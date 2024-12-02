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51歲婦劇烈頭痛揭腦膜炎真相：與街市買餸有關，8大高危人群需警惕
健康Tips

51歲婦劇烈頭痛揭腦膜炎真相：與街市買餸有關，8大高危人群需警惕

健康解「迷」
健康解「迷」

　　廣東一名婦人經常出現劇烈頭痛，日食6粒止痛藥仍無法解決問題，輾轉求醫後發現患上腦膜炎，而元兇竟與她每天到街市買餸有關。

 

　　綜合內媒報道，今年51歲的梅姨來自廣東河源，近期發燒感冒，之後便開始經常出現劇烈頭痛，就算每日吃6粒止痛藥也無法舒緩。她在當地的醫院就診後，醫生告知可能是頸椎病引起，於是她便一直按照頸椎病的標準治療，然而卻一直不見好轉。

 

　　她形容頭痛的程度「痛得腦袋像要炸開，整個人快痛得要『沒了』一樣」，並透露自己在醫院治療的一段時間，但體溫仍時高時低，頭痛症狀也沒有絲毫緩解。在經過10天的煎熬後，為了尋求進一步的治療，梅姨於9月下旬在家人的陪伴下前往另一間醫院求診。

 

腦膜炎｜婦人頭劇痛日食6粒止痛藥無效 揭患腦膜炎元兇竟關街市買餸事

今年51歲的梅姨（化名）經常出現劇烈頭痛，吃止痛藥亦無法緩解。（網上圖片）

腦膜炎｜婦人頭劇痛日食6粒止痛藥無效 揭患腦膜炎元兇竟關街市買餸事

梅姨的微生物檢驗報告單。（網上圖片）

腦膜炎｜婦人頭劇痛日食6粒止痛藥無效 揭患腦膜炎元兇竟關街市買餸事

經過檢查後，梅姨確診患上隱球菌腦膜炎。（網上圖片）

腦膜炎｜婦人頭劇痛日食6粒止痛藥無效 揭患腦膜炎元兇竟關街市買餸事

梅姨在治療期間差點失去左眼視力，所幸經過緊急手術及一系列治療後得以恢復。（網上圖片）

 

　　經過檢查後，醫院發現梅姨的頭痛並非由頸椎病引起，而是患上了隱球菌腦膜炎。據報，這種由真菌引起的腦膜炎主要影響中樞神經系統，且死亡率相對較高。醫院神經內一科副主任匡祖穎指出，梅姨的顱內壓增高，導致旁邊的腦組織被擠壓，同時引起顱神經損傷，造成視力下降、聽力受損等無法挽回的傷害。

 

　　儘管採用了抗真菌治療，梅姨的情況仍較嚴重，在住院期間差點失去左眼視力。醫生隨後為她進行緊急手術，術後經過一系列對症治療，梅姨的頭痛症狀終於完全好轉，視力亦得以恢復正常。

 

腦膜炎｜元兇與街市買餸相關

 

　　到底梅姨為何會感染隱球菌？答案竟與她的日常生活有關。醫院院長王展航解釋，隱球菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，在鳥類、禽類及土壤中較為常見，尤其在鴿糞中大量存在。而梅姨平日在家中負責買餸煮飯，經常會接觸家禽，有可能透過吸入含有隱球菌孢子的空氣受感染。

 

　　王展航提醒，隱球菌腦膜炎的臨床症狀與其他腦膜炎相似，包括發燒、頭痛、噁心和嘔吐，雖然病發率較低，但若未能及時治療，可能會危及生命。他又指出，隱球菌在正常情況下極少致病，但人在長期勞累、抵抗力下降時便會容易「中招」，並藉此呼籲市民在接觸家禽時注意個人衛生，而免疫力較低的人士應盡量避免直接接觸鳥類和家禽。

 

腦膜炎｜拆解7大症狀  

 

　　根據衞生署衞生防護中心資料指出，流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

 

腦膜炎種類及成因

 

　　‍1. 細菌性腦膜炎 : 由細菌引起的腦膜炎，如肺炎鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌、或革蘭氏陰性桿菌。

 

　　‍2.病毒性腦膜炎 :可由腸病毒引起

 

　　3. 真菌性腦膜炎 : 通過吸入環境中的真菌孢子而感染，但情況罕見，長期病患者如糖尿病、癌症或愛滋病的人，患真菌性腦膜炎的風險更高。

 

　　‍4. 寄生蟲性腦膜炎 :各種寄生蟲都可能引起腦膜炎或以其他方式影響大腦或神經系統。

 

腦膜炎高危人士 

 

● 5歲以下幼兒

● 16至55歲青少年

● 55 歲以上的長者

● 患有愛滋病或免疫系統受損的人士

● 吸煙人士及吸入二手煙的人士

● 曾受到其他病毒感染

● 沒有接種疫苗者

● 居住於擠逼環境的人士

 

資料來源：《魯中晨報》、《青島新聞》、衞生署衞生防護中心

 

轉載自晴報

 

Tags:#頭痛#健康問題#網絡熱話#街市#發燒#腦膜炎#健康#免疫力#細菌性腦膜炎#病毒性腦膜炎#真菌性腦膜炎#寄生蟲性腦膜炎
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