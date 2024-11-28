張敬軒無私善舉 支援MIRROR演唱會傷者風雨不改送營養餐

張敬軒過去一直為演藝界貢獻不少，戲劇導師甄詠蓓及演唱會監製莊少榮近日先後在社交平台撰文感謝張敬軒，甄詠蓓更爆出對方至今仍在支援紅館事故的傷者。

張敬軒善舉｜至今仍支援MIRROR演唱會傷者

張敬軒對香港演藝界一直有著深厚的貢獻，與音樂藝術相關的保育、教育各方面都不遺餘力，備受行內人讚賞。戲劇導師甄詠蓓近日在IG撰文，以感謝過去一年給予她幫助的人，當中她特別點名張敬軒：「上年九月起，他主動叫我在他那上環五星級studio來授課，場租費用他不收，卻轉為設立獎學金，由我和他選出每班表現突出的同學獲得。其實他這些年來就一直送來年青有潛質的artists來上課，當中有歌手有演員有舞者，費用都是他付的，他就是希望有才華的人不要被埋沒……天啊！我這個學生怎叫人不愛他。」

甄詠蓓又大讚張敬軒為人慷慨，她亦提到，對方有一件事，每次說起都會令她鼻子一酸，「那是關於早前一場行業內的工業意外事件，悲劇發生兩年多，他還是每天風雨不改指定專人製定有營養餐單送飯送湯給傷者⋯⋯當時間把事情淡化，他卻仍然惦掛被遺忘的人。他總是不需別人道謝，就因為這樣，我才要好好的感謝他。」

張敬軒過去一直為演藝界貢獻不少。（資料圖片）

張敬軒過去一直為演藝界貢獻不少。（資料圖片）

張敬軒過去一直為演藝界貢獻不少。（資料圖片）

戲劇導師甄詠蓓近日在IG撰文特別感謝張敬軒。（圖自IG）

甄詠蓓大讚張敬軒為人慷慨。（圖自IG）

張敬軒為培養新人免費借出五星級studio。（圖自IG）

甄詠蓓更爆出對方至今仍在支援紅館意外的傷者。（網上圖片）

甄詠蓓更爆出對方至今仍在支援紅館意外的傷者。（網上圖片）

而甄詠蓓所指的工業意外，就是MIRROR紅館演唱會事故。Ian陳卓賢曾透露張敬軒聘請專家顧問團隊，為演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，地方亦由張敬軒借出，希望可以協助他們走出陰霾。

張敬軒隨後在帖文下方回覆表示，「Dear Missy, 一切都因為您嘅愛、亦都因為您教我哋去愛」。

張敬軒善舉｜為dancers訂製個人專屬耳機

與張敬軒合作無間的演唱會監製莊少榮，近日亦在IG撰文感謝張敬軒，指他是「一個栽種最多愛的人，一個為演唱會工業傾盡全力的人」。他還提到，張敬軒是一個非常著重演出質素的人，並希望每一個參與製作演唱會的夥伴們都能夠成長。

莊少榮稱，張敬軒還自掏腰包為每一位Dancer訂製個人專屬耳機，「為了做這個倒模，他更book了一間診所為所有舞蹈員去做倒模，這一個動作可能觀眾是完全沒有發覺，但他的目只是希望所有舞蹈員能夠盡情地去發揮最好的狀態。」

與張敬軒合作無間的演唱會監製莊少榮，近日亦在IG撰文感謝張敬軒。（圖自IG）

他指張敬軒一個栽種最多愛的人，一個為演唱會工業傾盡全力的人。（資料圖片）

他指張敬軒一個栽種最多愛的人，一個為演唱會工業傾盡全力的人。（資料圖片）

他指張敬軒一個栽種最多愛的人，一個為演唱會工業傾盡全力的人。（資料圖片）

莊少榮稱，張敬軒還自掏腰包為每一位Dancer訂製個人專屬耳機。（資料圖片）

莊少榮稱，張敬軒還自掏腰包為每一位Dancer訂製個人專屬耳機。（資料圖片）

張敬軒近年更會在每一個演出之前，為舞蹈員安排上戲劇訓練過程。（資料圖片）

他又提到，張敬軒近年更會在每一個演出之前，為舞蹈員安排上戲劇訓練過程，希望提升每一個舞蹈員的內在藝術修為。

「這個動作其實並非單一為自己的演唱會而做，因為所有的栽種都是對整個行業成長給予最大的推動力。軒仔，再一次多謝你，由疫情開始到今天，你所為演唱會業界做的每一件事，我們每一個人都記在心入邊，所有觀眾未必看到的事情，我們都衷心感激。你在我們心入邊所種的樹，強壯而善良。」

對此，張敬軒則回覆感謝對方：「榮，我永遠都相信頻率一樣、有同樣嘅願景嘅人係會行埋一齊，因為你嘅好，所以我都提醒自己對自己做嘅事要保持應有嘅執著。多謝你喺每一個Production當中都將我帶去一個新嘅高度，多謝你嘅細心、包容同愛。因為有你俾大家嘅愛，所以我哋嘅team呢幾年先至有咁多充滿回憶同感情嘅演出！多謝你。」

轉載自晴報