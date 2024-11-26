北風來惦掛著熱呼呼的糖水，想家了！今期滋潤素甜品：杏香腐竹栗子糖水

終於秋風來了。才投訴十一月夏天還不願意走，秋冬已經忍不住蒙出來，把位子搶了過來。氣溫不經意的，就掉落到這個，想起了火鍋，惦掛著糖水的季節。不管叫「糖水」，還是稱它為「甜湯」，指的同是那一碗，管碗裏放著各種不同的食材，味道依然滋香帶甜的湯水，很適合飯後，或是作為宵夜來吃。

有說華南地帶潮濕，並盛產甘庶，以為庶糖可以祛濕，因此很愛「煲糖水」（煮甜湯的意思），來滋潤一番。不知道是因為潮濕，還是天氣變涼了，媽媽總愛這個時候，煮起了紅豆沙（紅豆湯）和腐竹糖水來。要將一顆一顆堅實的紅豆，煮成沙，是熬上好幾個小時；而腐竹糖水，相對簡單快煮。

冬北風急來的一周，看著廚櫃裏的杏仁粉，冰箱裡的新鮮腐皮，還有最愛吃的栗子……想起了媽媽在冷冰冰的晚上，盛給我那一碗熱騰騰的腐竹糖水。於是，把杏仁粉、腐皮、栗子和杞子，都放鍋子裏，胡亂的煮出了一碗，看似來滿像樣的糖水，然後，趁著它還熱呼呼的時候，把它喝進肚子，再發媽媽一張照片，告訴她說，「我想家了」。

杏香腐竹栗子糖水（2人份）

時間：30分鐘

材料：

新鮮技竹（豆腐皮） 10條/ 去殼栗子 10粒/ 杞子 2湯匙

調味：

原味杏仁粉 8湯匙/ 鹽 半茶匙/ 黃糖 8湯匙

工具：

煮鍋/ 湯匙/ 茶匙/ 木舀/ 湯碗

步驟：

1. 用熱水浸泡杞子5分鐘，洗乾淨後，待用。

2. 放杏仁粉於鍋子裏，以中火炒2分鐘（如圖）。

3. 放入4湯碗的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮沸後，打開鍋蓋，放入栗子和新鮮技竹（豆腐皮）（如圖），蓋上鍋蓋，續以中火煮15分鐘。

4. 打開鍋蓋，加入鹽和糖，攪拌均勻，多煮5分鐘。

筆記：

1. 栗子的膳食纖維、礦物質、和維生素A、C、E都高，能提升人體的免疫力。

2. 杞子屬補氣的食材，適合抵抗力差的朋友吃用。

3. 新鮮技竹（豆腐皮）由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。