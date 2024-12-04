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19歲少女愛吃麻辣燙患6cm盆腔囊腫！網民揭黑心湯底全是化學調味料
健康Tips

19歲少女愛吃麻辣燙患6cm盆腔囊腫！網民揭黑心湯底全是化學調味料

健康解「迷」
健康解「迷」

　　少吃為妙！源自四川省的「麻辣燙」是不少人在冬天的最愛，不過近日有内地網民爆料，很多麻辣燙的香濃湯底都是假的，原料中充滿各種化學調味料；更有19歲女子自稱因愛吃麻辣燙，結果患上鵝蛋般大的盆腔囊腫。

 

　　據內地媒體報道，近日，「人人愛吃的麻辣燙也塌房了」話題登上熱搜。有網民揭發黑心業者製作假麻辣燙湯底，指麻辣燙最具特色的濃郁湯底，實際上全是由化學調味料叠加而成：

 

　　喜歡又香又濃的乳白色高湯是吧？那就先加「三花蛋白」調色，再加一些「增香高讓湯」調味，再加入「辣椒精」提升香辣度。攪拌均勻後，色香味俱全的底料就做好了！

 

　　網民再列出麻辣燙的原料清單，可見一碗麻辣燙湯底中，有多達十多樣化學調味料，包括乙基麥芽酚、肥腸嫩脆劑、滷肉護色劑等。類似這種用化學原料製作麻辣燙的實驗影片，還有不少數量在網上流傳。

 

食用安全︱19歲女愛吃麻辣燙慘罹6cm盆腔囊腫 網民起底原料清單：全是化學調味料

食用安全︱19歲女愛吃麻辣燙慘罹6cm盆腔囊腫 網民起底原料清單：全是化學調味料

食用安全︱19歲女愛吃麻辣燙慘罹6cm盆腔囊腫 網民起底原料清單：全是化學調味料

食用安全︱19歲女愛吃麻辣燙慘罹6cm盆腔囊腫 網民起底原料清單：全是化學調味料

食用安全︱19歲女愛吃麻辣燙慘罹6cm盆腔囊腫 網民起底原料清單：全是化學調味料

食用安全︱19歲女愛吃麻辣燙慘罹6cm盆腔囊腫 網民起底原料清單：全是化學調味料

食用安全︱19歲女愛吃麻辣燙慘罹6cm盆腔囊腫 網民起底原料清單：全是化學調味料

食用安全︱19歲女愛吃麻辣燙慘罹6cm盆腔囊腫 網民起底原料清單：全是化學調味料

食用安全︱19歲女愛吃麻辣燙慘罹6cm盆腔囊腫 網民起底原料清單：全是化學調味料

 

19歲女愛吃麻辣燙慘罹盆腔囊腫

 

　　麻辣燙湯底被加入「科技猛料」的消息曝光後，有一名19歲女網民分享受害經驗，表示自己曾非常愛吃麻辣燙，連續吃了3年，結果體檢被查出長有一顆6cm大的盆腔囊腫，巨如鵝蛋，令她相當無奈。

 

　　此外，還有網民自稱暑假時每星期吃一次麻辣燙，感覺也不算太頻繁。結果被查出尿酸飆高至正常值的兩倍：

 

　　吃到痛風了。現在腳趾頭巨痛，特別是冷的時候，疼得鑽心！

 

　　對此食安亂象，有網民分享，小時候爸媽賣麻辣燙，每日熬湯到半夜12點，辣椒都是放入絞肉機後手搖著絞碎，全是真材實料。但如今的麻辣燙只要將化學原料全部攪在一起即可，「黑心麻辣燙哪有時間熬湯？」。

 

　　除了麻辣燙，無湯的「麻辣香鍋」也很受大衆歡迎，但同樣面對製造過程中添加過多化學品的問題。有網民直言，這種麻辣食物「九個人吃完六個人拉肚子」，不是因為太辣，而是太多化學合成品；就算只有配料也可以造假。

 

十大「超加工食品」：日食一份增18%早死風險

 

　　註用營養師陳國賓（Leslie）曾表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出越來越多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

 

　　另外，有不少外國研究都證實，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份早死風險增18%。而每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險，有損健康，還會增加患癌機率。

 

十大超加工食品

 

加工肉食，如腸仔

加熱即食食品，如叮飯和即食Pizza

大量生產的麵包

雪糕

朱古力

蛋糕

雞塊

汽水

罐頭湯

穀物早餐

 

轉載自晴報

 

Tags:#痛風#囊腫#健康問題#網絡熱話#食用安全#快餐店#健康#食品安全#飲食#四川省#化學調味料#盆腔囊腫#超加工食品#罐頭食品#素食
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