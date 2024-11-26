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養生之道 │ 96歲李嘉誠精神奕奕，網上互動顯活力！揭秘首富6大養生秘訣
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養生之道 │ 96歲李嘉誠精神奕奕，網上互動顯活力！揭秘首富6大養生秘訣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　96歲香港首富李嘉誠2018年宣布退休，不過上周二(19日)他卻接連視像現身兩個分別為汕頭潮商及向中大醫學院捐贈儀器活動，非常精神奕奕。想知他究竟有何養生習慣? 下文將細數其日常飲食及生活習慣！

 

　　首富李嘉誠於同本周二(19日)分別向汕頭潮商及中大醫學院作出視像祝賀，鏡頭前，儘管已屆96歲高齡，但他仍然反應非常迅速，不但能滔滔不絕講述大篇賀詞，而且更可以與中大盧煜明教授作出互動，恭賀對方於2025年1月將接任為中大校長。有關視像片段曝光後，不少人均驚訝李嘉誠精神狀態仍然非常有活力及生猛，而且臉上亦未見有太多縐紋，因此對他平日養生之道非常好奇。

 

首富養生丨96歲李嘉誠精神奕奕頻現身 拆解首富養生6招人人都做到

首富養生丨96歲李嘉誠精神奕奕頻現身 拆解首富養生6招人人都做到

首富養生丨96歲李嘉誠精神奕奕頻現身 拆解首富養生6招人人都做到

首富養生丨96歲李嘉誠精神奕奕頻現身 拆解首富養生6招人人都做到

首富李嘉誠於同本周二(19日)分別向汕頭潮商及中大醫學院作出視像祝賀。(影片截圖)

首富養生丨96歲李嘉誠精神奕奕頻現身 拆解首富養生6招人人都做到

首富養生丨96歲李嘉誠精神奕奕頻現身 拆解首富養生6招人人都做到

首富養生丨96歲李嘉誠精神奕奕頻現身 拆解首富養生6招人人都做到

96歲香港首富李嘉誠於2018年宣布退休。(影片截圖)

 

　　事實上，李嘉誠早年接受訪問時，便曾大方分享財力雄厚的自己平日生活飲食十分簡單，而且長期每天保持一運動，多年只鍾情於一種糖水。

 

首富養生6招

 

飲食清淡

李嘉誠指自己飲食以清淡為主，最喜歡青菜白飯，很少吃肉，就算吃魚，也都是吃最便宜的魚仔，即港人俗稱的貓魚，而且最受番薯甜湯。

 

每天打高爾夫球

李嘉誠指自己習慣每天清早出門後，便會打1.5小時的高爾夫球。他指這段時間可以讓他放鬆及整理自己思緒。除此之外，他閒時亦會出海釣魚及游水。

 

天天拉筋

李嘉誠曾被香港傳媒影到他於深水灣大宅拉筋，有醫生便指伸展運動有助於長者的柔軟度，關節活動度、增加肌肉血流，除了可以改善痠痛，維持體能，亦可降低長者跌倒的機率。

 

喜歡閉目養神

李嘉誠指愈繁忙時便愈需要閉目養神。讓身體靜上，閉上眼睛腦子裏甚麼都不想，直到呼吸平穩全身放鬆為止。

 

定期安排健康檢查

李嘉誠認為健康檢查就像是定期維修提早發現，可以避免變成大問題，早發現、早治療。

 

做善事

李嘉誠指作為佛教徒，他指愈幫到人，自己內心便會愈開心，這亦是他養生最重要一環。

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#養生#香港#汕頭#李嘉誠
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