94歲股神巴菲特談生死遺囑 建議父母死前做這件事！揭5大長壽習慣

現年94歲的「股神」巴菲特在最新公開信中談及死亡、遺囑，以及家族慈善，還考慮到了其子女們的身後事。

長壽危機｜巴菲特面臨長壽危機

在11月25日巴郡（Berkshire Hathaway）發布的致股東信中，巴菲特（Warren Buffett）表示將延續感恩節捐贈的慣例，捐贈巴郡價值約11.4億美元的股份。自2006年作出捐贈承諾以來，巴菲特已累計捐出逾580億美元，約為其持有巴郡股票的56.6%，目前巴菲特持有巴郡約14.4%的股權。據福布斯，巴菲特現身價為1500億美元，位列世界第六大富豪。

巴菲特表示，自己的長壽也帶來了負面影響，他曾以為自己的第一任妻子Susan Thompson Buffett能夠活得比自己長久，並由其分配他們的大部分財富，結果卻事與願違。而自2006年作出捐贈承諾以來，自己的3個子女的預期壽命亦已大幅縮短，3人現在分別為71歲、69歲以及66歲，「時間老人（father time；代表時間流逝）永遠是贏家，但他總是善變的——甚至是不公平、殘酷的，有時他在生命誕生之際或不久後便終結它，有時他足足等上一個世紀才登門造訪。到目前為止，我一直都很幸運，但也許不久之後，就輪到我了。」

長壽危機｜財富繼承方法

巴菲特在今年6月曾公開宣布修改了自己的遺囑，在他去世後，所有剩餘的財富將捐贈給一個新設立的慈善信託基金，由他的3個孩子共同管理。

為避免子女在繼承財富後收到好友或者其他人的建議或請求，甚至成為他人的「機會目標」這種不快之事困擾，巴菲特將制定「一致同意」規則來幫助子女拒絕這些請求。即在分配巴菲特財富時需要得到所有子女的同意，「我的兄弟不會同意這樣這樣做，這個答案將改善我子女的生活質素。」

在第一任妻子去世後，巴菲特將其30億美元遺產中的96%都捐贈給了基金會，而3個孩子每人只得到1,000萬美元。他表示，當時子女的能力並不足以處理巴郡的驚人財富，「非常富有的父母應該留給孩子足夠的錢，讓他們可以做任何事，但不要多到讓他們甚麼都不做。」

94歲的「股神」巴菲特在最新公開信中談及死亡、遺囑，以及家族慈善，還考慮到了其子女們的身後事。（資料圖片）

巴菲特表示，自己的長壽也帶來了負面影響。（資料圖片）

巴菲特在今年6月曾公開宣布修改了自己的遺囑，在他去世後，所有剩餘的財富將捐贈給一個新設立的慈善信託基金，由他的3個孩子共同管理。（資料圖片）

巴菲特建議所有人，當孩子足夠成熟時，簽署遺囑前讓他們閱讀一遍。（資料圖片）

而到現在，他們的能力得到了自己的認可。3名子女將在他去世後逐步分配巴菲特的巴郡持股，這些股票佔其財富的99.5%。巴菲特坦言，「我從未希望建立一個財富帝國或追求任何超出子女一輩之外的計劃」，自己這樣做是因為完全了解並信任自己的3個孩子，且沒有人能預見後代所處的環境與優先事項。

但由於3位子女年紀也不小，分配巴菲特巨額財富所需的時間可能超越其壽命。巴菲特在信中透露已指定3名潛在的繼任受託人，並未透露其具體身份，但表示這些繼任受託人較子女更年輕，並為子女所熟悉。

長壽危機｜建議父母死前做1件

巴菲特建議所有人，包括普通家庭和擁有驚人財富的家庭，當孩子足夠成熟時，簽署遺囑前讓他們閱讀一遍，確保所有子女都理解父母遺囑的決定，並趁父母還能回應時解答他們對遺囑的質疑，或仔細聆聽他們的建議。

「要讓每個孩子瞭解你做這些決定背後的邏輯，以及他們在你死後將要承擔什麼責任。如果他們有任何問題或建議，你要仔細傾聽，採納那些合理的意見。你不會希望當你再也沒有辦法回應的時候，孩子對於你的遺囑決定抱持「為什麼」的疑惑。」

