歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
【讚好有禮】立即讚好 經濟通etnet Facebook專頁
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
世衛警告2050年抗藥性感染恐致1.69億人死亡！醫生：濫用抗生素每5人恐奪1命
健康Tips

世衛警告2050年抗藥性感染恐致1.69億人死亡！醫生：濫用抗生素每5人恐奪1命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　超級細菌來襲注意！據世衛公佈，全球抗藥性問題加劇，恐怕到2050年將會有1.69億人死於抗藥性感染。台灣有醫生呼籲，若再不正視亂食抗生素的問題，後果將不堪設想。

 

　　台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文警告，指亂吃抗生素導致抗藥性問題嚴重。曾經一名55歲的重症患者，感染超級細菌克雷伯氏肺炎桿菌。本來醫院有抗生素對付惡菌，但因患者長期自行服食抗生素，導致全身產生抗藥性，最終搶救無效身亡，「我知道敵人是誰，在哪裏，但敵人已經衍生具有「強大的護甲」，我所有的武器，也全都失效。」

 

超級細菌｜4種藥物亂吃恐產生抗藥性

 

　　黃軒強調，自己亂吃抗生素是非常危險，一旦不幸感染超級病毒，就算有針對細菌的藥物，身體抗藥性都會將藥物治療的效果減弱，甚至無效。他補充，抗微生物藥物耐藥性指的是細菌、病毒、真菌和寄生蟲對抗微生物藥物，當中包括抗生素、抗病毒藥物、抗真菌藥物及抗寄生蟲藥物的敏感性降低，導致這些藥物治療感染的效果減弱，甚至無效。嚴重會延長疾病持續時間，繼而增加感染後死亡率。

 

超級細菌｜料全球每年70萬人死亡 累計1.69億人喪生

 

　　世界衛生組織早前已公佈全球面臨公共衛生危機，預料抗微生物藥物耐藥性（AMR）每年約有70萬人因此喪命，有可能上升至每年1000萬人，並造成經濟損失達100萬億美元。研究顯示，預料在2050年前會導致超過3900萬人死亡，累計造成約1.69億人因此而喪生。黃軒續指，當中以台灣為例，「每5人中可能有1人」因抗藥性感染而喪命。

 

　　黃軒指出，在亞太地區抗微生物藥物耐藥性問題尤為嚴重，尤其是在低收入和中等收入國家，由於缺乏有效的監管、過度使用抗生素以及醫療基礎設施的不足，耐藥性細菌的傳播速度正在加快。

 

　　故此，黃軒呼籲各界盡快響應世界衛生組織《全球抗微生物藥物耐藥性的行動計劃》，提高對抗藥性的認知，減少抗微生物藥物的不當使用等，喚起全球關注。

 

　　據台灣衛生福利部疾病管制署的監測報告指出，部分細菌對抗生素的抗藥性比例相當高，像是「克雷伯氏肺炎桿菌」對「碳青黴烯類抗生素」的抗藥性高達90%，而感染「多重抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌」引發的敗血症，其28天死亡率高達36.5%

 

超級細菌｜服用抗生素5大要點 事前3問題諮詢醫生

 

　　抗生素抗藥性問題是全球正面對的危機之一，三軍總醫院感染管制中心主任邱俊翔建議服用抗生素時，需要留意以下5大要點：

 

● 不主動要求抗生素

● 不自己買抗生素吃

● 不吃他人的抗生素

● 不隨便停藥

● 遵守醫囑使用抗生素

 

 

資料來源：三軍總醫院感染管制中心主任 邱俊翔

 

超級細菌｜「超級細菌」襲港致死率達45% 醫生拆解4大感染症狀

 

　　世界衞生組織（WHO）日前發表報告，指一種超級細菌「肺炎克雷伯菌」正向全球蔓延，最少16個國家和地區通報發現相關細菌，連香港亦受波及，有內地數據更指一旦感染，死亡率更可高達25至45%。

 

出現hvKp菌株16大國家及地區

 

1. 阿爾及利亞

2. 阿根廷

3. 澳洲

4. 加拿大

5. 柬埔寨

6. 香港特別行政區

7. 印度

8. 伊朗

9. 日本

10. 阿曼蘇丹國

11. 巴布亞紐幾內亞

12. 菲律賓

13. 瑞士

14. 泰國

15. 美國

16. 英國

 

資料來源：世界衛生組織

 

　　這種細菌具有天然抗藥性，經典肺炎克雷伯菌（cKp菌株）可引起以下4大嚴重感染，對於免疫功能較低的病人，影響更為嚴重：

 

超級細菌｜3大高危人士

 

　　連慰慈指肺炎克雷伯氏菌指一般來說會在以下人士引起感染：

 

經典肺炎克雷伯菌4大嚴重感染

 

1. 肺炎

2. 泌尿道感染

3. 血流感染（菌血症）

4. 腦膜炎

 

資料來源：世界衛生組織

 

肺炎克雷伯菌3大高危人士

 

● 住院病人

● 糖尿病患者

● 抵抗能力較低人士

 

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈

 

超級細菌｜常見4大症狀

 

　　連慰慈指表示「超級細菌」雖然初期症狀可以不明顯，但常見症狀仍有4種：

 

肺炎克雷伯氏菌常見四大症狀

 

● 發燒

● 發冷

● 嘔吐

● 肚痛

 

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈

 

轉載自晴報

 

Tags:#世界衛生組織#健康問題#健康養生#治療#肺炎#抗生素#公共衛生#抗生素濫用#抗藥性#超級細菌#世衛組織#台灣#香港#醫學研究#肺炎克雷伯氏菌#糖尿病#住院病人#免疫力低下
Add a comment ...Add a comment ...
紫斑症 | 甚麼是自發性血小板缺乏紫斑症？醫生：流鼻血、經血多可能是徵兆！即睇4大症狀、治療方法
更多健康解「迷」文章
紫斑症 | 甚麼是自發性血小板缺乏紫斑症？醫生：流鼻血、經血多可能是徵兆！即睇4大症狀、治療方法

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處