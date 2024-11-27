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港女大呻$4,000廚師發辦中伏，數餐廳5宗罪，最差Omakase體驗
健康Tips
食物安全

港女大呻$4,000廚師發辦中伏，數餐廳5宗罪，最差Omakase體驗

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少港人愛「Omakase（廚師發辦）」，但稍一不慎隨時中伏！有港女在網上發文，大呻與男友用膳埋單逾4,000元，並力數5宗罪，直言是「食過最差嘅Omakase」。

 

　　事主11月初在Facebook群組「香港 Omakase おまかせ 關注組」發文，講述中伏經歷。她表示，自己與男友光顧荔枝角一間日式餐廳的「Omakase」，埋單總額4,000多元，然而質素就讓她極度失望，列出5大問題，當中包括食物質素、食物分量、服務態度等。

 

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

事主表示與男友光顧荔枝角一間餐廳的Omakase，埋單逾4,000元，大呻中伏。（Facebook圖片）

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

事主力數餐廳5宗罪，包括食物質素、食物安排及服務態度等。（Facebook圖片）

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

事主與男友當日加錢點了一隻濑尿蝦，但就形容「冇乜特別。」（Facebook圖片）

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

事主指餐廳在上壽司前「專登俾飯塞飽你」。（Facebook圖片）

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

事主對餐廳的Omakase非常不滿。（Facebook圖片）

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

事主上載當日與男友在餐廳所吃的食物。（Facebook圖片）

 

網絡熱話｜港女力數餐廳5宗罪

 

問題1：食物質素

首先，事主認為餐廳食物質素欠佳，直指「食材比壽司郎更差，擺盤係同元氣一樣」，明言希望老闆「cut左你個omakase，唔好再害人。」

 

問題2：食物安排

事主指，是次與男友用餐共花費4,000多元，但就認為餐廳的食物安排非常不妥，「Omakase壽司得三嚿俾你，勁。上得3件，請問係咪收平啲啊？ 冇。」她又指餐廳疑似在上壽司前「專登俾飯塞飽你」，並大呻「連雪糕都冇」。

不過從她上載的照片可見，除了在文中提到「2嚿壽司、味噌湯同水果冇影」之外，兩人享用的食品包括多種魚類刺身，當中不乏海膽、帶子及原隻濑尿蝦等，換言之除了3件壽司，其實亦有10多款食品。

 

問題3：服務態度

事主憶述Omakase只提供3件壽司，但卻催促食客進食，「求其俾三舊你，仲要催你食，話唔新鮮快啲食」、「是否趕收工？我哋冇飲酒喎。」，形容餐廳態度十分「趕客」。

 

問題4：食物分量

事主透露，男友在用餐完畢後並未吃飽，需要叫外賣填肚，「男朋友返到去仲要喺foodpanda嗌個炸雞，笑死」。她之後又在留言區附上照片，展示男友在用餐2小時後點的炸雞髀、薯條及可樂外賣。

 

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

事主透露男友用餐後仍需叫外賣醫肚。（Facebook圖片）

 

問題5：老闆及侍應「擦鞋」狂推銷

事主指餐廳老闆「好興周圍叫你老闆」，侍應亦會索取食客電話號碼，「話有新鮮嘢叫你，不斷whatsapp你嗌你老闆」。她表示兩人此次用餐點了一隻濑尿蝦，「但冇咩特別，+$850。」

雖然事主對餐廳的推銷並不受落，但就形容其男友如同「入咗邪教咁」，甚至已經帶同事光顧該餐廳至少4次，「即係間餐廳求其俾屎佢食，再嗌佢老細，俾jusco嘅食材都會上繳錢」，對男友的行為表示不解，「明明同佢食過好嘅Omakase，點解而家好似條脷有啲問題，人地講乜都話好、加、要最貴。」

 

網絡熱話｜網民：去食壽司郎好過

 

　　帖文發布後引起網民關注，紛紛留言表示「$4xxx好出名既都食到」、「正正經經去食壽司郎好過，起碼甜品一定好食先」、「咁樣$4,000，佢真係好好賺」，亦有人指出餐廳的策略如同街市小販稱客人為「靚仔」及「靚女」，「其實個老闆不停嗌啲客做老闆，就同街市菜檔啲阿姐不停叫人做靚仔靚女冇乜分別」。

 

　　事主其後再次在留言區上載照片回應，表示發帖後男友受到涉事餐廳的私訊，並附上帖文的連結，向其表示「原來我哋做得咁差，我哋都唔知，老闆話真係好對你唔住，Sorry」。

 

食用安全｜食Omakase埋單逾4000元 港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳

事主發帖後，其男友收到餐廳私訊致歉，並附上帖文連結。（Facebook圖片）

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#餐廳#Facebook群組#Facebook#廚師發辦#香港#食物質素#服務態度#消費#網路熱話#壽司郎#荔枝角
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