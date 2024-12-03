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2024全球十大最美女星：BLACKPINK成員三連冠，4韓星上榜，內地僅一人
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2024全球十大最美女星：BLACKPINK成員三連冠，4韓星上榜，內地僅一人

健康解「迷」
健康解「迷」

　　全球知名雜誌《Nubia》近日公布2024年全球十大最美女性排名，BLACKPINK成員Jisoo再次奪冠，創下連續三年稱霸的紀錄；而内地僅一名女星上榜。

 

2024全球最美女星｜全球最美女星前6名

 

　　本次全球最美女星TOP10的榜單中，第10至第4名的女星依次分別為：土耳其女演員Sila Türkoğlu、美國流行小天后Ariana Grande、BLACKPINK成員Rosé、好萊塢新生代女星Zendaya Coleman、美國女星Sydney Sweeney、内地人氣女星迪麗熱巴，以及韓國女團IVE成員張員瑛。

 

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第10名：土耳其女星Sila Türkoğlu。（圖自IG）

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第10名：土耳其女星Sila Türkoğlu。（圖自IG）

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第9名：美國女星 Ariana Grande。（圖自IG）

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第8名：韓國女星 Rosé（BLACKPINK成員）。（圖自IG）

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第7名：美國女星 Zendaya。（圖自IG）

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第6名：美國女星 Sydney Sweeney。（圖自IG）

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第5名：中國女星迪麗熱巴。（圖自微博）

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第4名：韓國女星張員瑛（IVE成員）。（圖自IG）

 

　　而名列第三的則是自土耳其的女星Hande Erçel，她擁有深邃的五官與175公分的高挑身材，19歲時就以土耳其小姐身份出道，隨後以演員和模特兒身分活躍於演藝圈。Hande Erçel更曾因登上「Top Beauty World」全球百大美女榜而受到矚目。

 

　　排行榜第二名為前韓國女團MOMOLAND成員Nancy。Nancy擁有美韓混血外貌，曾於團體中擔任領唱和領舞的角色，並以精緻的五官和白皙的肌膚而備受喜愛，自出道以來便是團體中的人氣成員，更曾多次榮獲韓國網友票選的「最美女偶像」稱號。

 

2024全球最美女星｜BLACKPINK Jisoo榮獲榜首

 

　　至於獲得本次排行榜第一名的Jisoo，除了是頂尖女團BLACKPINK的核心成員，如今成員們各自發展，她也積極往演員事業佈局，是現今備受矚目的新生代演員，其迷人外貌與優雅氣質廣受全球粉絲喜愛，獲選「2024年全球最美女性」殊榮，可謂實至名歸。

 

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第3名：土耳其女星 Hande Erçel。（圖自IG）

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第2名：韓國女星 Nancy（前MOMOLAND成員）。（圖自IG）

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

最美女星｜2024全球最美女星TOP10 BLACKPINK成員連續3年稱霸 内地僅一女星上榜

2024全球最美女星第1名：韓國女星 Jisoo（BLACKPINK成員）。（圖自IG）

 

　　值得關注的是，該次排行榜當中，除了冠軍Jisoo，第5名的迪麗熱巴是中國內地一線花旦，是今次前10名唯一上榜的中國女星。此外，在這10名中共有4位韓國藝人，更展現了K-POP的國際影響力與文化魅力。

 

2024全球最美女星｜《Nubia》Magazine 2024全球最美女性完整排名

1.韓國女星 Jisoo（BLACKPINK成員）

2.韓國女星 Nancy（前MOMOLAND成員）

3.土耳其女星 Hande Erçel

4.韓國女星 張員瑛（IVE成員）

5.中國女星 迪麗熱巴

6.美國女星 Sydney Sweeney

7.美國女星 Zendaya

8.韓國女星 Rosé（BLACKPINK成員）

9.美國女星 Ariana Grande 

10.土耳其女星 Sıla Türkoğlu

 

同場加映：5大抗衰老食物

 

　　食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

 

1.特級初榨橄欖油

降低壞膽固醇、中風風險和高血壓，內含單元不飽和脂肪，有助抗炎及減少皮膚老化。

 

2.綠茶

富含維生素B2及抗氧化劑，有助於緊緻肌膚、預防細紋或皺紋。

 

3.黑朱古力

有助降低血壓、膽固醇水平、減少炎症、促進皮膚血液循環、長時間保持皮膚水分；內含黃烷醇，有助保護皮膚免受陽光傷害，減少由陽光照射而誘發皺紋。

 

4.石榴

富含多種健康營養素及抗氧化劑宥助減少陽光傷害及皮膚色斑、`保護膠原蛋白。

 
5.西瓜

有助皮膚補水，另外含有富含維他命A、B及C。

 

資料來源：食品專家Phil Bianchi

 

轉載自晴報

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