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幸福感排行榜：國際研究揭示5類人幸福感，已婚者居首，恨拖拍單身族墊底！1類人有伴不如單身
健康Tips

幸福感排行榜：國際研究揭示5類人幸福感，已婚者居首，恨拖拍單身族墊底！1類人有伴不如單身

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不婚不育真的能幸福一生嗎？有研究招募全球12個國家受試者，將其分成5類人，從6項「幸福感」指標進行評分。結果發現，渴望「有拖拍」卻一直單身的人士，幸福感滿意程度最低；另有1類人即使有伴，幸福感體驗卻不如單身。

 

　　據《Evolutionary Psychological Science》近期刊載的研究，來自12個國家包括美國、英國、中國、日本、俄羅斯、西班牙、波蘭、烏克蘭、賽普勒斯、阿曼、秘魯及埃及的研究員，招募同樣來自以上12個國家、共6338名受試者，對自身幸福感進行評分。受試者平均年齡為32.7歲，被分類為5大族群：

 

● 已婚人士（29.4%）

● 有正在交往的伴侶（23.5%）

● 自願單身（不渴望戀愛；19.3%）

● 非自願單身（渴望戀愛但未能吸引對象；12.2%）

● 分手後單身（9.1%）

 

　　研究團隊針對上述5類人進行問卷調查，測試6項關於評估幸福感程度的重點指標，包括生活滿意度、情緒幸福感、快樂程度、樂觀程度、生活意義與關係滿意度。

 

「已婚人士」最幸福 打臉不婚主義

 

　　研究分析結果顯示，「已婚人士」在6項指標中皆獲得最高分數；相反，「非自願單身者」的各項指標得分則位居最後。反映「已婚」狀態比崇尚單身或尚未結婚的伴侶，擁有最高程度的幸福感。

 

　　而值得注意的是，不同的單身狀態在情緒幸福感、樂觀程度和生活意義方面感受具有落差。其中，不特別渴望擁有戀愛關係的「自願單身者」，通常比「分手後被迫單身」的人更分數更高，原因或許是後者還未能完全抽離上一段感情，情緒狀態較不穩定，未能完全享受單身生活，但前者本身已對單身狀態感到滿意，因此更易獲得快樂。

 

1種伴侶狀態不如單身

 

　　不過，研究團隊亦發現，有些人即使身處戀愛關係，幸福感體驗卻不如單身。研究作者Menelaos Apostolou 表示，親密關係的「品質」實際上比「狀態」更能影響情緒幸福感，尤其是高品質的親密關係在不同文化背景或性別下，都會對個人的情緒健康和生活滿意度有顯著貢獻：「擁有伴侶者都比單身者呈現出更明顯的正面情緒，如快樂、有自信等；單身者則流露出更多的內疚、悲傷等負面情緒。」

 

　　不過，Apostolou 強調這種幸福感並非僅僅來自於「擁有伴侶」的狀態，而更取決於關係品質帶來的感受。一些關係品質差的伴侶即使已婚，也可能比單身者收穫更多負面情緒和更低的生活滿意度，反映單身與不幸福感未必有絕對關聯性，不適合的關係反而可能帶來負面影響。因此，Apostolou 認為，不應為了追求特定關係狀態而勉強自己。

 

12大「出pool」地雷：切勿過度關心

 

　　除了幸福感排行，Apostolou還曾發表研究分析734名受試者發現，有12種行為不利於調情或感情升溫。想「出pool」的人要注意別踩雷：

 

12大「出Pool」地雷

 

● 衛生習慣不佳

● 心不在焉

● 過度關心對方

● 口出惡言

● 外表醜陋

● 缺乏智慧

● 過度自戀

● 缺乏幽默

● 不適當肢體接觸

● 過度自卑

● 吝嗇

● 價值觀不合

 

轉載自晴報

 

Tags:#分手#網絡熱話#拍拖#結婚#不育#健康
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