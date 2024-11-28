內地黑心羽絨混入豬毛狗毛偽造假檢測報告 專家警告：恐致過敏及呼吸衰竭
《央視》近日踢爆內地黑心商家以絲代絨，當中摻入劣質毛代替鵝絨、成本減半，以超便宜價格製作假羽絨出售。警方當場查獲7萬多件「假羽絨外套」，當中填充物更是幾可亂真。有專家指出，穿著假羽絨可致敏，嚴重會造成皮膚紅腫或呼吸衰竭。
黑心羽絨｜偷工減料 以絲代絨賣假羽絨製品
據《央視財經》前晚（24日）報道，江蘇南通市多間商戶生產羽絨製品時為控制成本，以絲代絨，並偽造虛假檢測報告、標籤和羽絨充氣吊牌。商家在直播期間以「極便宜」價錢售賣羽絨被，更以「高端羽絨被的典範」做招徠，吸引消費者下單。據了解，「假羽絨製品」在市場泛濫，有黑心廠商生產以「飛絲」作為填充物的假羽絨被，一張聲稱「95%大白鵝絨被」僅售299元至468元人民幣（約321至503港元）。警方調查發現，從今年7月開始至今，已經賣出了7萬多件「假羽絨」，共獲利700多萬元。
黑心羽絨｜含絨量為０ 以真假「羽絨毛」幾可亂真
報道中有業內人士指出，商家售賣的羽絨僅有1格填充羽絨，其他全部是「飛絲」，經檢驗後證實含絨量為零。同樣一款外觀的羽絨被，充90%絨，造被的成本是800元人民幣（約860港元），充「高絲」成本頓時減半至400元人民幣（約430港元）。
有廠家工作人員透露，所謂的「飛絲」是指在羽絨加工過程中，從羽毛上脫落下來的單根短絲，從外觀和手感上皆與羽絨極為相近，一般消費者摸上手亦難分真假。據了解，飛絲會散發有害氣體和微粒，對人體的呼吸系統和皮膚造成影響，導致咳嗽、過敏、皮膚紅腫等問題，嚴重甚至可致呼吸衰竭。從畫面可見，工人製作時亦會戴上防塵口罩，避免吸入有害物質。
黑心羽絨｜原材料價格上漲 商家明知故犯圖利
報道中，當地一名業內人士向記者透露，指今年90%白鵝絨行情價格暴漲，約每公斤1100元人民幣，較去年鵝絨原材料漲幅30至40%。若填充200克鵝絨，單鵝絨成本就已經220元人民幣。他續指，假羽絨最常使用50%絨冒充90％絨，或因今年原材料價格過高，商家更會摻雜質增重，如摻入飛絲、碎絨、豬毛、狗毛等其他未經消毒處理的劣質碎毛用來增重。
另有江西九江的兒童羽絨服產業鏈，亦相繼出現多家黑心廠商以同樣手法，「以絲代絨」出售兒童羽絨外套，甚至有廠商根據客戶要求調配「絲」的比例，
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寒流襲港｜消委會教6招揀選羽絨
揀選羽絨衣，從內至外，都有學問，譬如從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等。消委會教6大要訣和羽絨冷知識，便可大致掌握如何選購一件保暖的羽絨衣。
參考衣物標籤
理想的羽絨量標籤會詳細列出：
- 面料（shell）
- 內裹（lining）的成分
- 填充絨毛及羽毛成分比例（down and feather content）
- 填料的重量（充絨量）
- 蓬鬆度、洗濯及乾衣指示
- 大部分還包括品牌、尺碼大小及其他資料
用手摸拍
選購時：
- 用手觸摸羽絨衣
- 憑手感來判斷內藏的物料是羽毛或是絨毛較多
若感覺有硬的羽先梗：
- 羽毛含量會較高
- 絨毛含量就相對較低
- 保暖性較差
用鼻子「聞」
聞出異味：
- 因羽絨來自家禽鳥類
- 若羽絨未徹底清潔和消毒就容易藏細菌
- 不衞生可能產生異味
外層物料也至關重要
- 羽絨衣怕潮濕
- 濕水後保暖程度會降低
- 所以羽絨衣的外層多採用高密度編織以防羽絨「走脫」
- 如要做到車縫位置都水水，技術要求更高
- 如在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術，工序越複雜，價格亦會相對提高
看車縫線的緊密度
- 注意縫線是否完整、用線是否細緻、有沒有脫線等情況
- 若車縫做工詔於粗疏，羽絨會隨穿著及洗濯等移動
- 羽絨會集中在衣服下方
- 衣服可能變得不保暖
親身試穿
- 不同品牌的羽絨衣有月同的袖長、肩膊闊度、腰身及長度等
- 要親身試穿感受羽絨衣凡保暖怛和產生「暖意」的速度
資料來源：消委會
寒流襲港｜著羽絨有4大安全隱患
天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。
穿羽絨4大安全隱患如下：
1 羽絨外套在廚房：遇一定濃度一氧化碳會「爆炸」
冬天天氣較為乾燥，羽絨外套與其他物體摩會產生靜電，若遇瓦斯外洩，便會引發「爆炸」。。因此穿羽絨外套到廚房、加油站等地方一定要謹慎。
2 羽絨外套在洗衣機：甩乾時有可能會爆炸
- 清洗時，羽絨易聚集在一起，面層的透氣性能差，羽絨外套內產生大面積空隙
- 在洗衣機高速甩乾時，羽絨不斷膨脹，大量氣體無法及時排出，就會在很短時間內將洗衣機內部空間滿
- 洗衣機內的空間密閉有限，當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限時就可能引起爆炸。
- 清洗羽絨服，要帶有洗滌羽絨外套程序的洗衣機中洗滌，否則易出現「爆炸」的危險狀況。
3 羽絨服遇明火，會點著
有實驗顯示，羽絨外套穿在假人身上拉上拉鍊，用打火機在衣服下擺一角點火，羽絨衣馬上躥出火苗，火勢慢慢擴大、蔓延。不到5分鐘，整件羽絨外套就被燒得精光,連拉鍊也被燒得完全融化。
如果羽絨衣穿人身上，接觸到含有油脂的皮膚，其燃燒速度可能會更快。著火時，人一跑動，產生風，還會加速衣服的燃燒速度。
4 兒童穿羽絨外套坐安全座椅：容易甩出去
湖南衛視《新聞大求真》曾做過一次實驗，將2個身高體重與1歲兒童相似的假人模型固定在安全座椅上，一個穿羽絨服，一個不穿。
結果顯示，車子撞到牆壁後，穿著羽絨服的假人被滑出了座椅，頭部向下懸空掛；同樣的速撞擊，未穿羽絨服的假人只有輕微的回彈出現，並沒有被滑脫出去。
資料來源：內地消防應急管理部宣教中心
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