巴菲特表示，他每隔幾年就會對遺囑進行小小的改動，且保持簡潔。他和Charlie（芒格；Charlie Munger）見過許多因遺囑分裂的家庭，因為一些遺囑令繼承者感到困惑甚至憤怒，尤其是當兒子比女兒獲得更多金錢或更重要的地位時，嫉妒心以及對兒時經歷的不滿都會被放大。而他們也見證過一些富有家庭在事先討論過遺囑後，變得更親近的案例。

長壽秘訣｜5大習慣養成長壽體質

巴菲特曾自曝高油飲食風格，包括愛吃薯條，每天都會去麥當勞買早餐，内容物為2片香腸肉餅、一個香腸蛋芝士或煙肉蛋芝士漢堡，還有必不可少的可樂。他曾得意表示，自己每天要喝5罐可口可樂：「我每天攝取2700大卡熱量，其中四分之一來自可口可樂。」

巴菲特曾自曝高油飲食風格。（圖自X）

他曾得意表示，自己每天要喝5罐可口可樂。（圖自X）

巴菲特之所以能放縱享受垃圾食物，還擁有敏銳決策力，或許離不開他的5大日常習慣。（資料圖片）

至於午餐，巴菲特則愛吃辣味芝士熱狗，還有淋上糖漿、堅果的新地雪糕。另外，他還愛吃糖果，吃飯時會加很多鹽，非常重口味，連他本人都忍不住稱「我吃得像個6歲小孩」。

對此，億萬富翁比爾蓋茲（Bill Gates）親眼目睹過，被巴菲特的飲食口味驚嚇到。比爾蓋茲指出，巴菲特曾住過他家，早餐竟然吃OREO餅乾，令他感嘆，「他吃太多漢堡、雪糕和可樂了。也許他不是年輕人的好榜樣，但這飲食方式不知緣由地就是適合他。」

據悉，巴菲特在94歲生日前，旗下的旗艦投資公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)，市值首度超越1兆美元，成為美國首家非科技業的兆元企業。而巴菲特之所以能放縱享受垃圾食物，還擁有敏銳決策力，或許離不開他的5大日常習慣：

1. 8小時充足睡眠

與許多早起的老闆不同，巴菲特非常重視睡眠。他曾在訪問中表示：「我不想凌晨4點就去工作，我喜歡睡覺。所以通常一晚會睡8小時。」

在美國心臟病學會議上，一項研究指出良好睡眠可以延長壽命。

2. 每周固定撥時間打橋牌

巴菲特喜歡打橋牌，即使他工作忙碌，每周仍確保撥出8小時和朋友打橋牌。他強調： 「我打很好橋牌，每7分鐘逆會看到不同的智力挑戰。這是對大腦最好的鍛鍊。」

據《英國醫學雜誌》的一項長達10年的研究指出，扛橋牌有助於鍛鍊大腦。每周至少打兩次牌，有助於老年時保持敏銳記憶力。

3. 行程安排留有閒暇

巴菲特的每一分鐘都價值不菲，但他並不將自己行程安排得非常緊湊，相反他會把日程安排得很輕鬆，行事曆上總有些日子是「空白的」，他會享受這些閒暇時光。

巴菲特在2001年波克夏海瑟威股東年會上表示：「我幾乎不做任何我不喜歡做的事。我很幸運，我基本上可以掌控自己的時間，而且我做得很開心。」

4. 每天5至6小時閱讀

巴菲特熱愛閱讀，每天會用5至6個小時閱讀和思考。他認為，思考商業或投資問題非常有趣，能擁有這種打發時間方式很重要。

據美國國家衛生研究院發表的一項長達14年的研究指出，閱讀能夠防認知能力下降。

5. 保持正向心態

2008年，在波克夏海瑟威股東年會上，有人提問巴菲特「保持健康的秘訣是甚麼」。巴菲特吃了一顆糖果說，「從均衡飲食開始」，引得全場大笑。但他隨即認真回答「擁有良好的心態很重要」。2017年，巴菲特在接受訪問時亦表示：「我認為快樂對長壽有很大的影響。當我吃焦糖新地雪糕或喝可樂時，我就更快樂。」另外，巴菲特還有金句稱，如何真正衡量人生成功的關鍵「看你想要愛的人中，有多少人真正愛你。」

同場加映：8種長壽食物

1.抹茶

2.發酵食品

3.海藻

4.大豆

5.豆腐

6.芝麻

7.冬菇

8.生薑

資料來源：美國註冊營養師及長壽專家富岡美智子

轉載自晴報