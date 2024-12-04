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樂壇巨匠劉家昌病逝終年81歲！長期受腦及肺腫瘤困擾
健康Tips

樂壇巨匠劉家昌病逝終年81歲！長期受腦及肺腫瘤困擾

健康解「迷」
健康解「迷」

　　樂壇巨匠劉家昌今日(3日)驚傳病逝，終年81歲。惟台灣經紀人暫時未有回覆，不過有傳媒則已引述其香港友人證實死訊，並指家昌屬羊，真實年齡是81歲，而非網傳的83歲。據了解，劉家昌生前一直受腦及肺部腫瘤困擾，而且不願積極治療。

 

　　劉家昌過去曾有2段婚姻，他與第一任妻子江青育有一子，離婚後，又與影后甄珍結婚，又再生下歌手兒子章立衡（前名劉子千）。不過，後者曾因金錢糾紛，與劉家昌早年不斷公開作罵。

 

暴瘦傳健康亮紅燈

 

　　劉家昌今年7月上載了一張自己近照，相中他骨瘦如柴，面色十分差，健康狀況令人憂慮。他當時指控甄珍在北京偽造文書，令自己經營14年的公司帳本全部沒收。劉家昌又聲稱，由於鷹潭公安「被收買」，衝進公司的會計室沒收了14年來的帳本，將公司暗中凍結，讓他難以接受努力了14年的成果，被一群「貪官污吏」毀了，悲喊「只能求助中紀委，保護我們中國是有法治尊嚴的國家」

 

　　最後，他強調自己別無所求「只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》」。

 

巨匠殞落｜劉家昌驚傳離世傳腦及肺部有腫瘤 享年81歲

樂壇巨匠劉家昌今日(3日)驚傳病逝，終年81歲。

巨匠殞落｜劉家昌驚傳離世傳腦及肺部有腫瘤 享年81歲

劉家昌過去曾有2段婚姻，他與第一任妻子江青育有一子，離婚後，又與影后甄珍結婚，又再生下歌手兒子章立衡（前名劉子千）。

巨匠殞落｜劉家昌驚傳離世傳腦及肺部有腫瘤 享年81歲

劉家昌後來因金錢糾紛與前妻甄珍及兒子反面。

巨匠殞落｜劉家昌驚傳離世傳腦及肺部有腫瘤 享年81歲

劉家昌是樂壇巨匠。

 

劉家昌大控訴

 

　　劉家昌曾談到離婚官司爆料指甄珍母子被北京律師欺騙：「付了幾次上千萬台幣的律師費，還要付我方一千萬的訴訟費。一審一審的敗訴，像撒錢到海裡，沒完沒了。章家珍跟你的律師商量打贏了才有律師費。他們會撒腿就跑了。」

 

　　劉家昌更說原以為自己賺的錢夠甄珍母子用一輩子，豈料他們為打官司已賣掉好幾戶房子來付律師費：「沒賺過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血」。

 

音樂成就非凡

 

　　劉家昌音樂才華非凡，曾打造不少經典金曲，最廣為人知的是鄧麗君的《獨上西樓》、甄妮的《誓言》、鳳飛飛的《有真情有活力》、歐陽菲菲的《嚮往》、劉文正的《諾言》、費玉清的《晚安曲》、《中華民國頌》，他創作的電影同名主題曲亦有《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#甄珍#劉家昌#台灣#香港#病逝#音樂人#娛樂新聞#江青#章立衡#劉子千#鄧麗君#甄妮#鳳飛飛#歐陽菲菲#劉文正#費玉清
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