內地黑心羽絨混入豬毛狗毛偽造假檢測報告 專家警告：恐致過敏及呼吸衰竭

《央視》近日踢爆內地黑心商家以絲代絨，當中摻入劣質毛代替鵝絨、成本減半，以超便宜價格製作假羽絨出售。警方當場查獲7萬多件「假羽絨外套」，當中填充物更是幾可亂真。有專家指出，穿著假羽絨可致敏，嚴重會造成皮膚紅腫或呼吸衰竭。

黑心羽絨｜偷工減料 以絲代絨賣假羽絨製品

據《央視財經》前晚（24日）報道，江蘇南通市多間商戶生產羽絨製品時為控制成本，以絲代絨，並偽造虛假檢測報告、標籤和羽絨充氣吊牌。商家在直播期間以「極便宜」價錢售賣羽絨被，更以「高端羽絨被的典範」做招徠，吸引消費者下單。據了解，「假羽絨製品」在市場泛濫，有黑心廠商生產以「飛絲」作為填充物的假羽絨被，一張聲稱「95%大白鵝絨被」僅售299元至468元人民幣（約321至503港元）。警方調查發現，從今年7月開始至今，已經賣出了7萬多件「假羽絨」，共獲利700多萬元。

黑心羽絨｜含絨量為０ 以真假「羽絨毛」幾可亂真

報道中有業內人士指出，商家售賣的羽絨僅有1格填充羽絨，其他全部是「飛絲」，經檢驗後證實含絨量為零。同樣一款外觀的羽絨被，充90%絨，造被的成本是800元人民幣（約860港元），充「高絲」成本頓時減半至400元人民幣（約430港元）。

有廠家工作人員透露，所謂的「飛絲」是指在羽絨加工過程中，從羽毛上脫落下來的單根短絲，從外觀和手感上皆與羽絨極為相近，一般消費者摸上手亦難分真假。據了解，飛絲會散發有害氣體和微粒，對人體的呼吸系統和皮膚造成影響，導致咳嗽、過敏、皮膚紅腫等問題，嚴重甚至可致呼吸衰竭。從畫面可見，工人製作時亦會戴上防塵口罩，避免吸入有害物質。

黑心羽絨｜原材料價格上漲 商家明知故犯圖利

報道中，當地一名業內人士向記者透露，指今年90%白鵝絨行情價格暴漲，約每公斤1100元人民幣，較去年鵝絨原材料漲幅30至40%。若填充200克鵝絨，單鵝絨成本就已經220元人民幣。他續指，假羽絨最常使用50%絨冒充90％絨，或因今年原材料價格過高，商家更會摻雜質增重，如摻入飛絲、碎絨、豬毛、狗毛等其他未經消毒處理的劣質碎毛用來增重。

另有江西九江的兒童羽絨服產業鏈，亦相繼出現多家黑心廠商以同樣手法，「以絲代絨」出售兒童羽絨外套，甚至有廠商根據客戶要求調配「絲」的比例，

只要付錢，都能給你做！

寒流襲港｜消委會教6招揀選羽絨

揀選羽絨衣，從內至外，都有學問，譬如從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等。消委會教6大要訣和羽絨冷知識，便可大致掌握如何選購一件保暖的羽絨衣。

參考衣物標籤

理想的羽絨量標籤會詳細列出：

面料（shell）

內裹（lining）的成分

填充絨毛及羽毛成分比例（down and feather content）

填料的重量（充絨量）

蓬鬆度、洗濯及乾衣指示

大部分還包括品牌、尺碼大小及其他資料

用手摸拍

選購時：

用手觸摸羽絨衣

憑手感來判斷內藏的物料是羽毛或是絨毛較多

若感覺有硬的羽先梗：

羽毛含量會較高

絨毛含量就相對較低

保暖性較差

用鼻子「聞」

聞出異味：

因羽絨來自家禽鳥類

若羽絨未徹底清潔和消毒就容易藏細菌

不衞生可能產生異味

外層物料也至關重要

羽絨衣怕潮濕

濕水後保暖程度會降低

所以羽絨衣的外層多採用高密度編織以防羽絨「走脫」

如要做到車縫位置都水水，技術要求更高

如在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術，工序越複雜，價格亦會相對提高

看車縫線的緊密度

注意縫線是否完整、用線是否細緻、有沒有脫線等情況

若車縫做工詔於粗疏，羽絨會隨穿著及洗濯等移動

羽絨會集中在衣服下方

衣服可能變得不保暖

親身試穿

不同品牌的羽絨衣有月同的袖長、肩膊闊度、腰身及長度等

要親身試穿感受羽絨衣凡保暖怛和產生「暖意」的速度

資料來源：消委會

寒流襲港｜著羽絨有4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

1 羽絨外套在廚房：遇一定濃度一氧化碳會「爆炸」

冬天天氣較為乾燥，羽絨外套與其他物體摩會產生靜電，若遇瓦斯外洩，便會引發「爆炸」。。因此穿羽絨外套到廚房、加油站等地方一定要謹慎。

2 羽絨外套在洗衣機：甩乾時有可能會爆炸

清洗時，羽絨易聚集在一起，面層的透氣性能差，羽絨外套內產生大面積空隙

在洗衣機高速甩乾時，羽絨不斷膨脹，大量氣體無法及時排出，就會在很短時間內將洗衣機內部空間滿

洗衣機內的空間密閉有限，當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限時就可能引起爆炸。

清洗羽絨服，要帶有洗滌羽絨外套程序的洗衣機中洗滌，否則易出現「爆炸」的危險狀況。

3 羽絨服遇明火，會點著



有實驗顯示，羽絨外套穿在假人身上拉上拉鍊，用打火機在衣服下擺一角點火，羽絨衣馬上躥出火苗，火勢慢慢擴大、蔓延。不到5分鐘，整件羽絨外套就被燒得精光,連拉鍊也被燒得完全融化。

如果羽絨衣穿人身上，接觸到含有油脂的皮膚，其燃燒速度可能會更快。著火時，人一跑動，產生風，還會加速衣服的燃燒速度。

4 兒童穿羽絨外套坐安全座椅：容易甩出去



湖南衛視《新聞大求真》曾做過一次實驗，將2個身高體重與1歲兒童相似的假人模型固定在安全座椅上，一個穿羽絨服，一個不穿。

結果顯示，車子撞到牆壁後，穿著羽絨服的假人被滑出了座椅，頭部向下懸空掛；同樣的速撞擊，未穿羽絨服的假人只有輕微的回彈出現，並沒有被滑脫出去。

資料來源：內地消防應急管理部宣教中心

轉載自晴報