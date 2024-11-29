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日本岡山縣水源PFAS污染嚴重，居民血液致癌物超標80倍，長期攝入恐致癌
健康Tips

日本岡山縣水源PFAS污染嚴重，居民血液致癌物超標80倍，長期攝入恐致癌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊日注意！日本岡山縣有自來水廠自2020年起被檢出可致癌「永久化學物」PFAS超標，且當局知情不報，令當地居民一直受污染水源所害，在日前進行的公費驗血中，更驗出這些居民血液中的致癌物含量超出全國水平80倍。

 

　　綜合日媒報道，日本岡山縣吉備中央町一間自來水廠，自2020年至2022年間，均檢測出有機氟化合物（PFAS）含量遠超國家標準。但當地政府部門卻隱瞞真相，亦無做任何補救措施，繼續向當地居民提供受污染水源。

 

水源污染︱日本首次公費為居民驗血

 

　　事件曝光後，當地居民要求進行血液檢測。日本環境省透露，此次血液檢測由公費資助，是日本首次；並邀請了岡山大學和其他專業機構，分析血液檢測結果和居民健康影響。

 

　　檢測自當地時間周一（25日）開始，迄今共有790名居民提出驗血要求。其中率先獲得檢測結果的27名年齡介於2至80歲之間的當地居民，其檢測結果顯示，這些居民血液中全氟和多氟烷基物質含量均超出正常範圍，分析約是日本2021年全國平均水平的80倍。

 

水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標 居民驗血揭體内致癌物超全國80倍

水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標 居民驗血揭體内致癌物超全國80倍

水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標 居民驗血揭體内致癌物超全國80倍

水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標 居民驗血揭體内致癌物超全國80倍

 

　　當地血液檢測目前仍在進行。目標13歲及以上人群的血液樣本，將於12月1日之前採集完畢；2至12歲兒童的血液樣本將於12月1日和12月8日在醫療機構進行採集。測試結果將於2025年1月前，透過郵件發送給檢測居民。吉備中央町計劃，會在5年內再次為居民進行血液檢查。町長山本雅則對此表示，當局正在努力減輕居民的焦慮和恐懼。

 

水源污染︱長期接觸PFAS可致多種癌症

 

　　美國非牟利健康機構（Alliance for Natural Health，ANH）指出，PFAS（多氟烷基物質）是一種不能被環境分解的「永久化學物質」，具備防水、防油、及摩擦力小的特性，被廣泛用於製作易潔鑊、手機、地毯、快餐包裝、家具等。除了水以外，易潔鑊、化妝品、廁紙、快餐包裝等多種物品，亦曾被發現含有PFAS。美國食品藥物管理局（FDA）曾指出，化妝品及護膚品中所含有PFAS，作用可以是撫平皮膚、提升光澤等；或用於調製產品質地，物質有可能來自原材料雜質，並非故意添加。

 

　　此外，澳洲有研究發現，無論用任何形式，只要在易潔鑊上造成一道只有5厘米的裂縫，都會釋出多達9,100顆塑膠微粒，並會在煮食時滲入食物中，增加食用安全風險。美國也曾有研究觀察到，受試者在進食快餐後24小時内，體内PFAS濃度會迅速上升，原因很可能是食物沾到包裝紙或膠盒塗層含有的PFAS導致。

 

　　另外，還有更多研究證據支持，長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損，或干擾內分泌、影響生育，也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質，胎兒會被同步影響，出生後患自閉症風險大增，且成年後也會增加罹患癌症的風險，包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等。

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#食用安全#致癌物#污染#健康#日本#岡山縣#吉備中央町#環境污染#PFAS#血液檢測#健康風險#永久化學物#易潔鍋#塑膠微粒#睾丸功能受損#內分泌干擾#生育問題#肝損傷#甲狀腺疾病#自閉症#癌症
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