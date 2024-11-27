80年代性感女神夏文汐59歲生日慶祝：永恒妙齡少女的凍齡秘訣

80年代曾被封「性感女神」的夏文汐，踏入59歲生日，圈中好友陳百祥日前亦偕黃杏秀（秀姑）及其他友人專程為壽星女慶祝，並大讚女方保養得宜，是「永恒妙齡少女」。

陳百祥（阿叻）日前於社交平台分享生日飯局影片，席間身材皮膚依舊苗條白皙的夏文汐身穿一身黃色的中式衣服非常開心，更公然當著秀姑面前，對阿叻說笑問起可否當他的小三或二奶。阿叻隨即望向秀姑扮作無奈回應，「我老婆在此，她不會答應！」飯局中，阿叻又多次大讚夏文汐保養得宜，「我沒想到當年(40年前)一個妙齡少女，到今天還是妙齡少女，依然保持到她的魅力。」

陳百祥（阿叻）於秀姑面前大讚夏文汐仍像少女。(影片截圖)

59歲夏文汐身穿一身黃色的中式衣服非常開心。(影片截圖)





0年代曾被封「性感女神」的夏文汐，踏入59歲生日，獲圈中好友陳百祥偕秀姑及其他友人慶祝。(影片截圖)

凍齡4招

事實上，夏文汐過去受訪時，便曾大方分享其凍齡招數。她指自己其實沒怎麼特別保養。因為很懶，不像別人每天要敷面膜，「我只是塗一些保養品，不過卻十分注重飲食。她指自己不會多吃太多上火的東西，除了適量運動，亦會經常保持樂觀。我在國外的時候每天都要吃一大盆生菜沙律，這已經變成了習慣，不吃會不舒服，還有就是飲牛奶。我也不是特別多做運動，最多是跑步和做瑜伽。還有一樣東西很重要就是心態，每天保持開心別整天苦瓜臉。就是這樣，我真沒有特別保養。」

陳百祥於40年前曾與夏文汐合作拍片，女方當年年僅19歲。(影片截圖)

夏文汐於80年代被封「性感女神」。(影片截圖)

80年代憑《烈火青春》一炮而紅

其實夏文汐年輕時予人形象敢愛敢恨、作風大膽，雖然她身材不算很豐滿，但有不羈的性感魅力，1982年憑演處女作《烈火青春》一炮而紅，此片被視為香港電影新浪潮重要作品之一，她在戲內與湯鎮業電車演的激烈親熱場面，當時引起哄動。1984年，她在方令正執導演的《唐朝豪放女》內，有連場大膽演出，同時畫面不乏藝術美感，奠定夏文汐80年代性感女神地位。

育有3女屢傳婚變

夏文汐80年代末突然急流湧退，與商人黃冠博拍拖2個月即閃婚，婚後移民到美國生活暫別幕前，並育有三名女兒。可是在2008年，夏文汐婚姻卻傳出現問題，她亦在2010年返港復出演電影《出軌的女人》。及至2017年，參演TVB劇《逆緣》，並與黎諾㦤的角色發展忘年戀。

夏文汐一直沒承認離婚，可是在去年跟上海小鮮肉傳緋聞。現在，夏文汐公開稱，「我的真命天子會出現。」似乎意有所指。

轉載自晴報