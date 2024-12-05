86歲言情小說教母瓊瑤自殺身亡，遺書影片曝光！專家揭2種性格易鑽牛角尖，留意9大輕生警號
「言情小說教母」瓊瑤今日（4日）在家中輕生死亡，留下長文遺書，似乎早已為離世做好準備。有臨床心理學家就曾拆解輕生的9大警號，並指出有2種性格較容易「鑽牛角尖」。
綜合台媒報道，瓊瑤於下午約1時22分在淡水區住宅輕生死亡。據悉，救護人員獲報到場時，發現已無呼吸心跳，當場證實死亡，享壽86歲。其63歲兒子表示，母親留有遺書，交代秘書中午回家看看，入屋後發現母親身亡。
瓊瑤今日（4日）被發現在淡水區的住宅輕生離世。（瓊瑤Facebook圖片）
瓊瑤生前留下長文遺書及一段影片，由秘書淑玲在其社交平台代發，估計一早已為離世做好準備。（瓊瑤Facebook圖片）
「言情小說教母」瓊瑤身兼知名作家、編劇、製作人，本名陳喆。（瓊瑤Facebook圖片）
瓊瑤箸有多部作品，其中《還珠格格》為代表作之一。（網上圖片）
瓊瑤（右三）與演員合照。（瓊瑤Facebook圖片）
瓊瑤6天前以《憶亡夫》為題，發文思念丈夫平鑫濤。（瓊瑤Facebook圖片）
瓊瑤的兒子、兒媳跟兩名孫女。（取自Facebook）
瓊瑤三代同堂。（取自Facebook）
瓊瑤一對孫女。（取自Facebook）
瓊瑤生前留下長文遺書及一段影片，其後由秘書淑玲在其社交平台代發，估計一早已為離世做好準備。遺書內文引用她上月在淡水雙映樓寫下的文章《當雪花飄落》，表示人生辛苦顛簸，而自己是「火花」，已盡力燃燒過，更提到「這是我最後的選擇，時間已到，生命不會更好，不拖累所愛，也超越病魔，我心翩然自如奔放快樂」。瓊瑤亦在字裡行間表示自己已「翩然」離去，著外界毋須為她難過。
此外，她也表示自己死亡的方式是在「生命的終站」實行，叮囑年輕人切勿模仿，
年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨鍊」，希望你們經得起磨鍊，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。
自殺先兆｜2種性格易「鑽牛角尖」
近年社會自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾在受訪時表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。如長期找不到情緒的出口，或會導致心理或精神疾病，如抑鬱症、精神分裂症等。
他又指出，以下2種性格較容易「鑽牛角尖」，或會萌生偏激想法，甚至是輕生念頭。
- 完美主義者：「律己以嚴，待人以寬」，雙重標準容易對自我要求過高，導致精神壓力過大。
- 性格內斂、少與人溝通：適當的社交支持對於防止自殺很有效，缺乏社交支持的人當出現負面想法時，難找到朋友談心，故容易「鑽牛角尖」萌生歪念。
自殺先兆｜9大輕生警號
黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。
以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：
1.精神萎靡
2.思想負面，常提及死亡
3.計劃交代身後事
4.性情大變或行為反常
5.封閉自己，拒絕與人聯繫
6.曾嘗試自殺和自殘
7.超過兩星期陷入沉鬱狀態
8.失眠
9.食慾不振
資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士
瓊瑤離世｜自殺前5類徵兆
而根據香港撒瑪利亞防止自殺會的資料，在自殺者的親友回憶中，都發現他們在自殺前的確會出現一些自殺徵兆，大致上可分為以下5個類型。
1. 情緒的徵兆
- 內疚、絕望
- 暴躁、焦慮、緊張
- 情緒低落，意志消沉
- 感到無人關心自己，產生不愉快的感覺
- 抑鬱或長期抑鬱後，突然無故表現情緒高漲及喜樂
- 感到無望、無助、無能
- 常自我批評，感到無自我價值
2. 身體的徵兆
- 投訴身體上的毛病
- 食慾不振或飲食過量
- 不正常的體重改變
- 疲倦、精神不振；精力充沛，不用休息
- 反應及動作緩慢
3. 思想的徵兆
- 常自責及不喜歡自己
- 單憑幻想，希望因死亡而取得別人的寬恕和體諒
- 有自殺的意念或建立自殺的計劃
- 不願為未來計劃
- 思考困難
- 難作決定
- 記憶力減退
- 有自我懲罰的意念，覺得如果沒有自己的存在，對別人會更好
4. 行為的徵兆
- 失眠
- 缺乏專注力
- 不注意外表裝扮
- 無故哭泣
- 性格突變，脾氣暴躁
- 疏離親友
- 把自己心愛物品送交他人
- 透過文章、圖畫、言語等媒介表達對人生沒有意義
- 酗酒或濫用藥物
- 做許多危險動作及自毀行為
- 寫自己的願望或言談間透露會自殺，並提及時間、方法及身故後的安排
- 突然對死亡有很大的興趣及幻想
- 主動與親友告別
- 工作表現或學業成績驟降
- 對事物或以往的嗜好失去興趣
5. 言語的徵兆
- 說話緩慢
- 內容表示求死的念頭，可能直接用話語表示，例如：「如果我死了……」、「我以後都不會再煩你了……」、「現在不會有事的，以
- 後都不會有任何事了……」等
3招排解負能量自救
想預防自殺念頭，社交支持與自我排解是兩大「救命良藥」。要自我排解負能量，黃博士建議每天留10至15分鐘「Me-Time」，給予自己一個喘息的空間，而做運動減壓亦是一個好方法；有科學研究指出，運動有助於刺激多巴胺分泌。此外，心情不好的時候亦可以騰出空檔，到海邊或公園走走。黃博士笑言自己平日習慣早一個站下車步行到目的地，讓自己活動一下，
香港雖然好細，但有好多綠色地方。唔鍾意行山可以搭船去離島。總可以搵到一啲地方或方法，可以享受「Me-Time」之餘，都可以做運動。
他提醒，高危人士尤其是完美主義者，不用對自己過分嚴苛，學習容許他人犯錯也接受自己會犯錯；處事切忌雙重標準，對人如對己，避免比較。同時亦要學會尋找情緒的出口，身邊有1、2個知心朋友「做樹窿」，可以有助梳理情緒。
安慰當事人謹記5大要點
萬一遇上家人朋友有負面情緒，旁人又該如何及時拯救？黃博士就指，最重要的是聆聽和給予陪伴，讓他們覺得「有人關心、有人在意自己」。作為聆聽者，切勿過於主觀定奪事實或作出批評，交談期間亦一定要放下手機。他建議與當事人傾談時應謹記5大要點：
1.放下手機
2.在安靜的地方深入傾談
3.多聆聽、少說話
4.注意肢體語言，忌「翹手」，坐姿靠背後仰
5.適當給予回應及意見，切勿過分認同
資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288
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