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67歲男子腰痠背痛揭前末期前列腺癌，轉移肝骨腫瘤指數60倍，3個月治療癌細胞全消失
健康Tips

67歲男子腰痠背痛揭末期前列腺癌，轉移肝骨腫瘤指數60倍，3個月治療癌細胞全消失

健康解「迷」
健康解「迷」

　　莫名腰痠背痛可能是患癌徵兆？台灣一名67歲男子，出現莫名腰痠背痛，行路愈來愈吃力，直至某天站不起來才前往就醫，結果竟揭患前列腺癌末期，且轉移肝臟及多處骨骼。

 

前列腺癌｜男子腰痠背痛竟患前列腺癌末期

 

　　台灣三軍總醫院泌尿外科主治醫生楊明昕分享案例指，67歲的陳先生數月前行路愈來愈吃力，還出現莫名腰痠背痛，本以為是年紀大了，直至某天幾乎站不起來，才到醫院檢查。

 

　　楊明昕醫生指，該患者在檢查時發現，PSA指數高達254ng／dl，是正常數值的60多倍，前列腺切片確診為前列腺癌，經進一步電腦斷層掃描發現，癌細胞已轉移肝臟及多處骨骼，診斷為前列腺癌末期。

 

荷爾蒙治療｜治療3個月癌細胞幾乎全消失

 

　　最終該名患者以荷爾蒙治療為主，治療3個月後PSA數值從254ng／dl降到2ng／dl，後續追蹤數值都維持在0.04ng／dl以下，肝臟及多處骨骼的癌細胞也幾乎消失，患者全身疼痛症狀大幅改善，從原本不能走路，變成能夠正常走路，癌症病灶也都控制良好。

 

　　楊醫生提醒，前列腺癌荷爾蒙療法因睪固酮濃度降低，部分患者可能出現疲倦無力、骨質疏鬆等副作用，最好的改善方式就是運動，建議多走路、跑步，幫助提升體力，可減輕副作用。

 

前列腺癌｜早期通常沒症狀 1類人屬高風險

 

　　台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，前列腺癌是台灣中老年男性常見癌症之一，尤其50歲以上的中老年男性屬於高風險人群，隨年齡增長、生活飲食習慣及家族遺傳因素影響，罹患前列腺癌的風險亦會大幅增加。

 

　　查岱龍續指，早期前列腺癌通常沒症狀，當腫瘤侵犯尿道、膀胱時，會出現頻尿、夜尿、排尿不順等症狀，但多數病患會誤以為是老化造成，直到出現血尿、甚至全身痠痛就醫，發現已確診晚期前列腺癌。

 

　　他表示，睪固酮濃度是攝護腺癌控制關鍵，濃度愈高、癌細胞增長速度愈快，臨床統計約三分之一患者被診斷時，癌細胞已擴散。因此他建議，男士50歲後應定期檢查攝護腺特異抗原指數（PSA），才能早期發現，儘早接受治療。

 

前列腺癌｜6大前列腺癌症狀

 

　　前列腺癌委員會根據「國際癌症研究機構 （IARC）」全球癌症觀測站的數據，評估了全球185個國家地區的前列腺癌發病率和死亡率變化，並於本月4日公佈研究結果。研究指出，前列腺癌是目前導致男士死亡和殘疾的主要原因，全球男性患該癌症比例為15%，死亡率僅次於肺癌。數據顯示，2020年有140萬宗前列腺癌新症、約37.5萬人死於前列腺癌。研究根據數據作出預測，到了2040年，全球將會有290萬人確診前列腺癌，相比2020年增幅逾1倍，相當於每1小時就有330名男性被告知罹患該癌症；而因前列腺癌離世的人數將增近70萬人，即上升約85%。

 

前列腺癌主要有6大症狀：

 

1. 尿頻、夜尿、排尿困難、尿流速變慢等類似前列腺肥大症狀；

2. 忽然出現勃起功能障礙；

3. 精液出血；

4. 血尿；

5. 下背、髓部、骨盆或大腿呈疼痛或僵硬；

6. 骨頭疼痛（前列腺癌最常轉移至脊椎骨等骨頭）

 

前列腺癌｜改善飲食習慣 預防癌症

 

　　本港泌尿科專科醫生葉維晉稱， 華人罹患前列腺癌趨增，與西方飲食文化不無關係，又預期隨著港人越來越長壽，本港前列腺癌個案亦會越來越多，認為要預防癌症可由飲食著手，包括多食蕃茄等抗氧化蔬果。他舉例美、德及英等地不乏有專家提出的植物療法，例如鋸棕櫚（Saw Palmetto）、奧米加3（Omega 3）食物等；中國也有專家提出綠茶亦有效抗癌。不過，葉維晉重申飲食之外，仍建議男士年年驗身，建立多食蔬菜、少食紅肉的健康飲食習慣。

 

前列腺癌｜前列腺癌篩檢

 

　　根據衛生署資料，目前前列腺癌篩檢有兩種測試，分別為肛門指檢及前列腺特異抗原血檢驗。

 

　　進行肛門指檢時，醫生會將戴上手套的手指放進病人的直腸中，從而判斷貼近直腸的前列腺是否有異常。

 

　　前列腺特異抗原血檢驗則需要抽取病人的血液樣本，從而量度血液中的前列腺特異抗原水平。前列腺特異抗原是由前列腺製造，並釋放到血液中。其中有幾種前列腺的異常情況， 如：前列腺肥大症（BPH）、前列腺炎或前列腺癌都可以令血液中的前列腺特異抗原水平上升。

 

同場加映：12種最佳抗癌食物

 

　　台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

 

12種防癌食物

 

西蘭花、紅蘿蔔、豆類、莓果、堅果、橄欖油、薑黃、柑橘類水果、亞麻籽、番茄、大蒜、魚

 

轉載自晴報

 

Tags:#前列腺癌#癌症#治療#健康問題#健康#痛症#網絡熱話
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