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嚴重腎衰竭10天內可致命，注意5大症狀！醫生教你1分鐘鍛鍊增強腎功能，腎臟是壽命關鍵
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醫生解說

嚴重腎衰竭10天內可致命，注意5大症狀！醫生教你1分鐘鍛鍊增強腎功能，腎臟是壽命關鍵

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本有醫生指出，腎功能受損會牽連全身各大器官，嚴重者更可在10天內致命。他又列出5大腎衰竭徵兆，其中包括睡覺時腳抽筋，一旦發現身體出現變化，便應盡快就醫進行檢查。

 

腎衰竭｜嚴重腎衰竭10天可致命

 

　　根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟是「決定壽命的器官」，在控制人類生命必需的功能方面發揮作用；其主要功能包括調節體液、排毒，更會參與製造紅血球的過程。

 

　　他提到，腎功能一旦因為高血壓、糖尿病或不良飲食習慣等原因受損，會連帶著令全身上下的器官包括大腦、心臟等一同受到影響，導致水分及毒素堆積、出現浮腫，加劇高血壓等問題，並增加患上心肌梗塞及腦梗塞（腦中風）的風險，引發骨折。腎臟一旦無法正常運作，可在10至14天內奪走性命。

 

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

 

　　高取優二指出，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

 

1. 尿量突然減少

有可能是腎小管嚴重發炎引發急性腎衰竭所致，通常是由藥物引起，但亦有可能是保健品或其他食物引發炎症。

一名健康的成年人每天正常排尿次數應為5至7次，如果少於2次便需要警惕；雖然尿量變化可能與膀胱問題有關，但如果在尿量減少的同時，還伴隨著容易感到疲倦、嚴重水腫、食慾不振等症狀，就建議儘快到腎臟內科求醫。

 

2. 夜尿頻繁

一般情況下，腎臟會在人成年之後發揮調節機能，在夜間將尿液濃縮，以減少排尿次數。因此，如果半夜一直被尿意中斷睡眠、需要起床如廁，便有可能代表腎臟濃縮尿夜的功能受損。

 

3. 睡覺時腿部經常抽筋

如果睡覺時頻繁出現腿部突然抽筋、痛醒的情況，有可能是腎臟功能受損，無法調解鈉、鉀、鈣等電解質平衡所致。

 

4. 頭痛或頸部僵硬

高取優二表示，腎臟是由大量微細的血管組成，而當血壓升高時，血管便會收縮，繼而影響血液循環，導致頭痛和頸部僵硬。

如果血壓一直居高不下，那麼全身的血管也會持續處於高壓狀態，並逐漸變硬、變脆，甚至引起動脈硬化，增加出現心血管問題的風險。

 

5. 一吃飽就想睡

食物中的碳水化合物被消化和吸收時，會轉化為葡萄糖並釋放到血液中，亦即所謂的「血糖」。因此如果進食了大量碳水化合物，就會導致血糖瞬間飆升，然後急降，繼而使人昏昏欲睡，感到疲倦和感覺遲鈍，而當血糖反覆升高，便會對血管造成嚴重損害，並對腎臟功能產生負面影響。

 

　　高取優二最後亦提醒，在以上5大徵兆中，一旦出現尿量減少的情況，便應該立即就醫檢查，切勿置之不理。至於另外4種症狀，他就表示可以透過改善生活習慣來獲得改善。

 

腎衰竭｜「1分鐘鍛鍊」增強腎功能

 

　　有「日本腎臟復健治療之父」之稱的腎臟科醫生上月正博，設計了一套「1分鐘鍛鍊」運動，一共有4組持續1分鐘左右的動作，方便患者自行訓練腎功能。他提到，這些動作可以訓練肌肉，達到預防肌少症及衰弱綜合症的效果，同時增強腎臟功能；而為了加強肌肉分解及修復過程，他就建議患者應隔日進行一次鍛鍊。

 

4招「1分鐘鍛鍊」動作如下：

1.推牆訓練

 

腎衰竭｜嚴重腎衰竭10天可致命 醫生列5大徵兆：經常腳抽筋要小心

 

  • 面向牆壁站立，腳尖距離牆壁50至70cm，雙臂則伸至與肩同高
  • 雙手按向牆壁並彎曲手肘5秒，同時以鼻子吸氣，注意腳跟不要離地
  • 用嘴巴呼氣，同時伸直手臂5秒
  • 1分鐘內重複5次

 

2.背部後仰訓練

 

腎衰竭｜嚴重腎衰竭10天可致命 醫生列5大徵兆：經常腳抽筋要小心

 

  • 俯臥，伸直雙臂和雙腿
  • 用嘴巴呼氣5秒，同時抬起左手和右腿，維持動作一秒
  • 之後以鼻子吸氣5秒,並放下手腳回到初始位置
  • 換成右手及左腿重複以上動作
  • 1分鐘內重複3次

 

3.抬腿訓練

 

腎衰竭｜嚴重腎衰竭10天可致命 醫生列5大徵兆：經常腳抽筋要小心

 

  • 身體平躺，雙腿分開與肩同寬，並將雙手放在地板上
  • 持續呼氣５秒，同時慢慢將雙膝上屈至胸前，屁股稍微離地面，動作維持1秒
  • 吸氣5秒，同時伸直雙腿，但注意不要碰到地板，雙手不要離地，之後重複以上動作
  • 1分鐘內重複5次

 

4.後橋式訓練

 

腎衰竭｜嚴重腎衰竭10天可致命 醫生列5大徵兆：經常腳抽筋要小心

 

  • 平躺並曲起雙膝，雙腳與肩同寬，同時將雙手放在身體兩側
  • 在持續呼氣的5秒內抬起臀部，然後維持10秒，肩、腰及膝蓋形成一條直線
  • 氣5秒，同時將臀部放回地面
  • 1分鐘內重複3次

 

資料來源：日本腎臟科醫生上月正博

 

資料來源：《東洋経済


轉載自晴報

Tags:#健康問題#網絡熱話#腎衰竭#動脈硬化#日本#腎功能#健康#醫學#醫生#頭痛#頸部僵硬#睡眠#運動#訓練#飲食#糖尿病#高血壓#血管#心血管疾病#腦中風#紅血球#排毒
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