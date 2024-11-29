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72歲洪金寶糖尿病纏身，戴口水肩聚餐，醫生提醒5大症狀：尿頻口乾需注意
健康Tips
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72歲洪金寶糖尿病纏身，戴口水肩聚餐，醫生提醒5大症狀：尿頻口乾需注意

健康解「迷」
健康解「迷」

　　72歲影壇「大哥」洪金寶與83歲資深美食家蔡瀾早前於一飯局罕見同框，儘管2人身體狀況已大不如前，不過卻無阻對美食的追求，大歎魚生、海膽及蛇羹等美食。有份在場的林敏驄更不時開「大哥」玩笑。

 

　　林敏驄早前在抖音上載聚會片段，只見一頭白髮兼身穿白色長袖衫的洪金寶當時上身正圍著一條格仔狀的疑似口水肩物體，低頭密密食枱上美食，包括魚生、海膽，並對著鏡頭大讚：「正！Very正！」。期間洪又對著鏡頭做著伸俐的趣怪表情，心情看似相當不錯。不過，當鬼馬的林敏驄邀請他唱歌時，洪聞言即用沙啞聲線「耍手兼擰頭」指「冇聲喇而家。」。

 

　　不過，林敏驄卻未肯放過「大哥」，繼續表示「鹹濕歌唔使聲㗎，唱唔唱鹹濕歌？Auntie畀唔畀呀？」，而坐在洪身旁的高麗虹聞言則笑了笑，並著林「食嘢食嘢」敷衍過去。之後，林敏驄又將鏡頭放向蔡瀾，蔡瀾則大讚食物相當美味。

 

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

林敏驄早前在抖音上載聚會片段。(影片截圖)

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

聚餐中有魚生、海膽等美食。(影片截圖)

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

期間洪金寶對著鏡頭做著伸俐的趣怪表情，心情看似相當不錯。(影片截圖)

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

洪金寶被邀唱歌時，自爆已失聲。(影片截圖)

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

高麗虹與83歲蔡瀾亦在席上。(影片截圖)

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

健康亮紅燈丨糖尿病困身72歲洪金寶戴口水肩聚餐 自爆身體失1功能

林敏驄又將鏡頭放向蔡瀾，蔡瀾則大讚食物相當美味。(影片截圖)

 

 

糖尿病困身與輪椅為伴

 

　　事實上，洪金寶自2017年膝蓋開刀，行動力已大不如前，加上年紀大有糖尿病，近年都要用拐杖或坐輪椅代步。過去，他接受訪問時亦透露為了健康，戒食澱粉質多年，「現在的確要戒食，肥豬肉我都可以食，但唯獨澱粉質不可食太多，如飯及麵包等。」；而太太高麗虹亦不准他亂吃東西，已三年沒吃過餐蛋麵，笑言現在早晚吃青瓜，下午吃番茄，血糖雖正常，但腦海中無時無刻均只想到吃。他又指現在眼力不好，除了看馬經，看劇本已困難。

 

同場加映: 糖尿病｜5大糖尿病症狀

 

　　本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生拆解5大糖尿病症狀，但亦強調指部分患者完全沒有症狀，可能到出現併發症，例如出現心臟病、中風時，才驚覺自己患上糖尿病：

 

1.口乾

2.尿頻

3.體重下降

4.容易出現感染

5.傷口難以癒合

 

資料來源：家庭醫學專科冼嘉玲醫生

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#蔡瀾#洪金寶#林敏驄#高麗虹#糖尿病#家庭醫學#冼嘉玲#健康#娛樂#電影
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