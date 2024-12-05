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八仙嶺4人行山遭蜜蜂襲擊，1男子失聯4小時後不治！專家教你蜂螫4大應急處理法
健康Tips

八仙嶺4人行山遭蜜蜂襲擊，1男子失聯4小時後不治！專家教你蜂螫4大應急處理法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　行山人士注意！於本月3日有4名行山男女在八仙嶺郊野公園遠足期間遇上蜜蜂攻擊，1名男子被螫咬後失聯近4小時後尋回，身上逾10處螫傷昏迷，送院後終告不治。有專家指出，被1-3隻蜜蜂螫傷足以出現嚴重過敏。

 

蜜蜂螫傷｜2男2女行山遭蜂襲 1女受傷1男亡

 

　　警方昨日（3日）下午約4時15分接獲報案，指4名行山人士，分別是2男2女在八仙嶺郊野公園衛奕信徑第九段行山時，懷疑遇到蜜蜂攻擊。其中一名54歲女子頭部和手腳被螫傷，送往那打素醫院治理時清醒；另一名男子則失聯近4小時。

 

　　救援人員直至晚上8時許於近犁壁山尋獲男子，但男子當時已經昏迷，身上手上有至少10多處被螫咬，送到東區醫院後證實不治。

 

　　據了解，2男2女均有行山經驗，4人早上9時從新浪潭路出發，途經衛奕信徑遭到蜜蜂襲擊，當時4人各自逃離現場。

 

蜜蜂螫傷｜專家：被1-3隻蜜蜂螫傷足以出現嚴重過敏

 

　　香港大學醫學院急症醫學臨床助理教授林沛堅指出，一旦被蜜蜂螫傷後，患者反應可以因人而異。據本港臨床個案上，大多病人只是被1-3隻蜜蜂螫傷，惟亦可以有嚴重反應。而蜜蜂數量愈多，理論上毒液引起的反應會愈大，被蜂螫後可出現過敏性休克，引致氣道收窄及窒息，以至血壓大幅下降，上述症狀可於數分鐘內出現。

 

蜜蜂螫傷｜蜂螫應急4大處理方法

 

　　行山期間遭蜜蜂螫傷事件時有發生。本港急症科專科醫生鍾浩然早前接受傳媒訪問時建議，被蜂螫刺傷後應急4大處理方法：

 

1. 可嘗試以指甲將蜂針拔走，但留意不可用力擠壓皮膚

2. 以清水洗淨傷口

3. 可以冰敷紓緩紅腫疼痛

4. 出現任何受傷反應都應立即求醫

 

資料來源：急症科專科醫生鍾浩然

 

蜜蜂螫傷｜紅十字會教自救貼士

 

　　香港紅十字會亦曾在Facebook發帖提醒，指若在郊外不幸被蜜蜂或其他昆蟲螫傷或咬傷，後果可大可小，輕則即時傷口痕癢、腫脹或疼痛，重則甚至出現呼吸困難或過敏性休克，「記住以下貼士，萬一有咩事都可以幫到身邊人或者自救！」

 

蜜蜂螫傷｜4人八仙嶺遠足遇蜂襲 1男走失4小時被尋獲 全身逾10處針孔送院不治【附蜂螫應急4大處理方法】

 

蜜蜂螫傷｜4人八仙嶺遠足遇蜂襲 1男走失4小時被尋獲 全身逾10處針孔送院不治【附蜂螫應急4大處理方法】

 

● 首先要保持鎮定

● 如果傷口留有螫針，用卡片或眉鉗將螫針刮走

● 用清水沖洗傷口

● 可冷敷傷患處，減輕痛楚和紓緩腫脹

● 盡快去醫院治理

 

轉載自晴報



Tags:#健康問題#過敏#昆蟲#行山安全#蜜蜂螫傷#過敏反應#急救處理#戶外活動#蜜蜂攻擊#香港紅十字會
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