蔗汁可減輕「打邊爐後遺症」？中醫解讀︰甘蔗和中助脾，除熱潤燥生津

本港正式踏入冬季，又係時候約埋三五知己一齊打邊爐啦！巿面上各式各樣的火鍋湯底，搭配溫熱而惹味的食材如羊肉、牛肉，令人食指大動。註冊中醫師張立彤話，大部分火鍋湯底過於味濃辛辣、肥膩，反覆翻滾愈久，就愈燥熱。加上入冬後天氣乾燥，再吃火鍋如同火上加油，使脾胃積熱或兼見皮膚、唇口乾裂。張醫師推薦用蔗汁代替其他飲料，可減輕「打邊爐後遺症」。

《本草綱目》言：「蔗，脾之果，其漿甘寒，能瀉火熱，消渴解酒。」

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叫人食蔗好過食蕉

張醫師表示，燥是指由於津液不足，而導致人體出現皮膚乾燥、口乾舌燥、眼睛乾澀、便秘等症狀。所謂「燥者潤之」，此時應當使用具有滋潤作用的藥物或食物，以補充津液，緩解症狀，其中佼佼者便是「蔗」。雖然香蕉也有滋陰潤腸及清熱解毒的功效；但甘蔗有補脾之作用，又稱為「脾之果」。

甘蔗顏色偏紫黑，而竹蔗顏色則偏青，由於竹蔗的纖維含量豐富，汁水也較多。

蔗藥食兩用，最早記載作為蛔蟲藥及記蔗為藥食兩用之品的是西漢時期的《神異經》。《本草綱目》言：「蔗，脾之果，其漿甘寒，能瀉火熱，消渴解酒。」《隨息居飲食譜》稱蔗汁為「天生復脈湯」，認為蔗汁能補充陰液，而血又是人體的陰液之一，故能滋陰復脈。





蔗性味甘寒，入肺、胃經，和中助脾，除熱潤燥，止渴生津，主治熱病津傷，心煩口渴，反胃嘔吐，肺燥咳嗽，大便燥結，並能解酒毒。現代藥理研究顯示，甘蔗含有豐富碳水化合物、蛋白質、果酸、氨基酸等成分，多種利於人體直接吸收的微量元素，尤其是鐵含量較高，故有補血的作用。

張醫師提醒蔗雖好，但某程度上有礙脾胃運化，所以脾胃虛寒伴四肢冰冷；或痰濕體質者；糖尿病患者要慎服。

蔗可直接去皮咬食或煲湯、糖水，例如竹蔗茅根水。

一般用法：冬天在羊腩煲中加入，盡量將蔗切細以求當中蔗汁能釋出或直接加入蔗汁亦可；以整幹蔗入湯，如竹蔗茅根水。蔗有分竹蔗和甘蔗，皆屬於禾本科植物，但不是同一品種。竹蔗的顏色偏青，而甘蔗的顏色則偏紫黑一些。竹蔗的纖維含量豐富，汁水也比較多，竹香味較濃。甘蔗皮薄肉脆，汁水相對較少。竹蔗常常用來直接搾汁，而甘蔗適合直接去皮咬食或煲糖水、湯水。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為註冊中醫師何國璋教授授徒（婦兒內外及老人科）；註冊中醫師吳澤偉授徒（骨傷學）；香港大學中醫學碩士（針灸學）；廣州中醫藥大學中醫學學士；台灣林氏結構治療證書。平素強調臨床診治要藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。