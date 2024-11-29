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56歲邱淑貞素顏曝光，皮膚緊緻白滑，網民大讚保養有道！即睇女神的3大保養秘訣！
健康Tips

56歲邱淑貞素顏曝光，皮膚緊緻白滑，網民大讚保養有道！即睇女神的3大保養秘訣！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有「性感女神」稱號、現年56歲的邱淑貞近日於尼泊爾寺廟被網民「野生捕獲」，照片曝光後，不少網民感嘆邱淑貞的素顏狀態，發帖網民甚至表示「激動到顫抖」。

 

　　一向篤信佛教的邱淑貞，近日專程與丈夫沈嘉偉飛往尼泊爾當地出席法會，有女網民巧遇女神，隨即把握機會成功取得合照，更大讚邱真人超有禮貌，並向她透露，自己亦是陳偉霆粉絲。

 

　　天激動到顫抖！我重覆了好幾遍！你怎麽這麽漂亮！！！！她聽說我是安徽人說郭富城太太也是安徽人呢！我說郭富城年輕的時候好帥！現在我們都喜歡陳偉霆！其實激動到胡言亂語！合完影就禮貌的走了，不做過多打擾～但是還是很開心！沒有用相機拍她，因為覺得不禮貌！合影也是姐姐戴了墨鏡以後一起拍的！非常nice!

 

　　網民上載的2張照片中，一張是與身穿白衣的邱淑貞合照，另一張則是邱淑貞坐櫈休息，旁邊有沈嘉偉為伴的照片。除此之外，有另一位在場的網民亦分享了側面偷影女神的照片。相片中，儘管已年屆56歲，但邱的皮膚亦目測非常緊緻白滑，因此照片曝光後，不少網民大讚女神凍齡有道。

 

凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出 素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】

凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出 素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】

凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出 素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】

邱淑貞近日專程與丈夫沈嘉偉飛往尼泊爾當地出席法會被網民偶遇。(小紅書)

凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出 素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】

凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出 素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】

凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出 素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】

邱淑貞於早年電影中，以性感形象奠定其女神位置。(劇照)

 

　　邱淑貞於早年電影中，以性感形象奠定其女神位置，不過1999年嫁予IT時裝店老闆沈嘉偉後，便開始淡出幕前。她先後誕下三女，外間曾謠傳她為求生子繼承家業，曾向佛教師父求助，不過對此邱淑貞不置可否。

 

凍齡女神｜邱淑貞凍齡3法

 

  • 　吃五色蔬果:邱淑貞為了保持身材外貌，據了解，她每日有吃五色蔬果的習慣，如蘋果、梨、士多啤梨、紅蘿蔔及葡萄，更會把蔬果打成汁喝。

 

  • 　用天然材料自製保養品: 喜歡用橄欖油與砂糖混合為臉部進行磨砂，不但能去角質，橄欖油亦能滋養肌膚。

 

  • 　每天一小時瑜伽 :即使再忙，邱淑貞每天都會做運動，尤其鐘情於瑜伽，每日至少做1小時，令身材保持輕盈。

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#沈嘉偉#邱淑貞#凍齡#尼泊爾#佛教#陳偉霆#郭富城#瑜伽#素顏女神#凍齡保養
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