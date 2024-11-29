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吳文忻赴泰抗癌打腫瘤疫苗，擔心腫瘤變大變硬情況惡化
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吳文忻赴泰抗癌打腫瘤疫苗，擔心腫瘤變大變硬情況惡化

健康解「迷」
健康解「迷」

　　吳文忻Natalie最近積極赴泰抗癌，雖然早前經歷喪父之痛，但近日露面似乎已經走出陰霾，繼續發放正能量勇敢抗癌，非常叻女！她更新近況指腫瘤有變大變硬的跡象，坦言一度擔心。

 

　　50歲前港姐季軍吳文忻Natalie（現名吳忻熹）Natalie日前（26日）拍片直擊赴泰注射「TTV腫瘤疫苗」，事前已經做足心理準備，預計自己完成免疫治療注射後會有發燒、肌肉痠痛等不適。

 

吳文忻抗癌｜直擊首次免疫細胞注射 坦言曾一度擔心腫瘤惡化

 

　　當日到達醫院後，她先注射2隻營養液「NAD+」和「Liver Detox」，提升自身免疫細胞，繼而再注射腫瘤疫苗。Natalie全程笑容滿面，面露輕鬆神態，惟在注射營養液時閒聊，談及近日發現胸部腫瘤硬塊有「變返大又變硬」，坦言一度擔心會否有乳癌惡化的機會。幸好醫院檢測報告顯示她體內癌細胞指數有持續下降，「即刻安心晒！」。

 

　　我之前摸落胸個腫瘤，我感覺到好似又大返同埋硬返……佢哋（醫院）話就算腫瘤無晒cancer嘅話，佢都會有機會變硬，加上之前做咗手術有疤痕，有可能係纖維變硬。

 

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

 

 

吳文忻抗癌｜癌指數持續下降 放下心頭大石

 

　　Natalie透露，經過醫生檢查後，得悉癌細胞受控制，方才放下心頭大石。之後她全程直擊注射疫苗的過程，面帶笑容指「好耐無打呢個位」。畫面上看到Natalie趴在病床上，由當地護士將疫苗注射在臀部作治療。她亦笑言「唔知會唔會好痛呢」，場面猶如回到小時候打針的場景。

 

　　完成注射治療後2小時，Natalie指臀部注射的位置開始感到痠痛，但仍見精神不錯。翌日早上吃早餐，Natalie指自己昨晚身體開始出現痠痛和發燒，服用止痛藥後指身體狀況「仲ok！仲接受到！」，上飛機前有服食止痛藥，但「唔食都ok，我頂得順」。

 

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

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吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

 

吳文忻抗癌｜抗癌之旅當作去旅行 開心遊曼谷散心

 

　　Natalie透露，自己每兩星期會飛泰國曼谷一次接受注射免疫細胞疫苗，持續觀察3個月再做檢查。她形容這次「三日兩夜」泰國曼谷治療之旅非常愜意，「當自己去旅行咁」，能夠放下照顧女兒的責任，獨自來曼谷按摩、品嚐美食，讓自己好好放假。

 

　　我每次嚟呢，都係抱住一個旅行嘅心態，我對於呢個曼谷嘅治療係幾開心……都係一個藉口放兩、三日假咁！

 

　　回港後，她亦收到泰國醫院的檢查報告，指體內的免疫細胞足夠對抗癌細胞，對於病情有起色感到鼓舞。她全程保持正能量，片尾更肉緊直呼「希望快啲好返啦！」。

 

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

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吳文忻抗癌｜抗癌期間經歷喪父之痛

 

　　吳文忻兩年前在美容院做按摩，推拿師幫她推胸通淋巴時，發現其左胸有硬塊。隨後，她求醫檢查確診乳癌，展開抗癌之路。今年乳癌確診復發，且已經第三期，乳房癌細胞由當初2.5cm擴大至5、6cm的大小，加上有些癌細胞已經擴散至淋巴，不得不進行化療和免疫治療。早前抗癌期間更經歷喪父之痛，但近日在社交平台露面似乎精神恢復得不錯，狀態大勇繼續抗癌。

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#癌症#免疫治療#化療#乳癌#正能量#吳文忻#抗癌#免疫細胞治療#腫瘤疫苗#癌症指數#營養液#免疫細胞#癌細胞#乳房癌#淋巴#癌指數#免疫力#健康
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