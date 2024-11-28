OL反胃腹痛確診胃癌 醫生警告：3類隔夜食物恐致食物中毒及致癌

內地一名女子因為平日工作忙碌，長年習慣吃雪櫃內的隔夜飯菜，結果早前她卻出現腹痛、反胃等不適症狀，就醫檢查後發現患上胃癌。有醫生就列出3類不宜長期存放在雪櫃中的食物，提醒市民留意。

據內地媒體《澎湃新聞》報道，36歲的常女士因為工作較為忙碌，每周只採購一次食物，之後將大部分食材放入雪櫃，要甚麼便取出甚麼。由於常女士不願意浪費食物，即使有些食材已放置許久，她仍捨不得丟掉，有時忙起來擔心沒有時間煮飯，便會一次過煮多一點，下班回家後用微波爐加熱食用。

至前段時間，常女士頻繁受腹脹、反胃、腹痛等症狀困擾，起初她以為是胃病，於是自行購買胃藥服用，但症狀不僅沒有改善，更隨著時間過去變得更嚴重，前往醫院接受檢查後，最終證實患上胃癌。醫生推測，常女士患癌有可能與她長年食用剩飯剩菜，以及存放食物過久有關。

帶飯注意｜3類食物不宜長期放雪櫃

對此，鄭州人民醫院急診科副主任醫生高建凱及宣傳部職員董麗琪表示，雪櫃溫度雖低，但實際上並沒有殺菌的效果，要小心寄居在雪櫃中的沙門氏菌、志賀氏菌、耶爾森菌和李斯特菌等致病菌，這些病菌感染後可能會對人體健康造成危害，甚至會出現敗血症等併發症。

他們亦提醒，以下3類食物不宜長期存放在雪櫃中：

1. 主食類

糕點、小麥、花生、大米、粟米和高粱等主食類食材容易發霉，長期放在雪櫃中可能會滋生黃麴毒素，攝入人體除了有機會導致中毒之外，更有可能致癌。

2. 海鮮及河鮮類

魚、蝦、螺、蜆等食物一旦放置過久，裏面的鹽溶性蛋白會流失，導致人中毒，還有可能會滋生李斯特菌，引發中毒、腹瀉、甚至是腦膜炎等嚴重後果。

3. 堅果類

開心果、花生、合桃、杏仁、瓜子和腰果等堅果類食物在雪櫃中長期保存容易發霉，同樣有機會產生黃麴毒素，對人體造成危害

帶飯注意｜安全食用隔夜飯6大重點

台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌而影響食用者健康：

食隔夜餸安全6招

1. 避免沾到口水

隔日吃的餸菜應事先分開存放， 避免食物沾到口水滋生細菌。共食也可養成用公筷公羹的好習慣，避免感冒交互傳染及食物沾到口水。

2. 煮熟食物避免室溫放太久

為免細菌增長，盡量在1至2小時內、放涼不燙手就可放入雪櫃 冷藏。

3. 海鮮、內臟不隔夜

海鮮及內臟類食品易腐壞和滋生細菌，建議當餐食用完畢。

4. 避免反覆加熱

反覆加熱不僅會令營養流失，也更易滋生細菌，加熱以1次為限。

5. 冷藏2天内吃完冷凍最多1個月

勿不斷添加新食材重新烹調，避免變質。

6. 加熱到70度以上

高溫可殺死很多細菌，吃隔夜餸前一定要充分加熱。

資料來源：台灣泌尿科醫生高銘鴻

帶飯注意｜隔夜蔬菜致癌風險

「營養生」（Negimen）營養師Queenie曾指出，不是每樣餸菜都適合帶飯，一些餸菜如莧菜、小棠菜、白菜等，並不適合隔夜帶飯，全因隔夜蔬菜裏的硝酸鹽，可經細菌或酶作用轉化為亞硝酸鹽。

食安中心過去亦曾檢測73種新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量，硝酸鹽含量最高為葉菜類蔬菜，接著是塊根和塊莖類蔬菜，風險最低則是瓜菜或果菜類和豆類蔬菜：

日日帶飯要小心 隔夜菜含亞硝酸鹽易中毒

隔夜蔬菜致癌風險

葉菜類蔬菜

莧菜、小棠菜、白菜、菜心、芥蘭、菠菜、娃娃菜、西生菜

每公斤計算，硝酸鹽含量平均值：2100毫克

註：貯存（時間、溫度等）太久，硝酸鹽會轉化為毒性較高代謝物亞硝酸鹽。

莖類蔬菜

蘆筍、西芹、大豆芽

每公斤計算，硝酸鹽含量平均值：830毫克

塊根和塊莖類蔬菜

紅菜頭、青蘿蔔、馬鈴薯

每公斤計算，硝酸鹽含量平均值：720毫克

瓜菜／果菜類

節瓜、冬瓜、秀珍菇、金菇、草菇、番茄

每公斤計算，硝酸鹽含量平均值：14-370毫克

炒菜溫度愈高易釋出致癌物 瓜菜致癌風險

5大低風險致癌瓜菜

苦瓜、莧菜、菠菜、唐生菜、西洋菜

丙烯酰胺平均含量，每公斤少於10微克

最高風險

翠玉瓜（360微克丙烯酰胺）

燈籠椒

洋葱

第2高風險

蒜頭（200微克丙烯酰胺）

通菜

丙烯酰胺平均含量，每公斤101-360微克

其他有致癌風險瓜菜

西芹、芥蘭、茄子、芥菜、絲瓜

丙烯酰胺平均含量，健康 ®

每公斤51-100微克

資料來源：食物安全中心

轉載自晴報