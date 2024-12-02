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北上求醫成風！香港醫療困境：公院等候時間太長，私院費用高，內地成為求醫新選擇
健康Tips

北上求醫成風！香港醫療困境：公院等候時間太長，私院費用高，內地成為求醫新選擇

健康解「迷」
健康解「迷」

　　自香港與內地全面通關後，愈來愈多人「北上求醫」，台灣有媒體便揭露兩地治癌標靶藥費用價格差距極驚人。香港自費標靶藥9個月療程便需約35萬港元，每月平均約3.8萬港元，是深圳6倍以上。

 

　　台灣傳媒近日訪問了來自香港的台灣祐民醫院院長蔡卓城，他評論香港醫療弊端，並就香港及深圳醫療費用作了一項比較。祐民醫院院長蔡卓城承認香港公立醫院費用十分便宜，惟弊端是看病開刀時間需時甚久，病人未必等得及。來自香港的蔡卓城到台灣念醫學院、行醫已經40年，他表示台灣民眾習慣要很快看到醫生，但在香港不是這麼一回事，「在香港，你發現有病了，去公立醫院一等，譬如說一個癌症，一等就是一年半才能開刀，一年半怎麼等，沒辦法等。」

 

　　蔡回憶過去曾來港醫院做顧問，當時遇到一個車禍病人，頭上有一個非常大的傷口不斷流血，等了4個小時才看到醫生，但在香港這些情況卻是非常普遍。公院等候時間長，惟私院價格卻貴得驚人，看一個傷風感冒便動輒1千多元港幣，肺癌標靶治療更動輒20萬港幣，而內地差不多是八分之幾的價錢，六分之幾的價錢。

 

北上求醫丨前顧問揭中港治癌差價驚人 香港標靶藥9個月花35萬內地只需這個價

台灣傳媒近日訪問了來自香港的台灣祐民醫院院長蔡卓城評論香港醫療弊端，並就香港及深圳醫療費用作了一項比較(影片截圖)

北上求醫丨前顧問揭中港治癌差價驚人 香港標靶藥9個月花35萬內地只需這個價

台灣傳媒近日訪問了來自香港的台灣祐民醫院院長蔡卓城評論香港醫療弊端，並就香港及深圳醫療費用作了一項比較(影片截圖)

 北上求醫丨前顧問揭中港治癌差價驚人 香港標靶藥9個月花35萬內地只需這個價

台灣傳媒近日訪問了來自香港的台灣祐民醫院院長蔡卓城評論香港醫療弊端，並就香港及深圳醫療費用作了一項比較(影片截圖)

北上求醫丨前顧問揭中港治癌差價驚人 香港標靶藥9個月花35萬內地只需這個價

台灣傳媒近日訪問了來自香港的台灣祐民醫院院長蔡卓城評論香港醫療弊端，並就香港及深圳醫療費用作了一項比較(影片截圖)

北上求醫丨前顧問揭中港治癌差價驚人 香港標靶藥9個月花35萬內地只需這個價

 

北上求醫丨前顧問揭中港治癌差價驚人 香港標靶藥9個月花35萬內地只需這個價

台灣傳媒近日訪問了來自香港的台灣祐民醫院院長蔡卓城評論香港醫療弊端，並就香港及深圳醫療費用作了一項比較(影片截圖)

北上求醫丨前顧問揭中港治癌差價驚人 香港標靶藥9個月花35萬內地只需這個價

台灣傳媒近日訪問了來自香港的台灣祐民醫院院長蔡卓城評論香港醫療弊端，並就香港及深圳醫療費用作了一項比較(影片截圖)

 

　　台灣傳媒指香港癌症患者如需買自費的標靶藥物，9個月的療程約需35萬港幣，還需要一次性付款，等於每個月藥物費用大約為3.8萬元，但在港大深圳醫院買同樣份量的藥每月則大約人民幣5千元，而價格差距主要因為中國大陸人口比較多，藥品的議價能力也會相對比較高，香港屬於高收入地區、人口數量不多，議價能力就沒有那麼強。

 

Tags:#健康問題#公立醫院#癌症#香港#深圳#醫療保健#內地#癌症治療#醫療費用#藥物價格#私營醫院#港台關係#醫療體系比較
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