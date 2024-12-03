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長者出行 東京輪椅的士平過香港？日本無障礙旅遊攻略
照顧者

長者出行 東京輪椅的士平過香港？日本無障礙旅遊攻略

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記
PHOTO:相片由作者提供

　　又到旅遊旺季。與老友記一起出遊，常備輕盈的輪椅傍身，方便他們隨時休息，坐著輕鬆觀光，是不少護老者的選擇。輪椅旅行已見普遍，筆者曾與照顧對象暢遊日本，發現東京的輪椅的士，比香港容易預約，短途車費亦比香港更便宜。也試過在日本當地租用輪椅，直送至酒店，十分方便。

 

　　筆者的其中一位照顧對象，是長期病患者，習慣了邊走邊休息。考慮到日本的無障礙設施充足，鎖定東京為主要目的地，並計劃租用輪椅以作不時之需。

 

　　出發前，在港日兩地的輪椅網站格價，得悉日本的「有限会社移動サポート」（Ido Support）公司，專攻旅遊輪椅出租市場，可用英語以電郵溝通，網上信用卡付款。租期最短由一日起。顧客可按照使用者體重、座椅寬度，以及車輪直徑等條件，挑選合適的輪椅，更可以免費要求加裝安全帶。

 

出租輪椅   直送酒店

 

　　以筆者租用的輕便手動輪椅（16吋車輪）為例，一星期租金為3,500日圓（約182港元）。輪椅直送至東京的酒店，返港前於成田機場以速遞歸還，運費另計。

 

　　到埗東京後，照顧對象有時坐輪椅代步。為了節省時間，曾數度透過酒店預約輪椅的士，直接前往市內景點。走出酒店門外一看，不就是平日常見的黑色的士？車尾後門也沒有香港輪椅的士常見的斜台啊！

 

　　只見司機從容地拉開後座趟門，安裝外置斜板連接行人路。再把車廂後座左邊、以及司機旁邊的座位收起，形成的空間，剛好讓輪椅進入。如是者不消五分鐘，普通的士迅速變身輪椅的士。司機禮貌地把輪椅推上車，細心綁穩。

 

長者出行 東京輪椅的士平過香港？日本無障礙旅遊攻略

筆者於東京乘搭「通用設計的士」JPN TAXI時，司機即場於後座架設斜板，供輪椅乘客上落。

 

長者出行 東京輪椅的士平過香港？日本無障礙旅遊攻略

司機主動協助輪椅乘客上車。(圖片來源：日本交通株式會社網站)

 

　　原來，這些輪椅的士屬於「通用設計的士」（UDタクシー／Universal Design Taxi），原意傷健共融，方便所有乘客使用。而東京常見的「通用設計的士」，多為豐田 JPN TAXI 型號，全東京超過四千輛。它貌似倫敦黑色的士，有四個乘客座位。有需要時卻可以收起前後座，騰出空間供輪椅乘客進駐。

 

　　在香港，與 JPN TAXI 同款的「豐田金豐混能的士」，亦有提供輪椅的士服務，普遍被稱為「細輪椅的士」。雖然設計與用途一樣，兩地收費模式卻有明顯分別。

 

長者出行 東京輪椅的士平過香港？日本無障礙旅遊攻略

這款通用設計的士，貌似倫敦的士，可接載輪椅乘客，屬於豐田JPN TAXI型號，在東京較常見。香港亦有同類車款。(圖片來源：KM Taxi網站)

 

長者出行 東京輪椅的士平過香港？日本無障礙旅遊攻略

司機把JPN TAXI 的士左邊後座座位摺起，並把左邊前座座位推前，即可變身「輪椅的士」。輪椅進入車廂後，需轉90度角，面向車頭。(圖片來源：日本交通株式會社網站)

 

通用設計的士「大變身」   輪椅友善

 

　　相比香港各款輪椅的士，均需徵收預約費，由120港元起跳，東京的 JPN TAXI 即時電召，電召費僅需500日圓（約26港元），比香港便宜得多。

 

　　至於總車費，以筆者在東京的其中一程為例，全程約5.4公里，連同電召費為3,240日圓（約168港元）。同一距離，在香港使用輪椅的士，預約費連車費至少185港元，也比東京略貴。

 

　　不過，東京的「通用設計的士」JPN TAXI 載客人數有限，，如果接載輪椅乘客，就只能讓一名照顧者共乘。至於日本其他城市的「通用設計的士」，輪椅乘客及共乘人數，則視乎所屬地區車隊以及車款而定，部分車款像香港的大型輪椅的士，於車尾斜台上落。

 

長者出行 東京輪椅的士平過香港？日本無障礙旅遊攻略

當JPN TAXI接載輪椅乘客時，只能讓一位照顧者共乘。(圖片來源：日本交通株式會社網站)

 

網路指南   評估景點與住宿

 

　　若然路途較遙遠，或者使用高身以至電動輪椅，也可考慮包車租用福祉車。這類車款像七人車，配有自動升降設備，載客量亦比 JPN TAXI 多。另一方面，日本的公共交通工具如巴士、地鐵、鐵路及新幹線，均屬「輪椅友善」，95%車站能夠完全無障礙通行。

 

　　解決了交通問題，住宿和景點又如何？專為日本無障礙旅遊而設的網站 Accessible Japan，詳列當地無障礙出行資訊，包括設有無障礙房間的酒店名單，以及主流景點的無障礙設施介紹等。

 

　　惟獨是食肆，特別是身處傳統日式建築的餐廳，未必有斜台供輪椅上落，宜事先向食肆查詢。幸好人有三急，在日本也不難應付，大部分地鐵及鐵路站、公共建築、百貨公司，大型超級市場等，均設有無障礙洗手間，既清潔亦方便。

 

長者出行 東京輪椅的士平過香港？日本無障礙旅遊攻略

東京不少酒店均設有無障礙房間。圖為Keio Plaza Hotel Tokyo的通用設計雙人房，提供無障礙設施，於Accessible Japan網站有相關介紹。(圖片來源：Accessible Japan)

 

長者出行 東京輪椅的士平過香港？日本無障礙旅遊攻略

筆者在東京曾經租用兩張日本品牌輪椅。左邊的輕便輪椅，7日租金為3,500日圓，直送至酒店，運費另計。

 

　　與老友記出遊，最緊要出入平安，身體健康。隨著無障礙出行愈見方便，不妨把握機會與老友記實現旅行夢想，留下美好回憶。

 

Ido Support 輪椅出租網址（英語）：https://www.ido-support.com/english/wchair.html

日本交通株式會社「通用設計的士」（日本語）網址：https://www.nihon-kotsu-taxi.jp/barrier/disability/

Accessible Japan 網址（英語）：https://www.accessible-japan.com/

 

Tags:#長者出行#東京輪椅的士#無障礙旅遊#輪椅旅行#輪椅的士#出租輪椅#護老者#無障礙設施#無障礙房間#無障礙洗手間#斜台#豐田 JPN TAXI#福祉車
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