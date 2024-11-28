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35歲婦照胃鏡心臟驟停成植物人 丈夫追討醫院以1原因卸責！
健康Tips

35歲婦照胃鏡心臟驟停成植物人 丈夫追討醫院以1原因卸責！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　南韓一名35歲人妻照胃鏡時突然心臟驟停，經搶救後雖能保命，但腦損後慘成植物人。她丈夫遂向醫院追討責任，但院方卻以這原因，推卸責任告上法院。

 

醫療失誤｜照胃鏡突心臟驟停 慘成植物人

 

　　綜合韓媒報道，南韓仁川一名35歲新加坡籍人妻唐明艷（Tong Ming Yan）和韓籍丈夫張仲碩（Jang Jong-seok）育有1子1女，一家人因為丈夫工作的緣故，定居南韓2年多，原定於今年6月搬回新加坡獅城。回國前，唐明艷在當地一間醫院花費35萬韓元（約2,000港元）做體檢。當天照胃鏡時，她突發心臟驟停，院方立刻為她搶救近20分鐘。雖然她最終恢復生命跡象，但因腦損不幸成為植物人。她在深切治療病房留院4個多月後，8月轉至護理院觀察。唐明艷只能眨眼，但似乎對外界事物無反應，目前仍需依靠呼吸器維生，病情至今仍無好轉。

 

醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停 致腦損慘變植物人 丈夫1原因怒告醫院

南韓一名35歲人妻照胃鏡時心臟驟停，慘成植物人。（網上截圖）

醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停 致腦損慘變植物人 丈夫1原因怒告醫院

南韓一名35歲人妻照胃鏡時心臟驟停，慘成植物人。（網上截圖）

醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停 致腦損慘變植物人 丈夫1原因怒告醫院

一家四口原定回新加坡定居。（網上截圖）

醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停 致腦損慘變植物人 丈夫1原因怒告醫院

一家四口原定回新加坡定居。（網上截圖）

 

　　韓籍丈夫張仲碩（Jang Jong-seok）事後向醫院追討責任，未料涉事醫院將原因歸咎於「妻子心臟太弱」。他繼而以醫療失誤為由提告，卻被3間醫院拒絕進行獨立醫療評估，亦不幸遇上當地醫生罷工。

 

醫療失誤｜院方推卸責任 歸咎妻子體質釀禍

 

　　事故發生前，他們已經訂好機票和將一半行李寄回國。意外發生後，他們2個孩子先交給父母照顧，張仲碩獨自留在仁川堅持提告。他表示，如果放棄醫療評估，就意味著放棄訴訟，「代表我們耗時7個月的等待毫無意義」。他亦很自責為何自己會建議妻子回國前做體檢。他表示，妻子雖然體重偏輕，「身高162厘米、體重39公斤」，但她並沒有任何健康問題，

 

　　「她的母親和妹妹跟她一樣身材嬌小，沒有任何健康問題。明艷還自然產兩次，沒有任何問題。」

 

照胃鏡｜照胃鏡8大常見原因

 

　　外科專科醫生吳家健接受訪問時分享指，照胃鏡除了可為患者取出胃內各式各樣的異物外，其實也可作為治療早期癌症的手段。

 

　　而照一次胃鏡的過程，一般需時10至20分鐘，病人此前亦需空腹6至8小時，讓醫生可確定他的胃部沒有食物留存。照胃鏡時，醫生會在病人的喉部噴局部麻醉藥物，也會經靜脈注射麻醉藥，以令檢查過程更安全及容易被病人接受。照完胃鏡之後，一般兩小時左右待局部麻醉藥力過去，病人便可以正常飲食，之後便是因應照胃鏡的發現，按醫生指示服藥或跟進。

 

照胃鏡常見8大原因

 

1. 胃酸倒流

2. 長期胃痛胃氣

3. 懷疑腸胃出血

4. 不明原因貧血

5. 體重減輕

6. 吞嚥困難

7. 反覆嘔吐

8. 胃癌指數異常

 

資料來源：外科專科醫生吳家健

 

照胃鏡｜胃鏡檢查前記得做好5件事

 

1. 需空腹檢查

患者需要在檢查前6小時開始禁食以確保胃部內容物已排空

 

2. 禁服降血糖藥物

或事前把現正服用的藥物告知醫生尤其抗凝血劑或是抗血小板藥物

 

3. 照胃鏡前2小時禁水

 

4. 如懷疑或已經懷孕請於檢查前通知醫生

 

5. 呼吸以「鼻進口出」形式

過程中有機會感到嘔心反胃盡量不要將氣嗝出如有口水就讓其自然流出

 

資料來源：綜合整理

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康#治療#健康問題#網絡熱話#醫療事故#胃鏡檢查#醫療失誤#南韓#仁川#植物人#醫療評估#醫生罷工#胃鏡檢查原因#胃鏡檢查準備
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