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回家熟悉的味道！今期素湯：菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯
食得有營
素食
健康好煮意
湯水食療

回家熟悉的味道！今期素湯：菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　還沒有到家門，門外已經聞到，廚房傳來一陣陣米飯的氣味。這份熟悉感，一下子讓人回到小學放學回家的情景。不對，不只是米飯的香氣，還有一個熟悉的味道，好像是蒸梅菜 …… 又好像在煮菜湯，究竟是甚麼的呢？媽媽知道我要回家，已經急不及待的，準備了一道道家常菜，除了雜菜齋煲以外，還有 …… 她最愛煮的「菜乾湯」。

 

　　菜乾湯！離家以後，大概是飲食習慣不太一樣的關係，沒甚麼看得見和吃得到。很久以前，看過鄰居會拿出一束束的白菜乾，放在晾衣架上，太陽底下曬乾。偶然，會看見雜貨店的門前，有正在晾曬著果皮呀，菜乾呀等乾貨。不過，現在，地方空間這麼的窄小，連人行道走路的空間也有限，已經沒有幾戶人家，會有這個習慣的了。

 

　　每到秋冬，家裏面，都是菜乾湯和菜乾粥登場的季節。因為不能下肉塊，媽媽特意的買來了腰果。「聽說腰果煲起來的，有種厚實感，很有肉的味道。」 她興奮地分享著。據說菜乾性微寒味甘，媽媽總愛在湯裏加片果皮。不知道這個做法，有沒有袪寒的功效，但那份味道就一直留在記憶之中。「對，這就是媽媽菜乾湯！」

 

菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯（4人份）

 

回家熟悉的味道！今期素湯：菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯

 

預備時間：15分鐘

 

煮食時間：1小時

 

材料：

 

回家熟悉的味道！今期素湯：菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯

 

白菜乾 1束／紅蘿蔔（中） 2個／乾雪耳 半個／乾百合 1湯匙／乾蓮子 1湯匙／無花果乾 2顆／南北杏 1湯匙／原味腰果 2湯匙／果皮 1塊

 

調味：

鹽 1.5茶匙  

 

工具：

砧板／菜刀／剪刀／大沙律（拉）碗／煮鍋／湯匙／茶匙／木舀／湯碗

 

步驟：

 

　　1.    用熱水，分別泡浸白菜乾（如圖），和乾雪耳、乾百合、乾蓮子、無花果乾、南北杏、原味腰果和果皮（如圖）10分鐘。

 

回家熟悉的味道！今期素湯：菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯

回家熟悉的味道！今期素湯：菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯

 

　　2.    剪去菜乾的根部（硬的部分）。

 

　　3.    剪去雪耳的蒂（硬的部分），並剪成3至4份。

 

　　4.    用清水徹底洗淨所有浸泡過的食材，尤其是菜乾，最好用清洗毛巾的方法，加以清洗。

 

　　5.    洗淨紅蘿蔔，切去頭，斜切成片（如圖）。

 

回家熟悉的味道！今期素湯：菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯

 

　　6.    倒4湯碗的清水於煮鍋之中，放入果皮（如圖），蓋上鍋蓋，以大中火煮沸。

 

回家熟悉的味道！今期素湯：菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯

 

　　7.    放入其餘食材，蓋上鍋蓋，以中火煮1小時。

 

　　8.    煮好以後，加入食鹽，攪拌均勻便可。

 

筆記：

 

1.    腰果含不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質等，可提升抵抗力。

2.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3.    白菜乾含有胡蘿蔔素、維生素C和礦物質等有助提升免疫力的營養素。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#食譜#素食譜#湯水#菜乾紅蘿蔔腰果雪耳湯#白菜乾#紅蘿蔔#雪耳#無花果乾#腰果
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