3大主動脈堵塞危機！醫生教你7個自測血管健康的方法，預防心臟病、中風和猝死

除了維持飲食和生活健康，血管健康同樣重要。有醫生教透過按壓不同身體部位，能夠自測血管健康情況，及早發現中風或心臟病等先兆，能夠預防心肌梗塞的風險因素。

血管健康｜3大血管屬於「高危路段」 堵塞恐致命

據內媒《生命時報》報道，綜合多位心臟及血管專家講解常見血管堵塞的疾病和風險，上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院心內科副主任醫生陳啟稚表示，人體有3大血管屬於「高危路段」，一旦堵塞恐致命。

下肢血管堵塞

● 堵塞成因：膽固醇容易在下肢血管沉積，阻塞血管。由於下肢離心臟最遠，且血液逆流而上，血管內皮損傷風險大。

● 症狀：初期堵塞症狀不明顯，患者會出現間歇性跛行。陳啟稚提醒，若步行時出現後腿腳發涼、麻痺、疼痛，或腿部腫脹；腳部皮膚顏色蒼白、痕癢或潰瘍，應及早就醫。

頸動脈堵塞

● 堵塞成因：隨著年齡增長，身體機能衰退，頸動脈特別容易發生堵塞。頸動脈系統是連接心臟與大腦最重要的血管，出現堵塞可導致嚴重的腦血管病。

● 症狀：留意如出現語言障礙、理解能力下降、手腳不協調、眼前突然發黑但一般數分鐘後即可緩解，恐防是頸動脈堵塞的預兆，建議立刻求醫。

冠狀動脈堵塞

● 堵塞成因：冠狀動脈是心臟供血的主要血管，一旦堵塞變得狹窄，限制心臟供血導致缺血，情況嚴重會出現胸痛。

● 症狀：胸痛。若胸痛持續更為危險，反映冠狀動脈已完全堵塞，血流中斷，持續15至20分鐘以上就會心肌梗塞。

血管健康｜按壓人體7大「搏動點」 測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

1. 顳部搏動點：頭部兩側太陽穴位置

● 自測方法：用手觸摸便可感受到；在心率增快、血壓升高時，不用手摸已感到劇烈搏動，甚至頭痛欲裂。若出現上述情況，患者需要靜坐休息及監測血壓變化，若血壓持續升高，須口服降壓藥物。

2. 搏動性耳鳴：耳內會間歇性出現波浪聲或脈搏聲

● 自測方法：間歇性聽到規律跳動耳鳴，大多是血管異常所致。

3. 頸部搏動點：雙側頸部、喉頭兩側

● 自測方法：可用手輕按大動脈；通常急救時常會第一時間探查該處搏動，判斷是否出現心臟驟停。

吳巍巍強調，對於有頸動脈粥樣硬化斑塊、頸動脈狹窄的患者，常規檢查時不建議觸診壓迫搏動點，以免斑塊脫落，引發腦梗塞。如果有顯著頸動脈狹窄，用聽診器可聽到「呼呼」像風聲的雜音。

4. 手腕搏動點：手腕掌側內外分別是尺動脈、橈動脈的搏動點

● 自測方法：按壓會感覺到脈搏；若同時按壓，手部會缺血、蒼白、麻木，若無法摸到脈搏或脈搏減弱，有可能是鎖骨下動脈、上肢動脈閉塞或狹窄問題。

5. 腹股溝搏動點：大腿根部、腹股溝的中點是股動脈搏動點

● 自測方法：稍用力按壓可觸及下肢動脈搏動。如一側減弱或消失，要小心動脈狹窄閉塞，以免誘發該側下肢缺血；如摸到搏動的腫塊，須檢查股動脈瘤的可能性。

6. 足背搏動點：在足背的腳趾公和第二趾的趾縫延長線上

● 自測方法：觸摸時感受到足背動脈搏動。若此處搏動微弱或消失，顯示足部血流量減少。

7. 肚臍周圍出現搏動性腫塊

● 自測方法：一旦摸到搏動性腫塊，手掌輕壓後可感受周期性搏動，須警惕可能是腹主動脈瘤。出現此情況應及時到血管外科檢查，以防腹主動脈瘤出現破裂，導致大出血，甚至猝死。

吳巍巍提醒，除了特別消瘦的人士之外，一般人不會肚臍周圍觸摸到動脈搏動。

血管健康｜預防突發中風/心臟病3大建議

生活和飲食習慣可以如何預防中風或心臟病發？河北省人民醫院老年心血管內科主任醫生李剛則提出3大建議，幫助保持血管年輕：

1. 健康均衡飲食

● 參考《中國居民飲食指南》要求，盡量保持飲食多樣化，平均每天進食12種以上食物、每周25種以上。

● 多選擇富含維他命、不飽和脂肪酸、優質蛋白質、膳食纖維等食物；少吃醃製肉類、炸雞、肥肉、甜品等高鹽、油、糖的食物。

● 切勿採取極端的低脂與低碳水飲食，甚至「零」攝取量的行為，反而可能令體脂及血糖雙雙上升。

2. 每周至少做150分鐘中等強度運動

● 如快步走、單車、跑步等；心血管疾病患者則可選擇太極拳、健走等中低強度運動。

● 帶氧運動有助維持健康體重，提升心肺功能，加快血液流動循環，有助適度沖刷血管內壁，保持血管彈性。

● 養護靜脈血管的重點在於「一緊一鬆」，建議可多活動踝關節（將腳掌勾起及伸展的動作），一般跑姿為下肢血管加壓，可以改善血液循環。

3. 定期心血管檢查及時治療

● 早期的血管病通常沒有任何徵狀，建議定期進行心電圖、心臟超聲波、驗血等檢查，以便發現早期異常，盡早治療。

● 如果已經確診血管疾病，應遵從醫囑用藥以穩定血壓、血糖等指標，並且定期監測。

心臟病｜預防中風心梗12項飲食宜忌

近日氣溫驟降心血管收縮，血液循環不良，是冬季心臟病好發高峰期。台灣營養師林世航在「好食課」網站曾建議12項飲食宜忌，可以預防兩種嚴重心血管疾病，保養血管：

預防中風心梗12大飲食宜忌

每日3份蔬菜、2份水果

多吃全穀及未精製雜糧

每周吃魚2次以上

多攝取膳食纖維

選擇低脂肉或植物性油脂

攝取堅果及豆類

多喝茶

減少進食加工肉

減少攝取含糖飲料與甜食

避免進食高鈉或過鹹食物

少吃反式脂肪及高脂飲食

少喝酒及吸煙

資料來源：營養師 林世航

轉載自晴報