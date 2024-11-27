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23歲女生為賺錢日打4份工只睡4小時！專家警告：嚴重睡眠不足影響身心健康！美國國家睡眠基金會建議各年齡層睡眠時間
健康Tips

23歲女生為賺錢日打4份工只睡4小時！專家警告：嚴重睡眠不足影響身心健康！美國國家睡眠基金會建議各年齡層睡眠時間

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地一名00後女生為了賺錢，不惜打4份工，每天只睡4個小時，成功在1年內存下10萬元人民幣（約港幣10.7萬元）。她表示自己從小就有存錢習慣，更強調這不是第一個存下的10萬。

 

網絡熱話｜為賺錢日睡４小時打４份工

 

　　綜合《紅星新聞》、《錢江視頻》等內地媒體報道，2001年出生、現年23歲的小王在職業學校學習了烹飪，目前正職是在餐飲公司打工，每天早上5點半開始工作、下午5點半下班，之後再分別在戲院及糖水舖兼職。她透露，2份兼職皆為時薪工作，其中戲院逢周三排班，糖水舖則每周日排班，排好戲院的上班日期後，剩下的日子便可以安排給糖水舖。

 

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

00後女生小王每天凌晨4點40分便起床。（抖音影片截圖）

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】 
 
早上5點半左右開始正職工作。（抖音影片截圖）

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】 
小王的正職工作是在餐飲公司打工，主要負責後廚。（抖音影片截圖）

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

她會利用午休時間進行直播，分享擺攤要賣的貨物。（抖音影片截圖）

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

小王在淡季、兼職沒有排班的時候會到街上擺攤賣東西。（抖音影片截圖）

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

她偶爾也會在午休時間接單幫人上門餵貓。（抖音影片截圖）

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

小王在下午5點半結束正職工作後，會到糖水舖或戲院做兼職。（抖音影片截圖）

網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬 日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

夜晚11點結束兼職回家。（抖音影片截圖）

 

 

　　此外，小王還有做自媒體的工作，碰上淡季兼職沒有排班的時候，也會在街上擺攤賣小玩具。她表示，自己有時會利用正職工作的午休時間，整理貨物和進行直播，分享擺攤要賣的東西，偶爾接單幫人上門餵貓。一般而言，小王的兼職工作都是在晚上11點左右結束，她大約11點半回到家中，晚上12點半左右睡覺，第二天凌晨4點40分便起床，一個月的收入合共約1萬元人民幣（約港幣10,750元）。

 

　　小王平日會在抖音上分享自己打工的生活片段，目前已累積5.4萬粉絲。提到一開始做兼職原因，她表示是因為正職工作壓力大、工時長，沒有機會與同齡人或興趣相投的朋友見面，所以希望透過兼職接觸不同的人，調節心情，宣洩壓力。小王指，自己因為兼職遇到很多有趣的人，且需要跟不同人溝通，因此也學到了一些溝通技巧。

 

網絡熱話｜不兼職會活得更累

 

　　她的經歷被報道後一度登上微博熱搜，引起網民關注，不少人認為她的生活太過辛勞，紛紛留言表示，「身體真的吃得消嗎」、「過勞就是另一個新聞了，珍惜自己吧」、「太辛苦了，關注身體健康」，但亦有人大讚其毅力：「好厲害，有志者事竟成，這一刻具象化了」。對此，小王直言「工作就是為了賺錢」，並表示如果沒有去兼職，正職的月薪僅有2,000元人民幣（約港幣2,150元），會活得更累。她也承認工作確實累，「但你賺到了，再累一點也不會怎麼樣。」

 

睡眠時間｜各年齡層的建議睡眠時間

 

　　台灣營養師吳映澄在其Facebook專頁發文，指不少都市人有失眠問題，尤其是打工仔經常會有睡不飽的煩惱。針對每人每日要睡多少時間，營養師吳映澄引用美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

 

新生兒 (0-3個月) 14-17小時

嬰兒(4-11個月) 12-15小時

幼兒 (1-2歲) 11-14小時

學齡前兒童 (3-5歲) 10-13小時

學齡兒童 (6-13歲) 9-11小時

青少年 (14-17歲)8-10小時

青年 (18-25歲) 7-9小時

成人 (26-64歲)7-9小時

老年人(≥65歲) 7-8小時

 

資料來源：美國國家睡眠基金會（NSF）

 

　　吳映澄提醒，嚴重睡眠不足會影響身心健康，有研究指出睡眠不足會導致肥胖、高血壓、糖尿病和其他免疫系統疾病等。然而心理健康方面，亦有可能會導致焦慮症、抑鬱症、妄想症等，甚至會因為精神不振而出現幻覺。她補充，睡眠對於發育中的兒童很重要，睡眠不足可能會導致過動，或過往有研究證實會影響兒童身高。

 

資料來源：《紅星新聞》、《錢江視頻》、抖音

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#網絡熱話#抖音#兼職#福建省
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