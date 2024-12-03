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48歲舒淇素顏照曝光，凍齡狀態引熱議：皮膚好到妝前妝後無差
健康Tips

48歲舒淇素顏照曝光，凍齡狀態引熱議：皮膚好到妝前妝後無差

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣「性感女神」舒淇出道多年，一直以演技及美貌圈粉無數。平日喜愛於社交平台上分享生活日常的舒淇，日前分享了一張超近距離自拍，令不少網民大嚇一跳之餘，其全素顏近照更透露驚人凍齡狀態，令不少粉絲都大讚：「心臟受不了！」

 

　　48歲金馬影后舒淇昨日（28日）社交平台Instagram分享全身素顏近照，相片中她身穿紫色上衣、牛仔褲，頭戴一頂紅色棒球帽，造型簡單樸素，而不少網民發現她臉上並沒有任何妝容，素顏樣子與妝後差別不大，皮膚狀況亦非常好，看上去極為凍齡，令不少網民都大讚「超美！」、「心臟受不了」。

 

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民

舒淇分享全身素顏近照，凍齡狀態引發熱議。（Instagram@sqwhat）

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民

不少網民發現她臉上並沒有任何妝容，素顏樣子與妝後差別不大，皮膚狀況亦非常好。（Instagram@sqwhat）

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民

不少網民都大讚「超美！」、「心臟受不了」（Instagram@sqwhat）

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民

48歲的舒淇出道多年外表仍如初出道時變化不大。（Instagram@sqwhat）

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民

平日「零偶包」亦經常會於網上分享自己的生活及工作日常。（Instagram@sqwhat）

 

　　樂於分享生活的她，周三（27日）亦曾分享超近距離自拍，相片中身穿暗紅色上衣的她，臉上敷著金色底、紅色線條花紋面膜，相片呈上下顛倒狀態，造型如同金色機械人一般，配文搞怪表示：「臉好尖」由於相片造型極為搞怪，當時亦令不少網民都表示大嚇一跳，但亦有不少人好奇她所使用的面膜牌子，笑指她相片如同「埃及法老」。

 

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民

早前她曾分享超近距離自拍，造型如同金色機械人一般，嚇壞網民。（Instagram@sqwhat）

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民

不少人好奇她所使用的面膜牌子，笑指她相片如同「埃及法老」。（Instagram@sqwhat）

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民

舒淇網上分享自己的生活及工作日常，展現平日最真實的一面。（Instagram@sqwhat）

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民

她的工作相片同樣明艷照人。（Instagram@sqwhat）

保養得宜｜48歲舒淇素顏近照曝光凍齡狀態超驚人 1近距離自拍嚇壞網民 
不少網民都大讚她極為貼地。（Instagram@sqwhat）

 

　　如今已48歲的舒淇，出道多年外表仍如初出道時變化不大，令不少網民都大讚保養得宜，平日「零偶包」亦經常會於網上分享自己的生活及工作日常，展現平日最真實的一面，令不少網民都大讚極為貼地。

 

保養得宜｜5大抗衰老食物

 

　　想要延長年輕狀態，生活及飲食方面調理皆不可或缺，食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

 

1.特級初榨橄欖油

降低壞膽固醇、中風風險和高血壓，內含單元不飽和脂肪，有助抗炎及減少皮膚老化。

 

2.綠茶

富含維生素B2及抗氧化劑，有助於緊緻肌膚、預防細紋或皺紋。

 

3.黑朱古力

有助降低血壓、膽固醇水平、減少炎症、促進皮膚血液循環、長時間保持皮膚水分；內含黃烷醇，有助保護皮膚免受陽光傷害，減少由陽光照射而誘發皺紋。

 

4.石榴

富含多種健康營養素及抗氧化劑宥助減少陽光傷害及皮膚色斑、`保護膠原蛋白。

 
5.西瓜

有助皮膚補水，另外含有富含維他命A、B及C。

 

資料來源：食品專家Pbil Bianchi

 

抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

 

　　年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

 

1.記憶衰退

補充卵磷脂及魚油

 

2.排便不順

補充纖維、好油脂和水分

 

3.免疫下降

補充優質蛋白質、鋅和植化素

 

4.關節不順

補充魚油和葡萄糖胺

 

5.腰痠背痛

補充鈣質、鎂和維他命D

 

6.代謝變差

補充維他命B群、維他命C、多喝水

 

資料來源：高敏敏營養師

 

資料來源：Instagram@sqwhat


轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#社交平台#演員#網絡熱話#舒淇#凍齡#Instagram#抗衰老#抗炎#橄欖油#綠茶#黑朱古力#石榴#西瓜#營養補充#記憶衰退#排便不順#免疫下降#關節不順#腰痠背痛
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