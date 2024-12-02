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71歲靚聲王張偉文健康狀況惹關注：失智症纏身，入住老人院後曾頭撞牆向院友亂擲物件！
健康Tips

71歲靚聲王張偉文健康狀況惹關注：失智症纏身，入住老人院後曾頭撞牆向院友亂擲物件！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　71歲「靚聲王」張偉文近年因為身體每況愈下，難以治理起居而需入住老人院，而其徒弟兼監護人方俊則經常去探訪。不過，張偉文早前於方俊母親生日會上現身時，臉色卻發黑暴瘦，未知是否健康再度出現問題。

 

　　有金牌監製之稱的梅小青日前（27日）於IG上載多張生日會照片，原來是方俊為媽媽蘇麗92歲生日慶祝，於是廣邀圈中好友出席，除了梅小青夫婦，還有尹光、文雪兒、七仙羽師傅及男友、方麗盈、劉雅麗和媽媽、戴耀明與及張本立外，而其師傅張偉文亦有坐輪椅到場參加派對。

 

　　不過，相中戴著黃色CAP帽、身穿厚厚衣服的張偉文精神狀態卻似乎欠佳，不但雙目無神，身形瘦削，臉色亦有發黑現象，令人不得不憂慮他健康狀況。

 

失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光 發黑暴瘦惹健康憂慮

失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光 發黑暴瘦惹健康憂慮

71歲的張偉文過去一直以翻唱歌曲為主，有「靚聲王」之稱。

失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光 發黑暴瘦惹健康憂慮

失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光 發黑暴瘦惹健康憂慮

失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光 發黑暴瘦惹健康憂慮

張偉文近年卻屢受腰患、腳痛和糖尿病及其併發症困擾，多次進出醫院而且需入住老人院。(IG圖片)

失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光 發黑暴瘦惹健康憂慮

失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光 發黑暴瘦惹健康憂慮

方俊為媽媽蘇麗92歲生日，其師傅張偉文亦有坐輪椅到場參與。(IG圖片)

 

　　現年71歲的張偉文過去一直以翻唱歌曲為主，有「靚聲王」之稱。不過，近年卻屢受腰患、腳痛和糖尿病及其併發症困擾，多次進出醫院而且需入住老人院。2022年更證實患上失智症，曾於院舍用頭撞向牆，又向院友亂擲物件。方俊現時為張偉文的監護人，方曾透露當年張對自己有提攜之恩，因此承諾照顧他一世，可謂相當有情有義。

 

同場加映: 失智症｜拆解認知障礙症常見症狀

 

　　老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

 

　　患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

 

認知障礙症常見症狀

 

早期（第1至2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為是年紀漸老而出現的正常老化過程而難以察覺

  • 失去短期記憶
  • 表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等
  • 情緒或行為變幻無常
  • 學習新事物及跟隨複雜指令感困難
  • 判斷力減退
  • 基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

 

中期（第2至5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯

  • 混淆遠期記憶和現實情況記憶
  • 偶有詞不達意的情況
  • 行為性格轉變，或會容易情緒不穩
  • 需別人協助日常自理活動

 

晚期（第5年後）

幾乎完全依賴別人，不能自我照顧

  • 記憶缺損，連熟悉的人各事也會忘記
  • 身體活動及精神狀況出現衰退
  • 未能有效表達及溝通
  • 不能處理日常生活
  • 需要長期照顧
  • 生理時鐘混亂

 

資料來源：醫管局智友站

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#腦退化#張偉文#認知障礙症#健康#娛樂#音樂#失智症#阿茲海默症#老人癡呆症#腦退化症#方俊#梅小青#尹光#文雪兒#七師傅#方麗盈#劉雅麗#戴耀明#張本立#蘇麗
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