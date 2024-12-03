壓力大導致慢性疲勞？醫生教你4招改善，預防兩種癌症風險

都市人生活忙碌、壓力大，如果休息過後仍覺疲倦，可能是身體處於慢性發炎狀態，有機會發展成慢性疲勞症候群。有醫生就指出，慢性疲勞或會增加患上2種癌症的風險，並分享4招改善症狀。

台灣腎臟科醫生洪永祥日前在節目《健康好生活》上分享病例，表示一名30歲的女醫生最近生下第2個孩子，同時面臨育兒、工作及內科專科考試等多重壓力，經常感冒且感到疲勞不堪。她每次感冒都會自行到醫院拿藥吃，然而最近一次感冒後卻發現無論怎麼睡，疲勞感都不會消失，因此覺得自己身體出了問題。

該名女醫生之後進行了抽血、驗尿、超聲波等各種檢查，但結果全部顯示正常，於是向洪永祥求診，詢問自己應該怎麼辦。洪永祥就指出，她的情況應該是身體處於高壓狀態之後造成的慢性發炎，且已趨近慢性疲勞症候群，有時候身體會微微發燒、口乾舌燥，甚至出現淋巴腺腫大、全身痠痛的情況。

慢性疲勞｜4招改善慢性疲勞

那麼要如何解決慢性發炎的問題？洪永祥就指，一般情況下會建議去除壓力源，但上述的女醫生已經生了小孩，也不可能放棄專科考試，因此能做的就是增加抗壓能力。他建議女醫生從生活習慣入手，透過以下4個方法改善症狀：

● 提早入睡

● 運動

● 多吃芥蘭、甘藍、椰菜等十字花科蔬菜

● 常靜坐冥想，或者泡熱水澡

女醫生聽從建議照做，約1個月後疲勞症狀便已大幅改善。洪永祥補充，十字花科蔬菜是非常好的抗氧化食物，多吃能夠支持免疫系統、維持腸道健康，對改善慢性疲勞亦有幫助。

慢性疲勞｜慢性疲勞或增患2癌風險

台灣營養醫學醫生劉博仁亦曾在個人Facebook專頁發文拆解慢性疲勞，他指出，疲勞代表身體修復不足，而經常性疲勞更會削弱免疫力；慢性疲勞成因眾多，包括睡眠不足、捱夜、過度運動、營養缺乏、EB病毒感染等。

他又引述研究，表示慢性疲勞有可能是由慢性EB病毒感染造成，而這種病毒與鼻咽癌以及部分淋巴癌有關，因此呼籲容易慢性疲勞的人士，一定要找出原因並改善，否則長期下來容易出現感染、老化，也容易罹患癌症。

同場加映：10大疲倦原因

台灣家醫科醫生陳欣湄於節目《健康好生活》指出，造成疲倦的原因有很多，最常見的是與睡眠、壓力有關，例如經常捱夜，或患有睡眠窒息症，導致睡眠質素欠佳，白天感到疲累。

她列出10個造成疲倦的可能原因：

感染

癌症末期

內分泌失調

嚴重肝病

器官功能失常

身體因素

心理因素

貧血

慢性疲倦症候群

睡眠不足及睡眠窒息症

資料來源：《健康好生活》

陳欣湄強調，出現疲倦現象，可能並非單純由失眠問題所致，如出現口臭、極度疲倦、消化異常、輕微發燒、皮下出血的症狀，有機會是肝臟出現毛病。

同場加映｜慢性發炎恐增患癌率 2項建議調整飲食

台灣腎臟科醫生江守山曾在當地健康節目《健康好生活》分享病例，指曾經有一名70歲的病人來求醫，原因是體檢時發現身體發炎指數（CRP）高達6。江守山指，病人屢次求醫也找不到身體哪裏出問題，但已經出現頭痛症狀。後來醫生為他做詳細檢查時，發現病人患有「肌少症」。江守山解釋，肌少症一般在年事已高的長者身上常出現，加上身體慢性發炎的問題需要處理。

經過一輪詳細的身體檢查後，確認病人並沒有泌尿道感染或關節炎，江守山建議從飲食入手調整：

● 戒除吃植物油等會引起身體發炎的Omega-6油品

● 每天吃半碗已煮熟的十字花科蔬菜，如西蘭花、白蘿蔔、高麗菜等

2個月後，病人覆診喜見身體發炎指數回落至0.6，顯著降低90%，可見十字花科蔬菜對於抑制身體發炎有很顯著的功效，改善飲食確實能夠促進健康。

防癌飲食｜5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，常見有5種引起發炎的食物：

紅肉和加工肉

● 如：漢堡、牛排、熱狗、香腸

蘇打水和其他含糖飲料

油炸食品

● 如：炸薯條

精製碳水化合物

● 如：白麵包、糕點

人造奶油、起酥油和豬油

資料來源：哈佛大學公共衛生學院營養系營養與

流行病學教授 Dr. Frank Hu

資料來源：《健康好生活》、劉博仁營養功能醫學專家

轉載自晴報