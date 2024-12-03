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拜登家族悲劇：亨特事件引發爭議，揭露妻女車禍、長子病逝及皮膚癌經歷
健康Tips

拜登家族悲劇：亨特事件引發爭議，揭露妻女車禍、長子病逝及皮膚癌經歷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　白宮12月1日宣佈，美國總統拜登（Joe Biden）已正式簽署其小兒子亨特（Hunter Biden）的赦免書。亨特此前在非法擁槍案及稅務案中遭判罪成，而拜登也曾表示，無意在卸任之前特赦兒子。

 

　　拜登的小兒子亨特於本年6月11日，被法院裁定逃稅隱瞞最少140萬元收入，和3項非法持有槍械相關控罪罪成，兩宗案件分別將於12月12日和16日宣判刑罰，將面臨最高25年監禁。對此，拜登曾表明，不會特赦兒子亨特，又發聲明表示接受案件審判結果，並在亨特考慮上訴時繼續尊重司法程序。美國白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）上月亦重申，拜登不會特赦亨特。

 

拜登特赦︱美國總統拜登特赦逃稅及違法擁槍細仔亨特 揭家族命運坎坷：妻女皆亡長子癌逝

拜登特赦︱美國總統拜登特赦逃稅及違法擁槍細仔亨特 揭家族命運坎坷：妻女皆亡長子癌逝

拜登特赦︱美國總統拜登特赦逃稅及違法擁槍細仔亨特 揭家族命運坎坷：妻女皆亡長子癌逝

拜登特赦︱美國總統拜登特赦逃稅及違法擁槍細仔亨特 揭家族命運坎坷：妻女皆亡長子癌逝

拜登特赦︱美國總統拜登特赦逃稅及違法擁槍細仔亨特 揭家族命運坎坷：妻女皆亡長子癌逝

 

　　不過，即將在下月卸任的拜登周日發聲明表示：「今天，我簽署了對我兒子亨特的赦免書。從我上任那天起，我就說過我不會干涉司法部的決策，儘管我看到我的兒子被選擇性地、不公平地對待，但我還是遵守了諾言。」拜登又説，「希望美國人能夠理解，為何一位父親和一位總統會作出這樣的決定。」

 

拜登家族命運坎坷：前妻與女兒車禍亡、長子腦癌病逝

 

　　其實，拜登家族一直以來被不幸事件環繞。1972年，在拜登首次當選州議員時，其第一任妻子內利亞·亨特（Neilia Hunter）和女兒娜奧米（Naomi Biden）不幸於一場車禍中喪生；同時，長子博（Beau Biden）和小兒子亨特（Hunter Biden）也身受重傷。直至悲劇發生3年後，拜登與現任妻子吉爾（Jill Biden）相遇，1977年再婚，二人共同撫養2名兒子和1名女兒。

 

拜登特赦︱美國總統拜登特赦逃稅及違法擁槍細仔亨特 揭家族命運坎坷：妻女皆亡長子癌逝

拜登特赦︱美國總統拜登特赦逃稅及違法擁槍細仔亨特 揭家族命運坎坷：妻女皆亡長子癌逝

拜登特赦︱美國總統拜登特赦逃稅及違法擁槍細仔亨特 揭家族命運坎坷：妻女皆亡長子癌逝

拜登特赦︱美國總統拜登特赦逃稅及違法擁槍細仔亨特 揭家族命運坎坷：妻女皆亡長子癌逝

 

　　可惜的是，當初從車禍中躲過一劫的拜登長子博，原從事司法工作，曾任特拉華州總檢察長，能力優秀，被視為父親拜登在政壇上的希望。但博卻在2010年出現輕微中風現象入院，2013年進入一間癌症中心接受治療。2015年5月，博的腦部病情突然惡化，在同月病逝。拜登與前妻所生的子女，僅剩下面臨入獄的小兒子亨特，這對於81歲的老父親拜登而言，打擊及憂心不言而喻。

 

拜登與現任夫人曾同患「基底細胞癌」

 

　　除了長子博患腦癌不幸離世，2023年2月，拜登亦在接受身體檢查後切除了癌細胞組織，經檢驗證實是「基底細胞癌」，是一種常見的皮膚癌。其夫人吉爾在1月時，亦曾證實患上同一種癌症，接受手術後也已經康復。

 

　　皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma，BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。

 

　　患者以白皮膚者居多，因他們的皮膚本身沒有天然的黑色素保護，易受紫外光破壞；由於紫外線的破壞性會積聚，30歲或以上及長時間在烈日下工作的人士亦屬高危一族。

 

　　史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

 

　　一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#健康問題#癌症#逃稅#亨特#拜登#亨特·拜登#白宮#非法擁槍#納莉亞·亨特#喬·拜登#吉爾·拜登#博·拜登#皮膚癌#史泰祖
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