特別澄清：「我從來沒說要退出（演藝圈）」。

 

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

余文樂在2021年6月1日，於IG自爆3年前患上驚恐症。（圖自微博）

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

余文樂近6年拒出席公開活動。（圖自IG）

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

余文樂近年還多次被指斷崖式衰老。（圖自IG）

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

余文樂被野生捕獲。（網上圖片）

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

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現年43歲的余文樂年輕時被喻為「千禧男神」。（網上圖片）

 

昔日男神｜婚後幸福肥撞樣谷德昭 地獄式減肥後回復靚仔外型

 

　　在香港土生土長的余文樂，中學時被發掘拍廣告兼職模特兒，並於2000年全職入行。因高大及型格外表，入行不久即歌影雙線發展，先後拍攝《無間道》、《頭文字D》、《志明與春嬌》等代表作。

 

　　不過，余文樂近年還多次被批評急速衰老。2017年，余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，並誕下子女，及後定居台灣。組織幸福家庭後的余文樂，一度「幸福肥」，被笑指跟谷德昭「撞樣」。

 

　　惟余文樂之後經過一輪地獄式減肥後，重新回復靚仔外型。當時他就曾在社交網站上分享，自己所用的是16/8斷食減肥法，一天只在8個小時內進食，其他16個小時都不吃東西。

 

　　批評的聲音中，還有網民嘲笑他「鬍子白」呈老態；余文樂對此大方回應，「我鬍子是白的，但很喜歡，我頭髮也很白，因為那是媽媽的遺傳，她20幾歲就頭髮全白。」

 

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

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2017年，余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，並誕下子女，及後定居台灣。（圖自IG）

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

組織幸福家庭後的余文樂，一度「幸福肥」。（圖自IG）

昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

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昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台 慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

余文樂之後經過一輪地獄式減肥後，重新回復靚仔外型。（網上圖片）

 

驚恐症｜驚恐突襲症狀多

 

　　註冊輔導心理學家余鎮洋（Isaac）曾指出，在心理學上，驚恐症屬於焦慮的一種，不過還細分驚恐症（Panic Disorder）、驚恐突襲（Panic Attack）及恐懼症（Phobia）等不同範疇。他表示，原來全球有多達3成人曾經歷過驚恐突襲，但確診患上驚恐症的人，卻只佔人口的1% - 2%。心理學認為，在沒有先兆之下，突然有一股強烈的恐懼或強烈的不適，在短時間內，出現以下症狀：

 

驚恐症12大症狀

1.心跳加速

2.呼吸短促或透不過氣

3.頭暈

4.流汗

5.發抖顫慄

6.胸部疼痛或不適

7.噁心

8.冷顫

9.感覺麻痺刺痛

10.害怕失控制

11.覺得「快要發瘋」

12.害怕即將死亡

 

資料來源：註冊輔導心理學家余鎮洋（Isaac）

 

只要有以上症狀，即代表驚恐突襲。

 

　　一般人在首次驚恐突襲發作時，以為自己身體出現狀況及問題，定會感到憂慮。求醫後做足檢查，卻發現一切正常，令當事人更加擔憂害怕。因為怕再度發作，而影響到原本的日常生活習慣，如避開某地方、暫停做某些活動等，甚至形成一個惡性循環。這種不能預知、甚至沒有原因的強烈恐懼，就是驚恐症的開端。

 

　　因此有些人可能只試過驚恐突襲，卻未必一定會患上驚恐症；而且一般人不會在同一年發生第二次驚恐突襲，所以不用過於緊張。而因為特定原因而產生驚恐及懼怕感，如幽閉恐懼、廣場恐懼及社交恐懼等，則視為恐懼症的一種，本質上跟驚恐症不同。

 

轉載自晴報

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