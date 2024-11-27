世衛警告2050年抗藥性感染恐致1.69億人死亡！醫生：濫用抗生素每5人恐奪1命

超級細菌來襲注意！據世衛公佈，全球抗藥性問題加劇，恐怕到2050年將會有1.69億人死於抗藥性感染。台灣有醫生呼籲，若再不正視亂食抗生素的問題，後果將不堪設想。

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文警告，指亂吃抗生素導致抗藥性問題嚴重。曾經一名55歲的重症患者，感染超級細菌克雷伯氏肺炎桿菌。本來醫院有抗生素對付惡菌，但因患者長期自行服食抗生素，導致全身產生抗藥性，最終搶救無效身亡，「我知道敵人是誰，在哪裏，但敵人已經衍生具有「強大的護甲」，我所有的武器，也全都失效。」

超級細菌｜4種藥物亂吃恐產生抗藥性

黃軒強調，自己亂吃抗生素是非常危險，一旦不幸感染超級病毒，就算有針對細菌的藥物，身體抗藥性都會將藥物治療的效果減弱，甚至無效。他補充，抗微生物藥物耐藥性指的是細菌、病毒、真菌和寄生蟲對抗微生物藥物，當中包括抗生素、抗病毒藥物、抗真菌藥物及抗寄生蟲藥物的敏感性降低，導致這些藥物治療感染的效果減弱，甚至無效。嚴重會延長疾病持續時間，繼而增加感染後死亡率。

超級細菌｜料全球每年70萬人死亡 累計1.69億人喪生

世界衛生組織早前已公佈全球面臨公共衛生危機，預料抗微生物藥物耐藥性（AMR）每年約有70萬人因此喪命，有可能上升至每年1000萬人，並造成經濟損失達100萬億美元。研究顯示，預料在2050年前會導致超過3900萬人死亡，累計造成約1.69億人因此而喪生。黃軒續指，當中以台灣為例，「每5人中可能有1人」因抗藥性感染而喪命。

黃軒指出，在亞太地區抗微生物藥物耐藥性問題尤為嚴重，尤其是在低收入和中等收入國家，由於缺乏有效的監管、過度使用抗生素以及醫療基礎設施的不足，耐藥性細菌的傳播速度正在加快。

故此，黃軒呼籲各界盡快響應世界衛生組織《全球抗微生物藥物耐藥性的行動計劃》，提高對抗藥性的認知，減少抗微生物藥物的不當使用等，喚起全球關注。

據台灣衛生福利部疾病管制署的監測報告指出，部分細菌對抗生素的抗藥性比例相當高，像是「克雷伯氏肺炎桿菌」對「碳青黴烯類抗生素」的抗藥性高達90%，而感染「多重抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌」引發的敗血症，其28天死亡率高達36.5%

超級細菌｜服用抗生素5大要點 事前3問題諮詢醫生

抗生素抗藥性問題是全球正面對的危機之一，三軍總醫院感染管制中心主任邱俊翔建議服用抗生素時，需要留意以下5大要點：

● 不主動要求抗生素

● 不自己買抗生素吃

● 不吃他人的抗生素

● 不隨便停藥

● 遵守醫囑使用抗生素

資料來源：三軍總醫院感染管制中心主任 邱俊翔

超級細菌｜「超級細菌」襲港致死率達45% 醫生拆解4大感染症狀

世界衞生組織（WHO）日前發表報告，指一種超級細菌「肺炎克雷伯菌」正向全球蔓延，最少16個國家和地區通報發現相關細菌，連香港亦受波及，有內地數據更指一旦感染，死亡率更可高達25至45%。

出現hvKp菌株16大國家及地區

1. 阿爾及利亞

2. 阿根廷

3. 澳洲

4. 加拿大

5. 柬埔寨

6. 香港特別行政區

7. 印度

8. 伊朗

9. 日本

10. 阿曼蘇丹國

11. 巴布亞紐幾內亞

12. 菲律賓

13. 瑞士

14. 泰國

15. 美國

16. 英國

資料來源：世界衛生組織

這種細菌具有天然抗藥性，經典肺炎克雷伯菌（cKp菌株）可引起以下4大嚴重感染，對於免疫功能較低的病人，影響更為嚴重：

超級細菌｜3大高危人士

連慰慈指肺炎克雷伯氏菌指一般來說會在以下人士引起感染：

經典肺炎克雷伯菌4大嚴重感染

1. 肺炎

2. 泌尿道感染

3. 血流感染（菌血症）

4. 腦膜炎

資料來源：世界衛生組織

肺炎克雷伯菌3大高危人士

● 住院病人

● 糖尿病患者

● 抵抗能力較低人士

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈

超級細菌｜常見4大症狀

連慰慈指表示「超級細菌」雖然初期症狀可以不明顯，但常見症狀仍有4種：

肺炎克雷伯氏菌常見四大症狀

● 發燒

● 發冷

● 嘔吐

● 肚痛

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈

轉載自晴報